AMLO pidió la cabeza de Bermúdez Requena en diciembre de 2023, reitera Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que fue en el 2023 cuando AMLO pidió la salida de Bermúdez tras sospechas de vínculos criminales y recordó que investigación está en curso.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que fue el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien pidió retirar del cargo a Hernán Bermúdez Requena en diciembre de 2023, luego de que el gabinete de seguridad del sexenio pasado detectó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco pudiera estar involucrado con la delincuencia.

“En ese momento AMLO solicita que se retire del cargo y que se le investigue; se retira del cargo, por parte del entonces Gobernador”, repitió la mandataria hoy.

Durante su conferencia "la mañanera del pueblo", Sheinbaum fue cuestionada sobre la información publicada por Reforma, que señala que antes de ser nombrado Secretario de Seguridad en Tabasco, Bermúdez negoció con líderes del narco local para evitar disturbios en la elección de Gobernador de 2018, con el fin de que ganara sin contratiempos el candidato de Morena, Adán Augusto López. La versión proviene de un testigo protegido, exsecretario particular del propio Bermúdez, quien declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, Sheinbaum dijo que corresponde a la Fiscalía aclarar la veracidad de dicho testimonio. “La Fiscalía tiene que informar si esto que sale hoy, de este testigo, es cierto o no es cierto y si es cierto, si eso es suficiente para llamar a declarar al Senador. Pero hasta ahora no hay nada para decir que esto es cierto. No hay nada hasta este momento que lo implique”, afirmó.

Y es que, de acuerdo con una nota del diario capitalino, un testigo protegido identificado como CTDR declaró que conocía a Bermúdez desde 2008 y que éste fue invitado por Adán Augusto a colaborar en la logística de la campaña de 2018. Según su dicho, Bermúdez buscó reunirse con un narcotraficante apodado “El Pelón de Playa” para asegurar que no hubiera disturbios en la elección. Tras el triunfo de López Hernández, Bermúdez fue nombrado director de la Policía de Investigación y, en diciembre de 2019, ascendido a Secretario de Seguridad Pública estatal.

El testigo también señaló que, pese a la captura de “El Pelón de Playa”, la actividad criminal en la región continuó bajo el mando de un grupo denominado “La Barredora”, supuestamente encabezado por el propio Bermúdez. Además, acusó que en la estructura participaron personajes como Gabriel Gómez Vázquez, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”. Pinto, apodado “El Mamado”, fue detenido en julio en Puebla y aceptó convertirse en testigo protegido, lo que permitió localizar a Bermúdez, quien ayer llegó a México tras ser expulsado de Paraguay, donde había sido detenido y fue recluido en el penal del "Altiplano".