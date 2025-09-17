Caso Requena debe investigarse a fondo: Sheinbaum; exige que haya "cero impunidad"

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 1:02 pm

Claudia Sheinbaum se manifestó hoy sobre el presunto líder de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay.

Al ser cuestionada sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, la Presidenta Sheinbaum señaló que el caso debe investigarse a fondo y remarcó la importancia de que haya cero impunidad en las averiguaciones. 

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó hoy por la mañana sobre el caso del presunto líder del cártel "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria declaró que es importante investigar cómo es que este individuo se fue descomponiendo. "Es muy importante que se aclare cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser Secretario de Seguridad en Tabasco". La Presidenta demandó el esclarecimiento de las condiciones que le permitieron huir a este individuo.

Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que las investigaciones sobre este sujeto se estaban ya realizando desde antes de su llegada a la Presidencia. En ese sentido, subrayó que toda la información se está recolectando para que se pueda dar a conocer porque "es muy importante que se esclarezca todo".

La mandataria hizo énfasis en la facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar de manera autónoma el caso de Bermúdez Requena. "Nosotros no vamos a decirle a la Fiscalía, investiga esto y esto no, es una investigación de la Fiscalía y tiene que encontrar a los responsables, eso es lo primero", recalcó.

En segundo término, la Presidenta hizo alusión al senador Adán Augusto López al señalar que "cuando fue Gobernador [de Tabasco] fue su Secretario de Seguridad, y él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco", recalcó.

"Tercero, es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia y cómo se les separa del cargo a principios de 2024", dijo Sheinbaum.

En la conferencia señaló que la Fiscalía de Tabasco continuó con las investigaciones después de que Bermúdez Requena dejara el cargo el año pasado. "Se dan cuenta que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco vinculado con diferentes delitos. Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo". refirió la mandataria.

"Lo importante es la cero impunidad, eso es muy importante. No importa si fue Secretario de Seguridad de un Gobernador que fue de Morena. Cero impunidad y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer", subrayó la Presidenta.

En relación con la detención de Requena en Panamá, Sheinbaum indicó que "fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba y el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando que pueda ser pronto su extradición para que pueda tener su juicio aquí en México”, comentó.

Se detalló, además, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "ha entrado en contacto con el gobierno de Paraguay con el objetivo de acelerar la extradición de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto López", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

