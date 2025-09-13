FOTOS & VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Mientras las autoridades mexicanas lo buscaban, Hernán Bermúdez disfrutaba de una vida de lujos en Paraguay, donde vivía en una mansión de dos pisos y equipada con alberca.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", identificado como líder del cártel "La Barredora" fue detenido ayer en una mansión en Paraguay. En las imágenes compartidas por el gobierno de aquel país se puede observar que el expolicía disfrutaba de una mansión de dos pisos, con alberca y que se encuentra en un barrio de lujo, mientras era buscado por las autoridades mexicanas.