VERSUS ¬ Los mecanismos anticorrupción deben funcionar, y es tarea de todo el Estado

En esta entrega de VERSUS, los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez señalaron que el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado marcado por la continuidad del proyecto iniciado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como por una visión propia que empieza a consolidarse en temas estratégicos.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Al cumplirse el primer año del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano deberá de apelar por el funcionamiento correcto de los mecanismos anticorrupción para evitar la degeneración de las instituciones y castigar conforme a la ley a quienes incurran en malas prácticas en el ejercicio público.

"Se está tratando de hacer una balanza de cómo un gobierno se vuelve eficaz en erradicar la corrupción, las desigualdades, la pobreza y al mismo tiempo debe haber una formación político-ideológica en donde las cosas que aún están mal no sean tolerables", señaló Alina Duarte.

La periodista destacó que, durante los sexenios, primero del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, ahora en el primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum se comienza a ver la conformación de un nuevo Estado de bienestar.

"Lo que hemos estado viendo en los últimos años es la conformación de un nuevo Estado de bienestar que no habíamos visto en estas condiciones porque después del desmantelamiento del Estado en los últimos 36 años las condiciones para construir un Estado bienestar era diferente".

Por su parte, Alejandro Páez señaló algunos de los logros y retos que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum en donde destacan avances relevantes en política exterior y seguridad.

"Yo destacaría la relación que ha logrado mantener la Presidenta con Donald Trump. Pueden decir lo que quieran, pero no existe una relación tan pulida como la de la Presidenta de México con Trump en el mundo. También destacará la caída en un año del homicidio. Cada homicidio que se evita a partir de una estrategia de políticas públicas debe ser aplaudido.

Páez destacó la importancia de que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum haya dado continuidad al Estado de Bienestar creado por López Obrador.

"Aplaudo la decisión de no solamente mantener el Estado de bienestar creado durante la administración del Presiente López Obrador, sino aumentarlo. Nunca antes en la historia se había invertido tanto dinero en programas sociales que ayuden a las familias mas pobres de México como es ahora".

En el terreno político, Páez consideró que aún existen desafíos internos: “¿Salinas Pliego es un reto? Sí lo es. Tiene todo para ganarlo. También veo un reto el gobierno al interior de su movimiento: Adán Augusto López Hernández, el mismo Ricardo Monreal”.

En tanto, Perla Velázquez ahondó en la continuidad que ha tendio el llamado "obradorismo", pero ahora, con el sello propio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Este primer año ha sido seguir con el obradorismo, seguir hablando de lo que significa que las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúen y que no hay un rompimiento, sino son distintas maneras de gobernar".

La presentadora destacó algunos de las acciones de Sheinbaum en este primer año de gobierno como lo es la relación que mantiene con el Gobierno de Estados Unidos.

"Cómo es la visión de una mujer, quizás más ordenada, quizás más estratégica, es una mujer que trata de resolver ciertos temas bajo una mirada en donde la lógica tiene que imperar y esa lógica también siempre ha sido de cabeza fría atendiendo los puntos que se le presenta con Donald Trump".

Finalmente, Ana Lilia Pérez destacó el carácter estructural del proyecto en curso: "Lo que se ha logrado por parte de gobiernos como el del Presidente López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum que plantean todo un proyecto de nación a largo plazo. En ese proyecto de nación te plantean recuperar ese Estado de bienestar que en nuestra Constitución alguna vez estuvo reflejado pero que en la práctica no era viable".

La académica destacó la reconfiguración que ha tenido el Estado mexicano y la importancia que tiene que la Presidenta Sheinbaum haya dado continuidad a un proyecto que comenzó en 2018.

"Me parece justo que en este primer año de la Presidenta Sheinbaum retomemos lo que se hizo con López Obrador porque es un mismo proyecto de nación por más que la oposición se empeñe en tratar de descalificar. Es un proyecto que está viendo resultados, es un proyecto que sacó de la pobreza a millones de personas, es un proyecto donde se aumentaron los salarios mínimos. El mayor avance se está viendo en esta continuidad de un modelo que busca fortalecer el Estado de bienestar".