AÑO 1 ¬ El homicidio es el gran reto de la 4T. ¿Podrá CSP mantener la disminución?

Montserrat Antúnez

29/09/2025 - 12:05 am

En su primer año de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum promovió reformas que dejan a cargo del Secretario de Seguridad Omar García Harfuch la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y le dan más facultades a esa dependencia. Académicos reconocen un giro importante en comparación con el sexenio anterior, pero señalan que aún hay retos como la disminución de delitos de alto impacto.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– En materia de seguridad, el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se ha enfocado en reforzar las capacidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el trabajo en conjunto con otras dependencias.

Tanto el Gobierno federal como académicos reconocen que uno de los grandes retos que enfrenta esta administración es disminuir delitos de alto impacto como la extorsión, además de desmantelar e investigar las redes criminales que operan en colusión con funcionarios, como reveló el caso de “huachicol fiscal” operado por funcionarios de la Marina, así como fortalecer las fiscalías locales. 

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum Pardo detalló que su estrategia de seguridad se centrará en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con los estados. Por ello, en este primer año avanzaron reformas que dejan a cargo del Secretario de Seguridad Omar García Harfuch la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y dan más tareas de investigación tanto a la SSC como a la Guardia Nacional.

Analistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que es un acierto que se prioricen los operativos basados en la investigación y coordinación con trabajos de inteligencia. 

“El cambio es notable, los datos así lo indican. Incluso durante los primeros 100 días de la Presidenta Claudia Sheinbaum pudimos ver un incremento notable en el número de operativos en contra del crimen organizado, lo que da cuenta de una política de debilitamiento operativo en contra de las organizaciones criminales. Es un acierto el combate operativo al crimen organizado, por supuesto no es una condición suficiente, pero sí una condición necesaria para avanzar hacia un proceso de pacificación y en este marco de ir construyendo las piezas que nos lleven hacia este camino también parece un acierto el empoderamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por García Harfuch”, expuso en entrevista Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa.

De esta manera, agregó, se está dotando a las instituciones civiles de seguridad de más  capacidades para entender las dinámicas de prevención, contención y protección ciudadana, “a diferencia de las Fuerzas Armadas que tienen una formación castrense orientada a la eliminación de los enemigos”.

Gabinete de Seguridad Federal en conferencia de prensa.
En los últimos días se ejecutaron órdenes de aprehensión en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, logrando la detención de 14 personas: entre ellas 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de Aduanas. Foto: Cuenta de X del Gabinete de Seguridad

Un ejemplo de los operativos que se han realizado es Sinaloa, donde más de mil 487 personas investigadas por su relación con grupos delictivos fueron detenidas, se decomisaron más de 3 mil armas y 53 toneladas de droga desde el 1 de octubre de 2024 a julio de este año. Aunque la entidad aún enfrenta una ola de violencia atribuida a la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa después de la detención de uno de sus líderes, Ismael "El Mayo" Zambada. 

Este mes, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reconoció que aunque los homicidios dolosos en el país han tenido una disminución, durante los primeros 11 meses del Gobierno de Sheinbaum se presentaron estallidos de violencia, específicamente, en los estados de Sinaloa, Tabasco y Guanajuato.

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional expuso una reducción de homicidios diarios ya que al inicio de la administración, en septiembre de 2024, el promedio diario era de 86.9 y agosto de 2025 cerró con 59.2 homicidios. 

La información difundida por el Gobierno federal plantea que sólo de enero a mayo de 2025 siete estados concentraron el 51.6 por ciento de los homicidios a nivel nacional:

  • Guanajuato con el 13.3 por ciento.
  • Baja California con el 6.8 por ciento.
  • Estado de México con 6.8 por ciento.
  • Chihuahua con 6.7 por ciento.
  • Sinaloa con 6.4 por ciento.
  • Guerrero con el 5.8 por ciento.
  • Jalisco con 5.7 por ciento.

