Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 9:16 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.

Artículos relacionados

Sheinbaum lanzó una advertencia a todos aquellos que "buscan generar insidias" al interior de la 4T: se van a quedar con las ganas, les respondió desde Palacio Nacional.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió esta mañana que aquellos que buscan "generar insidias" adentro de Morena y de la Cuarta Transformación "se van a quedar con las ganas", tanto afuera como adentro del país, luego de la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo de integrantes del movimiento, así como de la polémica más reciente, relacionada con el desmentido de Beatriz Gutiérrez Muller sobre su supuesta residencia en España.

"¿Por qué no hablan de las estrategias de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar, es una elucubración, es una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra. O generar insidias adentro de nuestro movimiento. Sólo que se van a quedar con las ganas, afuera o adentro", dijo esta mañana la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México, no le va a ir mal, porque hay un Gobierno que está con el pueblo y eso no va a cambiar. Y la idea que de la ‘Presidenta se tiene que separar del Presidente López Obrador’… Lo dije toda la vida, si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación", añadió desde Palacio Nacional.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se haya ido a vivir a España con su hijo, Jesús Ernesto.
1

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
2

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller
3

Luisa Alcalde: Beatriz “puede vivir donde quiera, es libre; es una mujer de primera”

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
4

El macuspano

Nanche, el fruto dorado
5

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
6

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Samuel García y Mariana Rodríguez
7

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

El Senador de Morena, Ignacio Mier, busca burlar las reglas de Sheinbaum contra el nepotismo, pues negó ser primo de Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.
8

Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

9

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

Cinco presuntos del CJNG y más de 2 mil dosis de droga aseguradas en Chiapas.
10

Cinco presuntos miembros del CJNG caen en Chiapas; llevaban 2 mil dosis de droga

11

Pablo Gómez, el pescado nadador

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
12

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Trump exige a Ucrania ceder Crimea y la OTAN.
13

Zelenski puede terminar guerra con Rusia si renuncia a Crimea y la OTAN, afirma Trump

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
14

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudirá mañana a la cumbre con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Alemania, Francia y Reino Unido.
15

Zelenski lleva refuerzos inesperados al encuentro con Trump: los líderes de Europa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.
1

Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

Más de 200 mil personas protestaron en Tel Aviv para exigir a Netanyahu que priorice la vida de los rehenes antes de lanzar una ofensiva “inminente” sobre Gaza.
2

Más de 200 mil personas exigen a Netanyahu salvar a rehenes antes de ofensiva en Gaza

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se haya ido a vivir a España con su hijo, Jesús Ernesto.
3

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
4

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Trump exige a Ucrania ceder Crimea y la OTAN.
5

Zelenski puede terminar guerra con Rusia si renuncia a Crimea y la OTAN, afirma Trump

Cinco presuntos del CJNG y más de 2 mil dosis de droga aseguradas en Chiapas.
6

Cinco presuntos miembros del CJNG caen en Chiapas; llevaban 2 mil dosis de droga

La Segiagua alerta por disminución en suministro de agua en colonias de Iztacalco e Iztapalapa
7

¡Prepárate para el corte de agua en Iztacalco e Iztapalapa! ¿En qué colonias aplica?

Rodrigo Paz y “Tuto” Quiroga van a segunda vuelta en Bolivia.
8

Rodrigo Paz lidera votaciones en Bolivia; se disputará Presidencia con "Tuto" Quiroga

Fraude con Llave Mx: alerta oficial.
9

¡No caigas en fraudes! Tu Llave Mx se tramita sin costo: ¿qué es y cómo obtenerla?

Samuel García y Mariana Rodríguez
10

DATOS ¬ Samuel y Mariana inflan su fama en Google y Meta con millones del erario

"El Tormenta Junior", líder de Los Escorpiones, es detenido en Tamaulipas
11

"El Tormenta Junior", presunto líder de “Los Escorpiones”, es detenido en Tamaulipas

Asesinan a 9 policías comunitarios en Ayutla.
12

Al menos 9 policías comunitarios son asesinados en Ayutla de los Libres, Guerrero