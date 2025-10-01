AÑO 1 ¬ Tres retos mayores para Claudia: Deuda, empleo formal y falta de medicamentos

En su primer año como Presidenta, Claudia Sheinbaum logró reducir los homicidios y feminicidios; mantuvo programas sociales que benefician a millones de mexicanos y creó tres nuevos; mantuvo, además, la economía a flote y consolidó la inversión extranjera. Pero persisten los retos: continúa el desabasto de medicamentos; la generación de empleo formal ha sido más lenta, y en los próximos años se seguirá enfrentando a la “maldita deuda corrupta” de Pemex.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Antes de asumir su cargo como la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó 100 compromisos de Gobierno que van desde crear nuevos programas sociales hasta disminuir los delitos de alto impacto. En enero de 2025, el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos llevó a la mandataria mexicana a atender la nueva realidad del país —y del mundo— por medio del Plan México, una “visión del presente y el futuro sobre el desarrollo nacional”.

La Unidad de Datos de SinEmbargo hizo una revisión del primer año de la Presidenta en siete áreas clave: seguridad, salud, programas sociales, empleo, inversión, energía y crecimiento económico.

En su primer año al frente del país, Claudia Sheinbaum ha mostrado avances importantes en varios frentes: redujo los homicidios y feminicidios, consolidó la entrega de programas sociales e impulsó la inversión extranjera directa. Además, la economía mexicana logró superar riesgos de recesión, con un crecimiento positivo en el primer semestre de 2025.

Por otro lado, la administración de Sheinbaum enfrenta retos importantes como el desabasto de medicamentos, al igual que la inauguración de hospitales y unidades médicas que no alcanzaron las metas previstas. En materia energética, la Presidenta presentó un plan integral para sanear la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y asegurar su autosuficiencia financiera a partir de 2027. Y aunque la desocupación se mantiene en niveles históricamente bajos, la generación de empleo formal ha sido más lenta de lo esperado.

Este es el balance del primer año de la primera Presidenta mexicana.

Reducción de homicidios

Luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lograra frenar la tendencia creciente de asesinatos en el país que había dejado el priista Enrique Peña Nieto, la administración de Claudia Sheinbaum redujo de forma aún más contundente la cifra de homicidios dolosos y feminicidios.

De octubre de 2024 a agosto de 2025 —mes más reciente del que tiene datos el Secretariado Ejecutivo— se contabilizaron 23 mil 917 asesinatos. Esto es 21 por ciento menos respecto a los 30 mil 230 registrados entre octubre de 2017 y agosto de 2018.

Si sólo se mira el periodo enero-agosto, en 2018 fueron 22 mil 307 asesinatos y este año 16 mil 612. Un 25 por ciento menos.

En la comparación de los 20 mil 147 homicidios dolosos entre enero y agosto de 2024, respecto a los 16 mil 612 este año, la baja es de 18 por ciento.

En ese mismo periodo los feminicidios bajaron 22 por ciento, al pasar de 573 a 444.

Otra forma de comparación es entre los 2 mil 608 asesinatos de septiembre de 2024, último mes del gobierno de López Obrador, y los mil 835 de agosto de 2025, así la reducción es de 29 por ciento.

En agosto pasado se tuvo la cifra más baja de homicidios dolosos para ese mes desde 2015, al contabilizarse mil 835 crímenes.

La Presidenta Sheinbaum atribuye esa reducción a que se siguen atendiendo las causas de la violencia, al despliegue de programas sociales y otros apoyos, pero también a que se han intensificado las acciones de inteligencia y coordinación para lograr capturas clave.

El 9 de septiembre pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), encabezada por Omar García Harfuch, reportó que del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 habían sido detenidas 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto, además de asegurarse 16 mil armas de fuego y más de 245 toneladas de droga.

La propia administración de Sheinbaum reconoció que las denuncias por extorsión se han incrementado. Las víctimas de este delito subieron 7 por ciento en el último año. Al respecto, la Secretaría de Seguridad indicó que “desde el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, han sido detenidas 239 personas por este delito y se han recibido más de 43 mil 682 llamadas en el número único de denuncia 089”.

