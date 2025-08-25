CSP pide a Banxico dar créditos accesibles y digitalización para los más vulnerables

En el centenario del Banxico, Sheinbaum lo exhortó a dar créditos más accesibles para las personas más vulnerables, así como a acelerar la digitalización, pues el país requiere estos instrumentos para crecer con bienestar y sin inflación.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un reto al Banco de México (Banxico) este lunes, al llamar a fortalecer el sistema financiero del país para hacerlo "más competitivo y accesible", con créditos y digitalización para los más vulnerables.

"Vale la pena, ya que estamos cumpliendo 100 años del Banco de México, estamos porque es una institución de la nación, lanzar algunos retos. Uno que tenemos como país, todo el sistema financiero: Banxico, Hacienda, la banca privada y de desarrollo, es hacer más competitivo y accesible nuestro sistema financiero", dijo Sheinbaum este mediodía durante la celebración del centenario del Banxico.

Argumentó que México es, entre las principales economías de América Latina y el mundo, de los países que menos crédito otorga en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB). "Esto significa que millones de familias, emprendedores y pequeñas empresas, enfrentan enormes dificultades para acceder a financiamiento. Y sin crédito suficiente, el desarrollo productivo se frena, la innovación se limita y la desigualdad puede profundizarse", subrayó.

"La tarea es clara para todos, me incluyo como Presidenta: necesitamos ampliar el acceso a créditos responsables, que impulsen a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a las familias trabajadoras. El financiamiento debe dejar de ser un privilegio, y convertirse en un motor del desarrollo incluyente", completó.

"Un país con baja inflación, pero sin crédito suficiente es un país que se queda corto en su potencial de crecimiento", destacó la Presidenta.

El reto de "crecer con bienestar", explicó, está enmarcado en el Plan México. "Producir más lo que se consume en nuestro país, mantener la estabilidad macroeconómica con la autonomía del Banxico, mayo inversión pública y privada a partir del fortalecimiento del mercado interno", añadió.

"Se trata de impulsar el crédito de manera responsable, orientado a la inversión productiva, al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al consumo interno y a la generación de empleos dignos", argumentó Sheinbaum.

Y es que México ha sido durante década una economía de exportación fuerte; por ejemplo, en el aspecto automotriz o una parte de la agroindustria. "Eso nos ha dado estabilidad y empleo. Ahora, hay que plantearse hoy, es importante complementar esta fortaleza, y más frente a la situación internacional, con un mercado interno más dinámico, impulsar el consumo, el crédito responsable y la inversión nacional para que la prosperidad llegue a más regiones y más familias mexicanas", dijo la mandataria mexicana.

Sin mencionarlo por nombre, habló de las amenazas arancelarias del Presidente estadounidense Donald Trump, quien además ha lanzado la campaña más radical contra los migrantes latinos en la historia reciente del vecino del norte, así como su intención de subir y bajar los aranceles a su gusto contra México y otros de sus principales aliados.

Otro reto: digitalización

Durante el discurso de este lunes en el centenario del Banxico, la Presidenta Sheinbaum lanzó además otro "desafío": la digitalización y el acceso a internet. "México no puede quedarse atrás, la innovación tecnológica en sistemas de pago, en servicios bancarios y en inclusión digital debe ponerse al servicio de la gente, de las y los jóvenes, de las mujeres, y a quienes durante décadas quedaron al margen del sistema financiero", indicó.

"El reto es doble o triple: garantizar estabilidad y baja inflación, pero al mismo tiempo fortalecer un crecimiento con justicia que implique más financiamiento responsable, mayor productividad, disminución de la pobreza y reducción de la desigualdad. Es algo en lo que el Banxico, Gobierno de la República, la banca de desarrollo y la banca privada debemos ponernos de acuerdo para seguir avanzando", agregó.

Por último, Sheinbaum Pardo reconoció el legado del Banco de México como garante de estabilidad, "pero también miramos hacia adelante: hacia un México donde la estabilidad se traduzca en más desarrollo y más bienestar".