Sheinbaum agradece al Presidente de Paraguay su cooperación para detener a Requena

El Presidente de Paraguay reconoció el compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo contra el crimen organizado.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció este sábado a su homólogo en Paraguay, Santiago Peña Palacios, la colaboración de su Gobierno en la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”, y que se encontraba prófugo de la justicia en aquel país.

"Agradezco al Presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", escribió la mandataria en X, antes Twitter.

"Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional", remarcó, por su parte Peña Palacios, quien aseguró que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo"', al que consideró uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo entre ambos gobiernos, México y Paraguay.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. https://t.co/DR6bmSrcvs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

El mandatario paraguayo subrayó la participación de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Reconozco y valoro el compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", finalizó.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido el viernes por los delitos de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés dieron a conocer autoridades federales. En México enfrenta una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron autoridades federales.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

En Tabasco, el Gobierno de Adán Augusto López Hernández —quien estuvo un par de años en el poder y ahora es Senador de la República por Morena— sumó a Bermúdez Requena, aliado del priista Roberto Madrazo Pintado, que en el pasado operó contra Andrés Manuel López Obrador, y que hoy es señalado de estar detrás de “La Barredora”, la organización criminal que mantiene a esta entidad en una espiral de violencia, además de ser vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán Bermúdez fue jefe de Policía en el Gobierno del priista Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien —durante su gestión— era señalado como el verdadero poder detrás del trono, como lo indicó el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza (Grijalvo): “En la práctica, Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.