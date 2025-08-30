Banxico sube expectativa de crecimiento del PIB en 2025 y 2026; descarta contracción

A pesar de la incertidumbre generada por las medidas arancelarias de EU, el Banxico mejoró su expectativa de crecimiento del PIB para este año y el siguiente en su reporte trimestral.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Banco de México (Banxico) publicó este viernes su informe trimestral, correspondiente al periodo de abril a junio, en el cual mejoró su pronóstico de crecimiento para el 2025 y el 2026, lo que descarta la posibilidad de una contracción en la economía mexicana.

En dicho documento, la institución estableció su perspectiva de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) en 0.6 por ciento para este año, lo que representa un incremento de 0.5 por ciento, comparado con su reporte anterior.

Además, Banxico también subió su expectativa de crecimiento del PIB para el próximo año 2026, al pronosticar un 1.1 por ciento, es decir, un aumento de 0.2 puntos porcentuales en comparación con las cifras presentadas en el trimestre pasado.

Te invitamos a conocer nuestra infografía del #InformeTrimestral abril - junio 2025 https://t.co/JcHichMm5a pic.twitter.com/leUSfROUHa — Banco de México (@Banxico) August 29, 2025

Cabe mencionar que la mejora en las estimaciones para la economía mexicana anunciada por Banxico en su informe trimestral se da pese a la incertidumbre provocada por la imposición de aranceles anunciada por Estados Unidos. Con el aumento proyectado en el PIB para este 2025 y para el 2026, la institución descarta la posibilidad de que exista una contracción en la economía mexicana.

“México debe reforzar sus fundamentos macroeconómicos. Se requiere impulsar la productividad y la inversión. La política monetaria seguirá centrada en consolidar el proceso desinflacionario, manteniendo el anclaje de las expectativas y guiando la inflación hacia su meta de tres por ciento”, señaló el Banxico en una publicación en su cuenta de X.

Por otra parte, el informe trimestral publicado por el Banco de México mantuvo su expectativa para que la inflación llegue a un tres por ciento en el tercer trimestre del 2026.