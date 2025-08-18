Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

Sheinbaum lanzó una advertencia a todos aquellos que "buscan generar insidias" al interior de la 4T: se van a quedar con las ganas, les respondió desde Palacio Nacional.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió esta mañana que aquellos que buscan "generar insidias" adentro de Morena y de la Cuarta Transformación "se van a quedar con las ganas", tanto afuera como adentro del país, luego de la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo de integrantes del movimiento, así como de la polémica más reciente, relacionada con el desmentido de Beatriz Gutiérrez Muller sobre su supuesta residencia en España.

"¿Por qué no hablan de las estrategias de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar, es una elucubración, es una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra. O generar insidias adentro de nuestro movimiento. Sólo que se van a quedar con las ganas, afuera o adentro", dijo esta mañana la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México, no le va a ir mal, porque hay un Gobierno que está con el pueblo y eso no va a cambiar. Y la idea que de la ‘Presidenta se tiene que separar del Presidente López Obrador’… Lo dije toda la vida, si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación", añadió desde Palacio Nacional.