En cuanto a la desaparición de personas, en su Primer Informe el gobierno de Sheinbaum señaló que de enero a julio se habían sumado 7 mil 444 casos de personas desaparecidas y no localizadas, con un total en el país de 129 mil 939.

Salud: continúa el desabasto

La Presidenta Sheinbaum inició su gobierno con un gran reto en el sector salud. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que aunque el 63 por ciento de la población está afiliada al sistema de salud público, todavía seis de cada 10 personas buscan atención médica en el sector privado o en consultorios adyacentes a farmacias.

Además, el gasto de bolsillo en salud aumentó en 41 por ciento el año pasado con respecto a 2018, al pasar de mil 136 a mil 605 pesos en ese periodo.

La ENIGH se realiza cada dos años, por lo que los primeros resultados de la Presidenta Sheinbaum en este rubro podrán ser conocidos hasta 2027, cuando sea publicada la encuesta de 2026. No obstante, es en este contexto en el que la mandataria hizo, al menos, seis compromisos en materia de salud que van desde crear las Farmacias para el Bienestar hasta consolidar el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) como el principal sistema de salud pública para garantizar el acceso gratuito a vacunas, estudios, cirugías, consultas y medicamentos desde el nacimiento para todos los mexicanos.

La mandataria también aseguró que durante los primeros meses de su mandato inauguraría 16 nuevas unidades del IMSS-Bienestar, siete del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuatro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, se comprometió a fortalecer la distribución de medicamentos para evitar el desabasto.

Los dos primeros compromisos (crear las Farmacias para el Bienestar y consolidar el IMSS-Bienestar como el principal sistema de salud pública) no han sido cumplidos en el primer año de Gobierno: las Farmacias del Bienestar aún no están funcionando en todo el país. Solo hay 11 ubicadas en Oaxaca.

Además, el IMSS Bienestar aún no es el principal sistema de salud pública en México. En agosto pasado funcionarios de esta institución aseguraron en la Cámara de Diputados que el sistema opera en 23 estados y atiende a 12 millones de mexicanas y mexicanos por medio de 10 mil 501 establecimientos, 547 hospitales y 53 mil 623 profesionales de la salud. También reconocieron que su reto es atender a los aproximadamente 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social.

Las 27 unidades médicas que la Presidenta se comprometió a inaugurar durante “los siguientes meses” (los primeros de su mandato) son otra deuda en el primer aniversario de su toma de posesión.

Las respuestas otorgadas por el IMSS y el ISSSTE a las solicitudes de acceso a la información con folios 340018000450925 y 340017100091925 respectivamente, dirigidas a estas instituciones por la Unidad de Datos de SinEmbargo, muestran que las inauguraciones quedaron lejos de lo prometido.

Según los datos de estas instituciones, desde 2018 hasta julio de 2025 el ISSSTE inauguró cinco unidades médicas, pero solo el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, fue inaugurado durante este sexenio: el 16 de mayo pasado. El ISSSTE dijo no tener información sobre el número de pacientes que puede atender cada institución.

Por otro lado, el IMSS reportó 54 unidades médicas inauguradas entre el 1 diciembre de 2018 y julio de 2025. Solo dos de estas fueron inauguradas durante el gobierno actual: una en La Paz, Baja California (el 1 de octubre de 2024, aunque la fecha de término de obra indicada es el 11 de noviembre de ese año) y otra en Torreón, Coahuila (el 26 de enero de 2025). Estas dos unidades médicas beneficiarán a 84 mil y 60 mil pacientes, aproximadamente.

En el caso del IMSS, la construcción de las dos unidades médicas inauguradas durante este sexenio inició en 2018. El ISSSTE no entregó detalles sobre la fecha de inicio de construcción de cada unidad médica.

Al comparar el primer año del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el primero de la Presidenta Sheinbaum, los datos muestran que el exmandatario registró el mayor número de unidades médicas inauguradas en ese periodo.

Mientras que en el primer año de López Obrador fueron inauguradas 15 unidades médicas del IMSS y cero del ISSSTE, la Presidenta Sheinbaum solo inauguró una quinta parte de esto: dos unidades médicas del IMSS y una del ISSSTE.

