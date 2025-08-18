VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

18/08/2025 - 4:42 pm

Artículos relacionados

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo. Prensa, lodo, fuego cruzado de todos contra todos, de esto se trató en este episodio.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Morena y la Cuarta Transformación (4T) se enfrentan a rufianes e insidias que provienen desde la derecha, las cuales buscan desprestigiar de cualquier manera posible al movimiento, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Hay coberturas periodísticas, que aparentan ser periodismo, que tienen una intencionalidad y el caso de lo que se está publicando desde España es una de ellas. No podemos perder de vista el contexto en el que se hacen este tipo de publicaciones además de un país cuyos intereses fueron los que tuvieron un impacto mayor desde que plantea el expresidente López Obrador que van a recomponer todo ese impacto que está teniendo la política neoliberal en la economía, en los proyectos de este país. No hay casualidades de estas estrategia que a veces desde la derecha tienen un enfoque en lo que aparenta ser periodismo pero que no lo es, son estrategias de los mismos grupos de interés corporativo", indicó Ana Lilia Pérez.

La académica señaló que es necesario señalar las inconsistencias o contradicciones que haya en el movimiento, pero recalcó, que tampoco se puede omitir u ocultar información valiosa como el que 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza en nuestro país.

"El repensar sobre el movimiento que se está proponiendo desde hace unos años para este país donde la clave siempre va a ser la transparencia y la rendición de cuentas sea de quien sea y sobre todo de esas figuras que representan al movimiento. Hay incongruencia que son evidentes, Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lo que hoy se omite en la prensa para extrapolar todos aquellos escándalos, tiene mucho valor para este país, son datos históricos sacar a millones de personas de la pobreza".

Por su parte, Alina Duarte mencionó que actualmente México representa un caso de éxito para la izquierda a nivel global, por ende, la derecha intenta, por todos los medios posibles, atacar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento que encabeza.

"Yo pondría sobre la mesa el interés del diario ABC en México. Yo creo que hoy México representa un proyecto que se dijo no era viable, que se dijo que si se subían los salarios subiría la inflación, que no se podía poner en el centro de la mesa a los mas pobres, y ese mito se ha derrumbado en los últimos años. Hoy México goza de un proyecto bastante sano, que se está retomando en todo el mundo y que en ese sentido hay que derrotarlo de manera conjunta".

La periodista señaló que es tal el interés de algunos medios ligados a la derecha de desprestigiar al movimiento, que se han concentrado en difundir notas sobre personajes como la exprimera dama Beatriz Gutiérrez Muller en lugar de publicar los avances que han tenido los gobiernos de izquierda en México.

"Lo que estamos viendo es que por un lado se le da revuelo a un tema de si Beatriz Gutiérrez Muller se va o no a España, pero se omite de todos los titulares que este proyecto sacó a 13.4 millones de pobres durante el sexenio de López Obrador. Ahora lo que vemos es la alianza que se ha venido articulando en los últimos años de la ultraderecha y sus voceros, que es justamente ABC, tratando de dinamitar la legitimidad del proyecto. No es Beatriz Gutiérrez Muller, es todo lo que huela a izquierda".

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que aquellos que buscan "generar insidias" adentro de Morena y de la Cuarta Transformación (4T) "se van a quedar con las ganas", tanto afuera como adentro del país, luego de la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo de integrantes del movimiento, así como de la polémica más reciente, relacionada con el desmentido de Beatriz Gutiérrez Müller sobre su supuesta residencia en España.

"¿Por qué no hablan de las estrategias de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar, es una elucubración, es una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra. O generar insidias adentro de nuestro movimiento. Sólo que se van a quedar con las ganas, afuera o adentro", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México, no le va a ir mal, porque hay un Gobierno que está con el pueblo y eso no va a cambiar. Y la idea que de la ‘Presidenta se tiene que separar del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador’… Lo dije toda la vida: si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación", añadió la mandataria federal desde Palacio Nacional.

La Presidenta Sheinbaum había tocado el tema en su conferencia unos minutos antes, al cuestionar a varios medios por sólo tocar temas polémicos, algo a lo que llamó una "ofensiva", cuando ni siquiera reportaron los logros recientes de la 4T, como la reducción histórica de la pobreza en el país.

"Fíjense porque es importante. No vamos a decir todos, pero sí muchos medios de comunicación y sus 'comentócratas'. Reforma, por ejemplo, toda la semana no sacó que disminuyó la pobreza en más de 13 millones de personas. Eso no es nota. Ah, pero hay sacan nota de unos gasolineros que supuestamente no se han reunido con la autoridad", reprochó.

