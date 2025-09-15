Bermúdez Requena quería montar red en Paraguay; captura de un sobrino prendió alertas

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 8:42 am

Bermúdez Requena pretendía instalar red criminal en Paraguay

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, informó en conferencia de prensa que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, habría pretendido instalar una red criminal en el país sudamericano de haber permanecido libre por más tiempo. La detención de un sobrino meses antes sirvió como elemento para intuir tal acción.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, habría pretendido instalar una red criminal en Paraguay, país donde fue aprehendido el pasado 12 de septiembre, dio a conocer hoy el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid.

En conferencia de prensa, el funcionario paraguayo reveló detalles clave sobre la detención de Bermúdez Requena, alias "Comandante H" o "El Abuelo", quien fue capturado en el barrio cerrado Surubi’i de Mariano Roque Alonso, en el Departamento Central de Paraguay, operación que resultó de una colaboración estrecha entre autoridades paraguayas y mexicanas.

El titular de la Senad destacó que el detenido pretendía establecer una red criminal en territorio paraguayo, lo cual se intuyó mediante diversas acciones, como el previo arresto de uno de sus sobrinos.

"No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido, acá en Paraguay, un par de meses antes; entonces hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay", declaró el Secretario paraguayo durante la conferencia que encabezó la madrugada de este 15 de septiembre.

 

