El Banco Mundial eleva a 0.5% su pronóstico de crecimiento para México en 2025

Redacción/SinEmbargo

07/10/2025 - 10:25 pm

El Banco Mundial mejoró ligeramente la previsión de crecimiento económico de México para 2025.

Para 2025, el Banco Mundial prevé que la economía de México crecerá un 0.5%, una ligera mejora luego de que la guerra arancelaria de Trump se asentara; para 2026, prevé crecimiento del 1.4 por ciento y 1.9 por ciento en 2027.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El Banco Mundial mejoró levemente este martes su previsión económica de México para el cierre de 2025, al mejorar sus expectativas y considerar que la economía del país crecerá un 0.5 por ciento, por encima del 0.2 por ciento previsto en junio pasado, cuando las amenazas de la guerra de aranceles del Presidente estadounidense Donald Trump arreciaban con mayor intensidad.

En su estudio, titulado "Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento", publicado este día, el Banco Mundial reveló su pronóstico actualizado para octubre: el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá medio punto porcentual este año, y mejorará para los siguientes dos: en 2026 considera que la economía crecerá 1.4 por ciento y en 2027 llegará a 1.9 por ciento.

Sin embargo, el organismo advierte que "se prevé que el crecimiento de México se desacelerará en 2025, a medida que el ímpetu de los grandes proyectos de infraestructura pública se disipa y las mayores restricciones comerciales, en particular los nuevos aranceles estadounidenses, comienzan a pesar sobre la demanda externa".

La economía mexicana crecerá medio punto porcentual, prevé el Banco Mundial.
La economía mexicana crecerá medio punto porcentual, prevé el Banco Mundial. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro

Además, destaca "la disminución de la inversión pública en México, combinada con los nuevos aranceles estadounidenses", lo que representa "un lastre significativo para su sector externo".

El Banco Mundial considera que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido como T-MEC) en 2026 surge como un momento crucial para las relaciones comerciales de América del Norte, con las primeras señales que sugieren tanto oportunidades estratégicas como desafíos de negociación que podrían moldear la confianza de los inversores y la dinámica de integración regional.

Este mismo martes, Trump predijo que Canadá y su país llegarán a un acuerdo sobre aranceles, pero abrió la posibilidad a pactos comerciales individuales con México y Canadá."Podríamos renegociarlo [el T-MEC] y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", dijo Trump ante la prensa este martes, en su reunión con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro se produce después de que México, Estados Unidos y Canadá hayan anunciado la apertura de un proceso de consultas para revisar el acuerdo tripartito de libre comercio T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

El Banco Mundial, por su parte, señaló que se estima que las tensiones comerciales aumentaron las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos en un 41 por ciento entre los municipios analizados, equivalente al 15.6 por ciento del total de exportaciones manufactureras de México.

"La proximidad geográfica de México, sus acuerdos comerciales (en particular, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC) y sus costos laborales competitivos lo posicionaron para capitalizar las oportunidades de nearshoring", subrayó.

Hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el PIB de México crecerá un uno por ciento este 2025, sin embargo, pronosticó que para el 2026 la economía mexicana avanzará hasta un 1.5 por ciento.

En un informe, el organismo indicó que los factores que podrían provocar una desaceleración de la economía en el país son la consolidación fiscal, una política monetaria contractiva y las tensiones comerciales con EU. "El historial de México de políticas y marcos de políticas sumamente sólidos también han sido una fuente de fortaleza para el país a la hora de enfrentarse a la incertidumbre del entorno económico", explicó el FMI.

De acuerdo con el FMI, la actividad económica en México sigue débil, por lo que se prevé un crecimiento de uno por ciento para este 2025, mientras que para el 2026 se prevé cierta aceleración, lo que llevará al PIB a alcanzar el 1.5 por ciento.

El organismo señaló que los riesgos a corto plazo para la actividad económica en México están equilibrados en términos generales, debido a que el recrudecimiento de las tensiones comerciales y las condiciones financieras mundiales más restrictivas presentan riesgos a la baja, mientras que una demanda mayor a la esperada en EU y una resolución de la incertidumbre arancelaria representan riesgos al alza para las proyecciones.

Agregó que la inflación general se está moderando, por lo que se prevé que converja hacia la meta de tres por ciento establecida por el Banco de México (Banxico) en el segundo semestre del 2026.

En cambio, el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Abraham Amador Zamora, descartó la semana pasada que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pueda enfrentarse a una recesión y confió en que México logrará un crecimiento económico en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento, con una meta puntual de 2.3 por ciento del PIB, al comparecer ante el Pleno del Senado de la República.