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Al respecto, Alejandro Páez señaló que la información publicada por el diario español ABC responde a un plan de la derecha para desacreditar a la 4T y tratar de minimizar sus logros.

"El lodo que manda el diario ABC es un lodo de mas arriba que el mismo diario, es un lodo que debe ser consignado. No solamente es el dato de la pobreza el que ocultan, en realidad lo que ocultan es el fracaso de las políticas que se aplicaron en los sexenios anteriores. Mientras que se oculte el rescate de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, al mismo tiempo trata de ocultarse que entre el Gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el número de pobres aumentó en 15.3 millones".

El periodista afirmó que los ataques contra personajes del movimiento como Beatriz Gutiérrez Müller solo buscan desviar la atención de los asuntos importantes.

"De lo que se trata es de en vez de hacerle daño a un proyecto, le hacen daño a ella y al mismo tiempo desvías la atención. En lugar de hablar de la pobreza, hablamos de Beatriz Gutiérrez Muller, en lugar de hablar de la pobreza hablamos de las facturas de Andrés López Beltrán".

En tanto, Perla Velázquez coincidió en que estos nuevos señalamientos contra personajes de la 4T solo buscan demeritar los avances que ha obtenido e indicó que es muy probable que estas ofensivas continúen.

"En México no tenemos una oposición que sea fuerte ¿qué pasa cuando no hay una oposición? Viene todo este aparato de la ultraderecha, ABC, que atiende a los intereses de la corona española. Es muy evidente que es un golpeteo no solo a ella, sino a todo un proyecto. No es el hecho que se vaya a vivir a España. Este es uno de los golpeteos que probablemente vamos a seguir viendo y es un golpeteo al proyecto de la 4T".

Finalmente, Perla Velázquez resaltó que muchos medios se enfocarán en resaltar las contradicciones que haya dentro de Morena para polemizar y desviar toda la atención de los asuntos que realmente importan.

"Hablamos de un personaje que tiene un cargo importante dentro de Morena, que debería de estar trabajando con Luisa María Alcalde, es por eso que se tiene que hablar. Los medios lo que van a buscar son estas contradicciones en el discurso que haya dentro de Morena y el hacer de cada una de estas personas para polemizar y desviar toda la atención".

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
1

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
2

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
3

El macuspano

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
4

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
5

La DEA lanza "Proyecto Portero": entrenará a agentes mexicanos para combatir cárteles

Nanche, el fruto dorado
6

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
7

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.
8

Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

El registro al programa Vivienda para el Bienestar es apenas un primer paso. La Conavi detalló este lunes que el proceso se desarrollará en tres fases.
9

Vivienda para el Bienestar: ¿Qué sigue después del registro? Aquí fechas importantes

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
10

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Hamás aceptó este lunes la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, mientras Israel analiza condiciones sobre rehenes, desarme y control en Gaza.
11

Hamás acepta la propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto para Gaza

El desempeño de China en todas las áreas en las últimas décadas no tiene parangón. Es difícil conocer la magnitud del avance en el terreno militar, donde Estados Unidos mantiene una ventaja considerable, pero, al parecer, se va cerrando rápidamente la brecha y entonces sí, ya no habrá marcha atrás.
12

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

13

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

Tarifa de Trump, un costo para los estadounidenses.
14

Uno de cada 5 mexicanos del campo dejó la pobreza extrema. Histórico, dice Berdegué

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
15

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
1

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
2

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
3

La DEA lanza "Proyecto Portero": entrenará a agentes mexicanos para combatir cárteles

El registro al programa Vivienda para el Bienestar es apenas un primer paso. La Conavi detalló este lunes que el proceso se desarrollará en tres fases.
4

Vivienda para el Bienestar: ¿Qué sigue después del registro? Aquí fechas importantes

Hamás aceptó este lunes la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, mientras Israel analiza condiciones sobre rehenes, desarme y control en Gaza.
5

Hamás acepta la propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto para Gaza

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
6

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Tarifa de Trump, un costo para los estadounidenses.
7

Uno de cada 5 mexicanos del campo dejó la pobreza extrema. Histórico, dice Berdegué

Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) pactaron un aumento salarial de cuatro por ciento.
8

Volkswagen y Sitiavw pactan un aumento salarial directo de 4%; evitan una huelga

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como dijeron algunos medios.
9

"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
10

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
11

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

El Presidente Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania está lista "para una tregua real y una nueva arquitectura de seguridad" en la reunión con Donald Trump.
12

"Si todo va bien hoy, podrá celebrarse cumbre con Putin y Zelenski", adelanta Trump