Hernán Bermúdez Requena llega a México; es ingresado en el penal del Altiplano

Tras ser expulsado de Paraguay, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, arribó a suelo mexicano y fue ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado como Hernán "N" por las autoridades mexicanas, fue ingresado esta noche en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano" para continuar su proceso legal, tras ser expulsado de Paraguay por la investigación en su contra que se lleva a cabo en México, donde es señalado como el líder del grupo criminal "La Barredora".

El también identificado como "El Abuelo" o "Comandante H" arribó al centro penitenciario alrededor de las 23:00 horas, luego de ser trasladado vía terrestre desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La SSPC destacó que la aprehensión que se ejecutó contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

El operativo incluyó una escala en Bogotá, Colombia, y posteriormente en Tapachula, Chiapas, donde la aeronave Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR) partió a las 17:29 horas para aterrizar a las 19:00 en Toluca.

Paralelamente, un avión Boeing de la Guardia Nacional se desplazó de Tapachula a Villahermosa, y luego a Campeche y Ciudad de México, sin que se informara oficialmente quiénes viajaban a bordo.

Hernán "N" fue expulsado de Paraguay la tarde del miércoles 17 de septiembre, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal número 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Las autoridades del país sudamericano detallaron que la entrega del exsecretario de Seguridad de Tabasco se concretó a las 17:00 horas, en estricta coordinación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Estado de Paraguay con el fortalecimiento de la cooperación con México, y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el traslado a México de Requena se debió al "trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración en México (INAMI), con apoyo de las autoridades de Paraguay".