“Son cifras preliminares de disminución de homicidios, más decomisos, detenciones. Pero es claro que ha habido un giro que ha permitido un inicio de construcción institucional de una secretaría distinta de lo que habíamos visto en sexenios anteriores, al menos en el último cuarto de siglo, lo cual es una gran apuesta, con sus riesgos, con sus embates dentro de esa estrategia multifactorial que se anunció y que se va implementando. Hay operativos de la SSC en conjunto con la Guardia Nacional y policías locales, con la policía ministerial, las fiscalías, operativos más tácticos de alto impacto. Vemos el inicio del desmantelamiento de redes, como ‘Enjambre’, el  operativo en el Estado de México”, planteó Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato.

Ante este panorama y la apuesta por trabajar en conjunto, destacó la importancia de fortalecer tanto la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la República (FGR) –cuestionada en los últimos años por la falta de resultados– y las capacidades de las fiscalías locales.

”El giro en la estrategia se empieza a percibir, pero debe volverse más que táctico, estratégico, estructural, siempre considerar el pleno respeto a los derechos humanos, redundar en condenas y justicia, sobre todo para las víctimas, porque estamos en la fase del ataque, la fase de las operaciones ejecutivas, algunas más tácticas, pero después hay que ver qué tanto se judicializa y se llega a esa coordinación con fiscalías, que muchas veces son muy carentes y no han sido reformadas porque sí ha sido reformado el Poder Judicial, pero no el gran gran nudo herencia del pasado que son las fiscalías, incluyendo la FGR”, expuso.

Lo cierto es que entre la población, a nivel nacional la inseguridad aún se percibe como el problema más grave. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI publicada este mes, la inseguridad genera preocupación en el 64 por ciento de la población mexicana.

En cuanto al delito de extorsión, la Secretaría de Seguridad informó que creció un 27.7 por ciento entre el primer semestre de 2019 y junio de 2025, por ello, en julio la Presidenta Sheinbaum Pardo envió al Congreso una iniciativa para homologar este delito en todo el país y que pueda ser perseguido de oficio y presentó una estrategia nacional enfocada en atenderlo.

A finales de agosto, la SSC informó que al menos 212 personas han sido detenidas desde el 6 de julio, cuando se implementó la estrategia nacional. También registraron tres mil 16 extorsiones consumadas y la apertura de al menos mil 111 carpetas de investigación.

A ello se suma que en las últimas semanas se anunció la detención y vinculación a proceso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco identificado como líder del grupo criminal La Barredora, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Y a nivel federal la Secretaría de Seguridad identificó una red de empresas y servidores públicos de la Marina relacionados con el mercado ilícito de combustibles, conocido como huachicol, en terminales marítimas de Tamaulipas.

La corrupción fue reconocida por el Secretario de Marina Raymundo Morales en el Desfile Militar del 16 de septiembre; la Presidenta Claudia Sheinbaum también ha asegurado que este caso habrá "cero impunidad, tope hasta donde tope". Para analistas estas acciones muestran avances en materia de seguridad, pero insisten en la importancia de que las investigaciones avancen hasta obtener sentencias.

"Hay una relación mucho más importante de contubernio, corrupción, cohechos, etcétera, que necesariamente requieren ser comprendidos y por el bien y por la salud del país requerimos de la Secretaría de Seguridad, más la Guardia Nacional, más la competencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército para que [estas investigaciones] puedan arrojarnos mayores indicios de cómo fue el vínculo y cómo se tejió la red que necesariamente tiene cabezas claras. Detener a Hernán [Bermúdez] es jalar un hilo. Sobre la red de huachicol detectada, todavía falta desmontar toda la estructura, ahí el trabajo del Secretario de Seguridad es muy importante, como lo es de la Guardia Nacional y el Ejército y Marina, saber hasta dónde penetraron las redes que son demasiado lesivas", expuso Salvador Mora, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos.