Por último, el desabasto de medicamentos es otro tema pendiente en el primer año de la presidenta.

Según la Encuesta de Satisfacción en Unidades Médicas Rurales 2024 (ES-UMR 2024) del IMSS Bienestar, el porcentaje de recetas surtidas de manera completa pasó de 83.6 por ciento en 2014 a 82.8 por ciento en 2024, con caídas notables en años como 2019 y 2020, cuando apenas se cubrieron el 81.9 y 76.1 por ciento respectivamente.

La ES-UMR 2024 mide la calidad del servicio en el primer nivel de atención del IMSS-Bienestar, donde se atiende al 78 por ciento de su población en comunidades rurales y de difícil acceso. Además, cuenta con representatividad nacional y comparabilidad con ediciones previas, lo que permite evaluar avances y retos en la atención primaria.

Si se suman las recetas completas y las parciales, la cobertura ha oscilado entre el 89 y el 97 por ciento en la última década, lo que muestra que aunque la mayoría de los pacientes recibe al menos parte de los medicamentos recetados, el desabasto persiste como un problema recurrente en el sistema público de salud.

La Presidenta Sheinbaum se ha comprometido a terminar con el desabasto de medicamentos. La última vez que lo mencionó, aseguró que en julio de este año habría 100 por ciento de abasto de medicinas en todo el país, pero no fue así.

No obstante, en su Primer Informe de Gobierno la mandataria aseguró que ya hay 90 por ciento de abasto de medicinas en México.

Terminar con el desabasto no sólo requiere mejorar la logística de distribución, sino también atacar la corrupción en las compras y suministros del sector salud, un problema que ha sido señalado como la causa principal de la falta de medicinas.

Durante la mañanera del 23 de septiembre, el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el abasto de medicamentos en el sector público ha mejorado en los últimos meses, con 186 millones de piezas recibidas en agosto, un aumento de 138 por ciento respecto a mayo, cuando se reportaron 78 millones.

Gracias a este incremento, el IMSS e ISSSTE alcanzaron un 97 por ciento de abasto, mientras que el IMSS Bienestar se ubica en 92 por ciento, con 96 por ciento en oncológicos.

El Subsecretario reconoció que el desabasto persiste por incumplimientos de proveedores. Entre las compañías señaladas destacan Bioxintegral, con 100 por ciento de incumplimiento, así como Puerta del Sol Capital, que dejó de entregar casi 14 millones de piezas.

También está Labco Soluciones Médicas, con 75 por ciento de incumplimiento y casi cuatro millones de piezas pendientes y Gelpharma, con 67 por ciento de incumplimiento en medicamentos de especialidad.

En el caso de los oncológicos, el funcionario dijo que cinco empresas preocupan particularmente: Laboratorios PiSA (12 millones de piezas no entregadas), Novag Infancia (1.7 millones), Amarox Pharma (casi medio millón), Zurich Pharma (56 mil) y Zeux Lifesciences (tres mil).

El funcionario advirtió que no se logrará el 100 por ciento de abasto mientras estas compañías no cumplan sus contratos, pues sus faltas afectan directamente a los pacientes.

A esto se suma un reto pendiente: la falta de transparencia.

Actualmente no existe una base de datos pública que permita dar seguimiento al abasto de medicamentos, por lo que la única fuente disponible son los reportes presentados en las conferencias matutinas.

291 mmdp para programas sociales

“Vamos a garantizar todos los Programas de Bienestar del presidente López Obrador”, dijo la Presidenta Sheinbaum Pardo como parte de sus 100 compromisos de gobierno.

En el primer aniversario de su administración, la mandataria no solo ha mantenido esta promesa, sino que ha agregado tres programas a la lista: la Pensión Mujeres Bienestar, (dirigida a mujeres de 60 a 64 años), la Beca Rita Cetina (para estudiantes de educación básica) y Salud Casa por Casa (enfocada en personas adultas mayores y personas con discapacidad).

En el primer semestre de 2025, los programas del Bienestar han significado una erogación de 291 mil 444 millones de pesos, de acuerdo con el Segundo Informe Trimestral de los Programas del Ramo Administrativo 20 - Bienestar.

