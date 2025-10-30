La economía mexicana se contrae 0.3% en el tercer trimestre de 2025, reporta el Inegi

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 11:35 am

La economía mexicana se contrajo un 0.3% en el tercer trimeste de 2025, informó el Inegi.

En el tercer trimestre de 2025, y a tasa anual, el PIB de las actividades secundarias cayó 2.9 por ciento, de acuerdo con el Inegi, en uno de los primeros efectos reales de los aranceles de Trump en la economía mexicana.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El Producto Interno Bruto (PIB), el principal indicador económico de un país, se ha contraído un 0.3 por ciento en el tercer trimestre de 2025, que va de julio a septiembre, arrastrado sobre todo por el sector secundario, es decir, lo relacionado con las industrias, la manufactura y la construcción, en uno de los primeros indicadores de cómo han afectado los aranceles del Presidente Donald Trump a la economía mexicana.

En el tercer trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados indican que el PIB cayó 0.3 por ciento en términos reales, respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual, la estimación oportuna presentó una reducción de 0.3 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Estimación Oportuna del PIB publicada este jueves.

Se trata de la primera caída del año, pues en el primero y el segundo trimestres de 2025, el Inegi había registrado subidas del PIB: en el periodo de enero a marzo la economía mexicana creció 0.6 por ciento anual y en el periodo abril-junio hubo un importante avance del 1.2 por ciento.

En los primeros nueve meses de 2025, el PIB oportuno incrementó 0.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

En el periodo julio-septiembre del año en curso, la estimación oportuna del PIB de las actividades secundarias disminuyó 1.5 por ciento. El PIB de las terciarias creció 0.1 por ciento y el de las primarias subió 3.2 por ciento a tasa trimestral.

En el trimestre de referencia y a tasa anual, la estimación oportuna del PIB por actividad económica fue la siguiente: el PIB de las secundarias cayó 2.9 por ciento. El de las terciarias ascendió 0.9 por ciento y el de las primarias subió el 3 por ciento.

Empleos crecen en septiembre; persiste informalidad

El martes, el Inegi dio a conocer que la población económicamente activa en México sumó 62.1 millones de personas en septiembre de 2025, 881 mil más que en el mismo mes pero de 2024. Sin embargo, la cifra de mujeres desocupadas subió a 786 mil y la informalidad persiste por encima del 54 por ciento del total de trabajadores.

"La población ocupada alcanzó 60.2 millones de personas (97.0 por ciento de la población económicamente activa): un alza anual de 820 mil personas. Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.4 millones y la de hombres, de 35.9 millones: una caída anual en ellas de 125 mil y un incremento en ellos de 945 mil", indicó el Inegi.

La tasa de desocupación se situó en 3.0 por ciento en septiembre. En el mismo mes de 2024, fue de 2.9 por ciento. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas, un crecimiento anual de 61 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 759 mil en septiembre de 2024 y en 786 mil en septiembre de este año.

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.9 por ciento. En igual mes pero de 2024, fue de 54.2 por ciento.

El empleo creció en septiembre, pero la informalidad persiste.
El empleo creció en septiembre, pero la informalidad persiste. Foto: Camila Ayala, Cuartoscuro

Por otra parte, la inflación en México se ubicó en 3.63 por ciento anual durante la primera quincena de octubre, de acuerdo con el propio Inegi. Este resultado arroja una baja frente al mismo periodo de 2024, cuando el indicador anual fue de 4.69 por ciento.

¿Qué le espera a la economía mexicana en el cierre del año y en 2026?

En octubre, el Banco Mundial mejoró levemente su previsión económica de México para el cierre de 2025, al mejorar sus expectativas y considerar que la economía del país crecerá un 0.5 por ciento, por encima del 0.2 por ciento previsto en junio pasado, cuando las amenazas de la guerra de aranceles del Presidente Trump arreciaban con mayor intensidad.

En su estudio, titulado "Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento", el Banco Mundial reveló su pronóstico actualizado para octubre: el PIB de México crecerá medio punto porcentual este año, y mejorará para los siguientes dos: en 2026 considera que la economía crecerá 1.4 por ciento y en 2027 llegará a 1.9 por ciento.

Sin embargo, el organismo advierte que "se prevé que el crecimiento de México se desacelerará en 2025, a medida que el ímpetu de los grandes proyectos de infraestructura pública se disipa y las mayores restricciones comerciales, en particular los nuevos aranceles estadounidenses, comienzan a pesar sobre la demanda externa".

A su vez, en septiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el PIB de México crecerá un uno por ciento este 2025, pero pronosticó que para el 2026 la economía mexicana avanzará hasta un 1.5 por ciento.

En un informe, el organismo indicó que los factores que podrían provocar una desaceleración de la economía en el país son la consolidación fiscal, una política monetaria contractiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos. De acuerdo con el FMI, la actividad económica en México sigue "débil", aunque la Presidenta Claudi Sheinbaum ha señalado que este organismo "se equivoca seguido".

