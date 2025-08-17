Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

Al ser cuestionada sobre los presuntos planes de Beatriz Gutiérrez Müller para vivir en España, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, afirmó que la escritora y académica es libre de hacer lo que desee, además de calificarla como una mujer extraordinaria.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido Morena, se pronunció sobre la polémica generada en torno a la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el diario español ABC revelara información sobre sus presuntos planes de mudarse a una de las zonas más exclusivas de Madrid.

En un encuentro con medios de comunicación, Alcalde fue cuestionada sobre el tema, ante lo cual respondió que, a pesar de conocer de primera mano las intenciones de Gutiérrez Müller, ella es libre de hacer lo que desee, además de catalogarla como una "mujer de primera".

"Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es extraordinaria y libre", comentó la dirigente de Morena, quien acusó a la oposición de ejercer un acoso sobre la autora y otras figuras cercanas a AMLO y al movimiento de la Cuarta Transformación.

"Creo que, en general, hay un acoso y hay un comportamiento de la oposición", fueron algunas de las palabras mencionadas por Alcalde al ser abordada por periodistas a pie de calle.

Los comentarios de la dirigente nacional de Morena se dieron un día después de que el diario español ABC publicara un texto en el cual afirma que Beatriz Gutiérrez Müller, a quien señalan como "la causante de la ruptura" de México-España, se ha mudado a Madrid junto a su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, para vivir en una de las zonas más exclusivas de la capital española.

La nota de ABC, titulada La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid, destaca que Gutiérrez Müller "estuvo detrás" de la famosa carta en la que México exigió disculpas al rey Felipe VI de España por la conquista de Hernán Cortés.

"De exigir disculpas de España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas y personales, como el posible alejamiento de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de su marido", indica la publicación firmada por los periodistas Joan Guirado y David Yagüe.

Beatriz Gutiérrez, además, vivirá en Madrid en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas no sólo para vivir en la capital española, sino en todo el país. En esa urbanización, al norte del corazón de la ciudad madrileña, viven artistas y cantantes famosos, así como deportistas, empresarios y políticos.

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, una de las escuelas públicas más importantes del país.

El periódico calificado de tendencia conservadora, destaca que Gutiérrez Müller fue la clave para que, el 1 de marzo de 2019, el Presidente López Obrador enviara una carta al rey español donde se le pidió "que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados" durante la conquista.

"Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra Patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo.

La filtración de esta misiva a la prensa, antes de que el propio Presidente López Obrador la hiciera pública el 11 de enero de 2021, provocó un cisma –que aún persiste– entre los gobiernos de México y de España; este último rechazó "con toda firmeza" la petición de AMLO.