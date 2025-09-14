Requena permanecerá en prisión preventiva en Paraguay mientras avanza su extradición

La edad de Bermúdez Requena, de 72 años, podría complicar las medidas cautelares durante el proceso judicial en Paraguay.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, permanecerá en prisión preventiva en Paraguay. También comenzó el periodo de 60 días para su extradición, luego de que rechazó la opción de una extradición voluntaria.

El medio local ABC informó que “la decisión se comunica a través de la Corte Suprema de Justicia y por su intermedio a Relaciones Exteriores a México, para que remita el exhorto de extradición”.

Asimismo, el juez de garantías Osmar Legal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplirse en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Por la mañana, la Fiscalía de Paraguay descartó que la extradición del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, ocurriría de manera inmediata. El exfuncionario fue detenido en días recientes y se encuentra bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En entrevista con el diario ABC de Paraguay, Manuel Doldán, Fiscal de Asuntos Internacionales, detalló que en las próximas horas un Juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia para iniciar el proceso de extradición solicitado por México a través de la vía diplomática.

“En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrega inmediata, por lo menos desde el sistema judicial”, explicó Doldán.

El funcionario precisó que el exsecretario de Seguridad estatal, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora” y acusado de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés, podría optar por allanarse al proceso o combatirlo legalmente.

Doldán advirtió que la edad de Bermúdez Requena. de 72 años, representa un reto procesal, ya que las medidas cautelares para personas adultas mayores son “complejas y de difícil concreción”, por lo que las autoridades paraguayas evalúan cómo proceder.

Sheinbaum agradece a Paraguay su cooperación

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su homólogo en Paraguay, Santiago Peña Palacios, la colaboración de su Gobierno en la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”, y que se encontraba prófugo de la justicia en aquel país.

"Agradezco al Presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", escribió la mandataria en X, antes Twitter.

"Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional", remarcó, por su parte Peña Palacios, quien aseguró que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo"', al que consideró uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo entre ambos gobiernos, México y Paraguay.

El mandatario paraguayo subrayó la participación de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Reconozco y valoro el compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", finalizó.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido el viernes por los delitos de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés dieron a conocer autoridades federales. En México enfrenta una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron autoridades federales.