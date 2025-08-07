Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos tras caída de inflación; queda en 7.75%

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 2:05 pm

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó este jueves en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 7.75 por ciento.

El Banco de México tomó esta decisión luego de darse a conocer que la inflación anual en México se desaceleró a 3.51 por ciento en julio de 2025, su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó este jueves en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 7.75 por ciento.

"La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.75 por ciento, con efectos a partir del 8 de agosto de 2025", informó.

A través de un comunicado, el Banxico estimó que, en el segundo trimestre de 2025, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo ligeramente mayor al del trimestre anterior. Sin embargo, ante el actual entorno de tensiones comerciales, agregó, se sigue anticipando que la economía mundial y la de Estados Unidos se desaceleren este año y el próximo respecto de 2024.

La decisión se da después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara que la inflación anual en México se redujo a 3.51 por ciento en julio de 2025, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, cuando se ubicó en 3.15 por ciento.

Con dicho cambio, la inflación volvió a situarse dentro del rango objetivo del Banco de México de tres por ciento más o menos un punto porcentual.

Banxico recordó que, en su última decisión, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su tasa de referencia. "Entre los riesgos globales destacan el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros", detalló.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", ahondó el Banxico.

Hacia delante, la Junta de Gobierno indicó que valorará recortes adicionales a la tasa de referencia y tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. "Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de tres por ciento en el plazo previsto", subrayó.

"El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable", finalizó.

