VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo. Prensa, lodo, fuego cruzado de todos contra todos, de esto se trató en este episodio.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Morena y la Cuarta Transformación (4T) se enfrentan a rufianes e insidias que provienen desde la derecha, las cuales buscan desprestigiar de cualquier manera posible al movimiento, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Hay coberturas periodísticas, que aparentan ser periodismo, que tienen una intencionalidad y el caso de lo que se está publicando desde España es una de ellas. No podemos perder de vista el contexto en el que se hacen este tipo de publicaciones además de un país cuyos intereses fueron los que tuvieron un impacto mayor desde que plantea el expresidente López Obrador que van a recomponer todo ese impacto que está teniendo la política neoliberal en la economía, en los proyectos de este país. No hay casualidades de estas estrategia que a veces desde la derecha tienen un enfoque en lo que aparenta ser periodismo pero que no lo es, son estrategias de los mismos grupos de interés corporativo", indicó Ana Lilia Pérez.

La académica señaló que es necesario señalar las inconsistencias o contradicciones que haya en el movimiento, pero recalcó, que tampoco se puede omitir u ocultar información valiosa como el que 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza en nuestro país.

"El repensar sobre el movimiento que se está proponiendo desde hace unos años para este país donde la clave siempre va a ser la transparencia y la rendición de cuentas sea de quien sea y sobre todo de esas figuras que representan al movimiento. Hay incongruencia que son evidentes, Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lo que hoy se omite en la prensa para extrapolar todos aquellos escándalos, tiene mucho valor para este país, son datos históricos sacar a millones de personas de la pobreza".

Por su parte, Alina Duarte mencionó que actualmente México representa un caso de éxito para la izquierda a nivel global, por ende, la derecha intenta, por todos los medios posibles, atacar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento que encabeza.

"Yo pondría sobre la mesa el interés del diario ABC en México. Yo creo que hoy México representa un proyecto que se dijo no era viable, que se dijo que si se subían los salarios subiría la inflación, que no se podía poner en el centro de la mesa a los mas pobres, y ese mito se ha derrumbado en los últimos años. Hoy México goza de un proyecto bastante sano, que se está retomando en todo el mundo y que en ese sentido hay que derrotarlo de manera conjunta".

La periodista señaló que es tal el interés de algunos medios ligados a la derecha de desprestigiar al movimiento, que se han concentrado en difundir notas sobre personajes como la exprimera dama Beatriz Gutiérrez Muller en lugar de publicar los avances que han tenido los gobiernos de izquierda en México.

"Lo que estamos viendo es que por un lado se le da revuelo a un tema de si Beatriz Gutiérrez Muller se va o no a España, pero se omite de todos los titulares que este proyecto sacó a 13.4 millones de pobres durante el sexenio de López Obrador. Ahora lo que vemos es la alianza que se ha venido articulando en los últimos años de la ultraderecha y sus voceros, que es justamente ABC, tratando de dinamitar la legitimidad del proyecto. No es Beatriz Gutiérrez Muller, es todo lo que huela a izquierda".

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que aquellos que buscan "generar insidias" adentro de Morena y de la Cuarta Transformación (4T) "se van a quedar con las ganas", tanto afuera como adentro del país, luego de la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo de integrantes del movimiento, así como de la polémica más reciente, relacionada con el desmentido de Beatriz Gutiérrez Müller sobre su supuesta residencia en España.

"¿Por qué no hablan de las estrategias de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar, es una elucubración, es una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra. O generar insidias adentro de nuestro movimiento. Sólo que se van a quedar con las ganas, afuera o adentro", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México, no le va a ir mal, porque hay un Gobierno que está con el pueblo y eso no va a cambiar. Y la idea que de la ‘Presidenta se tiene que separar del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador’… Lo dije toda la vida: si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación", añadió la mandataria federal desde Palacio Nacional.

La Presidenta Sheinbaum había tocado el tema en su conferencia unos minutos antes, al cuestionar a varios medios por sólo tocar temas polémicos, algo a lo que llamó una "ofensiva", cuando ni siquiera reportaron los logros recientes de la 4T, como la reducción histórica de la pobreza en el país.

"Fíjense porque es importante. No vamos a decir todos, pero sí muchos medios de comunicación y sus 'comentócratas'. Reforma, por ejemplo, toda la semana no sacó que disminuyó la pobreza en más de 13 millones de personas. Eso no es nota. Ah, pero hay sacan nota de unos gasolineros que supuestamente no se han reunido con la autoridad", reprochó.

Al respecto, Alejandro Páez señaló que la información publicada por el diario español ABC responde a un plan de la derecha para desacreditar a la 4T y tratar de minimizar sus logros.

"El lodo que manda el diario ABC es un lodo de mas arriba que el mismo diario, es un lodo que debe ser consignado. No solamente es el dato de la pobreza el que ocultan, en realidad lo que ocultan es el fracaso de las políticas que se aplicaron en los sexenios anteriores. Mientras que se oculte el rescate de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, al mismo tiempo trata de ocultarse que entre el Gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el número de pobres aumentó en 15.3 millones".

El periodista afirmó que los ataques contra personajes del movimiento como Beatriz Gutiérrez Müller solo buscan desviar la atención de los asuntos importantes.

"De lo que se trata es de en vez de hacerle daño a un proyecto, le hacen daño a ella y al mismo tiempo desvías la atención. En lugar de hablar de la pobreza, hablamos de Beatriz Gutiérrez Muller, en lugar de hablar de la pobreza hablamos de las facturas de Andrés López Beltrán".

En tanto, Perla Velázquez coincidió en que estos nuevos señalamientos contra personajes de la 4T solo buscan demeritar los avances que ha obtenido e indicó que es muy probable que estas ofensivas continúen.

"En México no tenemos una oposición que sea fuerte ¿qué pasa cuando no hay una oposición? Viene todo este aparato de la ultraderecha, ABC, que atiende a los intereses de la corona española. Es muy evidente que es un golpeteo no solo a ella, sino a todo un proyecto. No es el hecho que se vaya a vivir a España. Este es uno de los golpeteos que probablemente vamos a seguir viendo y es un golpeteo al proyecto de la 4T".

Finalmente, Perla Velázquez resaltó que muchos medios se enfocarán en resaltar las contradicciones que haya dentro de Morena para polemizar y desviar toda la atención de los asuntos que realmente importan.

"Hablamos de un personaje que tiene un cargo importante dentro de Morena, que debería de estar trabajando con Luisa María Alcalde, es por eso que se tiene que hablar. Los medios lo que van a buscar son estas contradicciones en el discurso que haya dentro de Morena y el hacer de cada una de estas personas para polemizar y desviar toda la atención".