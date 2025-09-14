Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"

Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo en Paraguay. En México enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según autoridades federales.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y cuyo Secretario de Seguridad fue Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel de "La Barredora", dijo este sábado que los que participan en el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) no son "cómplices de corrupciones".

En un comunicado de prensa, el hoy Senador de Morena reaccionó a la detención de Bermúdez Requena en Paraguay. El también exsecretario de Gobernación en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la justicia y recordó que fue él quien solicitó que se investigue a fondo el caso de Hernán Bermúdez, líder del violento cártel de "La Barredora" y, también, excolaborador cercano en su administración al frente de la entidad tabasqueña.

“Nosotros vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, sostuvo el Senador.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó López Hernández.

“Cero encubrimiento y cero complicidades”, dice @adan_augusto luego de la detención del Secretario de Seguridad en su gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez. “Los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones", dice. Y como todo se trata del… pic.twitter.com/psTjRI0lYa — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 13, 2025

Horas antes, José Ramiro López Obrador, Secretario de Gobierno de Tabasco, dijo que en los gobiernos de la Cuarta Transformación hay “cero impunidad” en referencia a la reciente detención en Paraguay del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

“Bueno, ya lo dijo el Secretario de Seguridad Pública: cero impunidad. Eso es lo que significa, para este Gobierno de la Cuarta Transformación, cero impunidad. El que la haga, que la pague”, señaló Ramiro López Obrador.

Ante las preguntas de la prensa en relación sobre un posible brote violento en la entidad tras la detención de Bermúdez Requena, el Secretario de Gobierno de Tabasco negó esta posibilidad pues indicó que los índices delictivos en Tabasco van a la baja.

Ramiro López Obrador pidió a la prensa difundir los resultados positivos en la entidad. “Así como cuando estaban al alza lo publicaban, ojalá ahora puedan informar a la ciudadanía que la incidencia delictiva está a la baja, a favor de la ciudadanía”, señaló.

En relación con el posible traslado de Hernán Bermúdez Requena a la Ciudad de México, tanto el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, como el fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez, señalaron que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades judiciales determinar el curso legal del detenido.

Tonatiuh Vázquez indicó que trabajan de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el proceso de extradición del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

Hernán Bermúdez Requena es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora” que opera en Tabasco y fue detenido este viernes en una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la noche de ayer el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.