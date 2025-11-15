El FMI reduce a 24 mil mdd la línea de crédito a México y la extiende por 2 años

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 8:17 pm

El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd.

El FMI anunció la renovación de la línea de crédito con México por un monto cercano a 24 mil millones de dólares. El organismo prevé un crecimiento económico de uno por ciento en 2025 y de 1.5 por ciento en 2026.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años con México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que ambos sostienen, por un monto equivalente a alrededor de 24 mil millones de dólares, informó este viernes el organismo.

La renovación de la línea de crédito es equivalente al 200 por ciento de la cuota de México en el FMI solicitado por las autoridades, dijo el organismo en un comunicado, "y tomó nota de la cancelación por parte de México del acuerdo previo". Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de asignar al nuevo acuerdo un carácter precautorio, añadió.

Es la onceava vez en que el FMI y México renuevan su acuerdo desde el primer trato, que data de 2009. Desde 2017, México ha reducido gradualmente el acceso a los acuerdos en el marco de la LCF. El acuerdo del 29 de noviembre de 2017 fue aprobado por un monto de acceso original equivalente a unos 88 mil millones de dólares, el cual, a solicitud de las autoridades mexicanas, se redujo a unos 74 mil millones el 26 de noviembre de 2018.

El acuerdo del 22 de noviembre de 2019 fue aprobado por un monto de acceso equivalente a unos 61 mil millones de dólares, el cual se redujo en el acuerdo siguiente, aprobado en noviembre de 2021 a unos 50 mil millones, y en noviembre de 2023 a unos 35 mil millones de dólares.

A finales de octubre, el FMI concluyó que, tras crecer un 1.5 por ciento en 2024, se prevé que la economía crezca uno por ciento en 2025, ya que la actividad ha estado limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva, así como por el efecto atenuante de la incertidumbre comercial sobre el consumo y la inversión.

El organismo espera que la actividad repunte en 1.5 por ciento durante 2026, a medida que se relajen las políticas internas, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán limitando el crecimiento. "Se proyecta que la moderada actividad, la normalización de los precios de los alimentos y la reciente apreciación del peso contribuyan a la convergencia de la inflación hacia el objetivo del tres por ciento de Banxico para la segunda mitad de 2026", añadió.

"Si bien se estima que la expansión fiscal de 2024 se revierta este año, se prevé que la deuda bruta del sector público alcance el 58.9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] a finales de año. Los objetivos fiscales de las autoridades para 2026-30 implican una reducción adicional del déficit, aunque la razón deuda/PIB aumentaría de manera constante en el mediano plazo", detalló.

Pero sostuvo que el sistema financiero sigue siendo sólido y resiliente a choques, gracias a una supervisión financiera eficaz. "México mantiene amortiguadores externos adecuados y una posición externa acorde con los fundamentos económicos. Se prevé que el fortalecimiento en el corto plazo de la cuenta corriente —debido a la debilidad de la demanda interna— se revierta en el futuro, acompañado de un leve deterioro de la balanza comercial y una disminución gradual de las remesas", manifestó.

"La actividad económica en México sigue débil, restringida por la necesaria consolidación fiscal y una política monetaria aún restrictiva, así como por los efectos adversos de las tensiones comerciales", señaló este viernes Nigel Clarke, subdirector gerente y presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI. "No obstante, la economía ha mostrado resiliencia y estabilidad frente a la elevada incertidumbre externa, gracias en parte a la gran solidez de las políticas macroeconómicas y los marcos institucionales, que incluyen un régimen de tipo de cambio flexible, un marco creíble de metas de inflación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y un sector financiero bien regulado. México sigue cumpliendo con todos los criterios que le permiten acceder" a la línea de crédito, destacó.

En el tercer trimestre de 2025, el PIB de las actividades secundarias cayó 2.9 por ciento anual y 1.5% trimestral, arrastrando así a la economía mexicana.
La economía mexicana se contrajo un 0.3% en el tercer trimeste de 2025, informó el Inegi. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Y es que el FMI subrayó que las autoridades "han emprendido una recalibración adecuada de políticas, relajando la política monetaria ante menores presiones inflacionarias y revirtiendo la expansión fiscal de 2024". "En adelante, una consolidación fiscal de mayor alcance evitaría aumentos adicionales de la deuda pública y crearía espacio fiscal valioso para hacer frente a choques", indicó el organismo.

Mientras tanto, indicios claros de que la inflación está encaminada a la meta de 3 por ciento, añadió, permitirían un relajamiento adicional de la política monetaria. "Para elevar el crecimiento potencial de México será necesario cerrar la brecha de infraestructura, fortalecer el estado de derecho y profundizar la integración con socios comerciales internacionales. Las autoridades están firmemente comprometidas a continuar aplicando políticas sólidas", completó.

Por otra parte, el FMI aseguró que México sigue expuesto a elevados riesgos externos de carácter extremo. "Los riesgos relacionados con el comercio se han intensificado desde la última evaluación de la línea de crédito. Por otro lado, las condiciones financieras se han tornado más acomodaticias y las reservas internacionales del país han aumentado", explicó.

"El nuevo acuerdo continuará desempeñando un papel importante de apoyo a la estrategia macroeconómica de las autoridades y proporcionará un seguro frente a los riesgos extremos, además de apuntalar la confianza del mercado. La reducción en el nivel de acceso refleja el aumento de los amortiguadores externos y la resiliencia de la economía mexicana. Las autoridades prevén asignar al acuerdo un carácter precautorio", concluyó.

