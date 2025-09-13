FOTOS & VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Redacción/SinEmbargo

13/09/2025 - 1:58 pm

Artículos relacionados

Mientras las autoridades mexicanas lo buscaban, Hernán Bermúdez disfrutaba de una vida de lujos en Paraguay, donde vivía en una mansión de dos pisos y equipada con alberca.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", identificado como líder del cártel "La Barredora" fue detenido ayer en una mansión en Paraguay. En las imágenes compartidas por el gobierno de aquel país se puede observar que el expolicía disfrutaba de una mansión de dos pisos, con alberca y que se encuentra en un barrio de lujo, mientras era buscado por las autoridades mexicanas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa: 3 mil veladoras

"Las velas colocadas sobre la losa de cemento conformaban una multitud muda haciendo que los desaparecidos 'reaparezcan'...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Eduardo Cervantes y la congruencia

“Lo he tenido siempre como un hombre de convicciones, serio, discreto y sobre todo congruente. Alguien, como...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
2

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Tyler Robinson, de 22 años, es el acusado de asesinar a Charlie Kirk.
3

PERFIL ¬ Blanco, conservador, entrenado en armas, republicano. Tyler era como Charlie

4

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
5

Fiscalía-CdMx: Tanque de la pipa se rompió al golpear objeto sólido; no había baches

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
6

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

7

FOTOS & VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

Alicia Teodoro muere
8

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Puente de la Concordia.
9

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
10

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La Ministra Maria Estela Ríos en entrevista con SinEmbargo.
11

ENTREVISTA ¬ Acabó la SCJN de intereses; pagará impuestos el que deba: Ministra Ríos

Una explosión en el bar Mis Tesoros en Madrid capital dejó un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves.
12

VIDEOS ¬ Al menos 25 heridos tras explosión en bar de Madrid, tres están graves

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
13

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La abuela Alicia Matías Teodoro protegió a su nieto en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
14

VIDEOS ¬ Abuela cubre a su nieta y el fuego abrasa su cuerpo. Hoy lucha por su vida

15

Iztapalapa abre centro de acopio para las víctimas de explosión: ¿Dónde y qué donar?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

FOTOS & VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

2

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

Sheinbaum agradece a Presidente de Paraguay cooperación para detener a Bermúdez
3

Sheinbaum agradece al Presidente de Paraguay su cooperación para detener a Requena

Puente de la Concordia.
4

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 13 muertos; 40 hospitalizados y 30 dados de alta

La Luz del Mundo iglesia
5

La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa por arresto de la madre de Naasón

Alicia Teodoro muere
6

Alicia, abuela que salvó a su nieta en explosión, muere; víctimas mortales suben a 13

Odisea México, una experiencia inmersiva
7

¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

La Presidenta Sheinbaum anunció que cerrará su gira nacional de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Cuidad de México.
8

Cierre de la gira presidencial será el 5 de octubre en el Zócalo, anuncia Sheinbaum

La SSPC informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al despojo en Edomex.
9

Edomex: Cae banda que despojaba casas; hay 13 detenidos y 72 inmuebles asegurados

La Fundación Michou y Mau ofreció apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa para que sean atendidas en un hospital especializado en quemaduras de EU.
10

Michou y Mau ofrece apoyo en EU para menores quemados por explosión en Iztapalapa

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
11

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay, anuncia Harfuch

La explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre en el puente de la Concordia dejó un saldo de diez personas fallecidas y casi un centenar de heridos.
12

CdMx y Edomex lloran la tragedia: Ell@s son las víctimas mortales de la explosión