Entre los avances más destacados se encuentra la Pensión para Adultos Mayores, que alcanzó a 12.8 millones de derechohabientes, con 100 por ciento de entrega de pensiones, concentrándose principalmente en Estado de México (un millón 503 mil 636) y Ciudad de México (un millón 253 mil 278).

La Pensión para Personas con Discapacidad atendió a casi 1.4 millones de beneficiarios, con un cumplimiento cercano al 100 por ciento, siendo Ciudad de México (150 mil 75) y Estado de México (148 mil 175) las entidades con más derechohabientes.

La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, incorporó a más de un millón de derechohabientes, con Estado de México (119 mil 911) y Ciudad de México (90 mil 711) a la cabeza, garantizando un apoyo bimestral de tres mil pesos.

En educación, la Beca Rita Cetina ha llegado a cientos de miles de estudiantes de secundaria, mientras que Salud Casa por Casa permitió visitas domiciliarias a más de 819 mil personas, con un censo de 8.8 millones de derechohabientes atendidos hasta junio.

Otros programas como Sembrando Vida han beneficiado a más de 418 mil personas, con asistencia técnica y apoyos económicos, principalmente en Chiapas (78 mil 585) y Veracruz (61 mil 431). Los programas de emergencia social y migratoria atendieron a más de 50 mil personas, concentrándose la estrategia "México te Abraza" en Chihuahua (37 mil 132).

Récord de Inversión Extranjera Directa

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en distintas ocasiones que aunque la oposición tenía malos augurios la economía mexicana resistiría los embates y como muestra está la Inversión Extranjera Directa, que alcanzó un nivel récord.

Datos originalmente publicados por la Secretaría de Economía muestran que en el periodo enero-junio de 2025 se alcanzaron 34 mil 265 millones de dólares de inversión extranjera directa, 10 por ciento más que el año pasado. Si se revisan las cifras actualizadas, el crecimiento es menor, de 2.2 por ciento, aunque aún récord para ese periodo.

De los 34 mil 265 millones de dólares, 84.4 por ciento fueron reinversión de utilidades, 6.4 por ciento “cuentas entre compañías”, y 9.2 por ciento nuevas inversiones.

La Secretaría de Economía presumió que “las nuevas inversiones se multiplicaron por 3.4 veces respecto al mismo periodo de 2024”, al pasar de 909 millones en el segundo trimestre del año pasado, a 3 mil 148 millones de dólares en 2025. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2019, como un referente, las nuevas inversiones alcanzaron los 4 mil 332 millones de dólares, y en 2021 los 6 mil millones.

La “maldita deuda corrupta” de Pemex

Otro de los retos de la Presidenta Sheinbaum en su primer año de Gobierno es la deuda de Pemex. El 10 de septiembre, la mandataria la bautizó como “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña” y explicó que se trata de un pasivo que este año tendría vencimientos por 250 mil millones de pesos solo en pagos de intereses.

La mandataria calificó esta deuda como “irresponsable y corrupta”, y señaló que se trata de compromisos adquiridos a través de bancos y fondos financieros que no pueden dejarse de pagar.

Según datos presentados por Sheinbaum, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares en 2007 a 60 mil millones en 2012 durante el gobierno de Calderón, y luego se disparó a 105 mil millones de dólares bajo Peña Nieto, mientras la producción de petróleo, gasolina y diésel disminuía drásticamente. La producción de petroquímica también cayó, de 10 mil 694 mil toneladas a cinco mil toneladas.

Pero, ¿esto es cierto? Datos de la empresa pública del Estado muestran que sí.

El Gobierno actual ha implementado un plan integral de rescate y financiamiento de Pemex, que busca aprovechar la capacidad del Estado para reducir el costo de los intereses. Sheinbaum destacó que, gracias a estas acciones, este año se logró mejorar la calificación de la petrolera, y se prevé que con la estrategia financiera presentada, la empresa pueda cubrir sus pagos de deuda y financiar sus operaciones de manera más eficiente.

