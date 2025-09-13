Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

El exfuncionario era buscado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés; tenía ficha roja de Interpol desde julio de 2025.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”, fue detenido este viernes en una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó esta noche el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Hernán Bermúdez Requena se encontraba prófugo en Paraguay. En México enfrenta una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron autoridades federales.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de inteligencia que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, informó la Secretaría de Seguridad.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

El Gobierno de México dio a conocer esta noche que, gracias a la colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se logró ubicar a Hernán Bermúdez en ese país y se implementaron las acciones necesarias para su detención, así como su traslado a territorio nacional. Actualmente, se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero de este año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. Además, Interpol México emitió una Notificación Roja en su contra el 17 de julio de 2025.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

En Tabasco, el Gobierno de Adán Augusto López Hernández —quien estuvo un par de años en el poder y ahora es Senador de la República por Morena— sumó a Bermúdez Requena, un personaje que en el pasado operó contra Andrés Manuel López Obrador, un aliado del priista Roberto Madrazo Pintado y que hoy es señalado de estar detrás de "La Barredora", la organización criminal que tiene a esta entidad en una espiral de violencia, además de ser vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán Bermúdez fue el Jefe de Policía en el Gobierno del priista Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión de Gurría era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro "Entre la historia y la esperanza" (Grijalvo): “En la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.

En ese mismo libro, de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco y tras una campaña en la que se derrocharon 270 millones de pesos en la campaña, cuando el tope de gastos había sido de tres millones, el ánimo social en la entidad era complicado con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva –la entonces casa de Gobierno– que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera recurrió a blindar la sede del Ejecutivo estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena.

López Obrador lo relata así: “Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México (para Roberto Madrazo) que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado”.

Hernán Bermúdez Requena fue director de Seguridad Pública en el Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y director del Centro de Readaptación Social del estado en el de Roberto Madrazo. Fue, junto al español Ramón Requeijo Abad, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México en 2002, con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva.

Hernán es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el Gobierno de Roberto Madrazo. Además, es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Zetina, dueño del diario Tabasco Hoy, como consignó en 2006 el semanario Proceso.

Pero no sólo eso. Años después, en junio del 2006, Hernán Bermúdez Requena estuvo en calidad de presentado y arraigado durante 11 días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, como presunto implicado en el secuestro y homicidio del ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes.

En años recientes, luego de ser incorporado como Secretario de Seguridad Pública con el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández y luego con Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder de “La Barredora”, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez.

En Tabasco, la violencia tuvo una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2022. Sin embargo, a partir de 2023, los indicadores comenzaron a subir. Hoy en día, el número de víctimas de homicidio doloso registradas tan solo en el primer semestre de 2024, ya supera en un 72 por ciento al total de víctimas reportadas en todo 2023.

"Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora' ¿O no sabemos?", cuestionó May el 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

El propio Adán Augusto López Hernández fue cuestionado hace unas semanas sobre la acusación de su correligionario, pero negó posicionarse. Lo cierto es que se trata de un señalamiento de tiempo atrás. En octubre de 2022, cuando se publicó esta filtración, el entonces Presidente López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. AMLO la atribuyó a la “prensa conservadora” y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen.

Además, documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, entonces Sedena) que fueron filtrados por el grupo de hackers "Guacamaya" daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez Requena era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

No obstante, a su salida del cargo, en declaraciones al diario Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: “Quiero dejar cons­tancia de mí, reconocimiento y agra­decimiento primero al gobernador a Adan Augusto López Hernández, y luego al gobernador Carlos Ma­nuel Merino, por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron pa­ra lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia”.