La Presidenta también resaltó que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, que heredó la deuda de 105 mil millones de dólares, se logró una reducción de nueve mil millones, mientras que la producción de gasolina y diésel comenzó a repuntar, manteniendo la meta de aumentar la elaboración de combustibles este año.

Los datos muestran que, a pesar de los esfuerzos por estabilizar la deuda, Pemex todavía enfrenta compromisos financieros importantes, y su evolución está directamente ligada a las políticas de producción, refinación y financiamiento implementadas por cada administración.

Este será uno de los retos más importantes de la administración de Sheinbaum. De hecho, la Presidenta ya estableció 2027 como fecha límite para que Pemex logre financiar sus operaciones sin depender del apoyo del Gobierno federal.

Se supera ‘fantasma’ de la recesión

Aún con los aranceles, la baja en las remesas y otras acciones que desplegó el vecino del norte, la economía mexicana superó el riesgo de recesión e incluso distintos organismos modificaron al alza la expectativa de crecimiento para este año y para 2026.

En el cuarto trimestre de 2024, al inicio del Gobierno de Sheinbaum, la economía se contrajo 0.6 por ciento, pero luego en el primer trimestre de 2025 creció 0.3 por ciento y en el segundo 0.6 por ciento.

Si se mira la comparación anual, al cierre de 2024 el crecimiento fue de 0.4 por ciento, luego en el primer trimestre de este año de 0.7 por ciento y en el segundo trimestre de 1.2 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había pronosticado en abril que la economía mexicana caería 0.3 por ciento en 2025, para luego crecer 1.4 por ciento en 2026. Pero este 19 de septiembre el organismo modificó su pronóstico, anticipando un crecimiento de 1 por ciento para este año y 1.5 por ciento para 2026.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó en marzo una contracción de 1.3 por ciento de la economía mexicana este año, pero para septiembre señaló que habría un crecimiento de 0.8 por ciento, y de 1.3 por ciento para 2026.

El Banco de México pasó de una previsión de 0.1 por ciento de crecimiento para 2025 y 0.9 por ciento para 2026, a una de 0.6 para 2025 y de 1.1 por ciento para el próximo año.

En los Criterios Generales de Política Económica, en tanto, el gobierno de Sheinbaum considera lograr un crecimiento de hasta 1.5 por ciento este año, y entre 1.8 y 2.8 por ciento del PIB en 2026.

Si bien se dio esta mejora en las expectativas, ya sobre el segundo semestre el INEGI informó sobre una caída de 0.9 por ciento en julio del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). No se tenía una baja de esa proporción desde diciembre de 2024.

Empleo formal a ritmo lento; baja desocupación

El entorno económico mundial afectó la creación de empleo formal, aunque aún así durante el Gobierno de Sheinbaum se logró la tasa mensual más baja de población desocupada, en las últimas dos décadas, y la pobreza laboral o porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior a la canasta alimentaria se ha mantenido estable, con un promedio de 34.8 por ciento, cuando en 2018 el nivel fue de 40 por ciento, según datos del INEGI.

Hasta agosto de 2025 la cifra acumulada anual de generación de puestos de empleo formal es de 216 mil 538, según datos del IMSS. Un crecimiento de 0.3 por ciento respecto a los que se tenían en el mismo mes de 2024, logrando así un máximo histórico de 22 millones 454 mil puestos de empleo formal. Aunque si se comparan los puestos generados entre enero-agosto de 2024 (365 mil 449) y enero-agosto de 2025, resulta un 40 por ciento menos.

Un dato destacado es que 980 mil 471 personas se sumaron al programa piloto para que trabajadores de aplicaciones digitales tengan seguridad social, “de las cuales 133 mil 178 superaron el umbral del ingreso neto mensual inscritos a catorce plataformas digitales registradas, convirtiéndose en puestos de trabajo”, apuntó el IMSS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para julio de 2025 se tenía una tasa de 2.8 por ciento de población desocupada, un nivel más bajo que el que se tenía en 2024, de 2.93 para ese mes. En marzo pasado, sexto mes del gobierno de Sheinbaum, se alcanzó un récord de sólo 2.22 de desocupación entre la población económicamente activa.