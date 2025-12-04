Jueza sentencia a médico que vendió ketamina a Matthew Perry; estará preso 30 meses

Una Jueza federal sentenció a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia por vender ketamina a Matthew Perry, quien murió de una sobredosis en octubre de 2023.

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 4 de diciembre (LaOpinión).- Un médico de Santa Mónica fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender repetidamente ketamina al actor Matthew Perry, quien falleció a causa de una sobredosis el 28 de octubre de 2023.

Salvador Plasencia, de 44 años, también conocido como “Dr. P”, fue entregado ayer de inmediato a custodia federal después de que la Jueza de Distrito Sherilyn Peace Garnett le dictara la sentencia de 30 meses.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y, en septiembre, entregó su licencia médica de California.

El “Dr. P” comenzó a suministrarle ketamina a Perry el 30 de septiembre de 2023, tras ser presentado al actor, una persona de alto perfil dispuesta a pagar miles de dólares por la droga, según su acuerdo de culpabilidad.

Según mensajes mencionados por la Fiscalía, Plasencia mostró su interés en lucrar al supuestamente enviar un mensaje de texto a un cómplice: “Me pregunto cuánto pagará este imbécil”.

Los fiscales señalaron que el “Dr. P” vendió frascos de ketamina a Perry y los dejó con el asistente personal del actor, quien no tenía formación médica. Le cobró un total de 57 mil dólares por medicamentos que normalmente cuestan alrededor de $15 dólares por frasco.

De acuerdo con documentos judiciales, Plasencia le administró ketamina a Perry en varias ocasiones en su residencia en Los Ángeles y, una vez, en un estacionamiento de Long Beach, en la parte trasera del auto del actor.

En un momento, incluso le dejó viales adicionales después de que Perry experimentara un aumento peligroso en la presión arterial.

Los fiscales detallaron que Plasencia posteriormente encargó 10 viales más de ketamina a una compañía farmacéutica autorizada, usando su licencia de la DEA. Tras recibir el pedido, envió un mensaje de texto al asistente del actor el 27 de octubre de 2023.

“Sé que mencionaste tomarte un descanso. He estado aprovisionándome mientras tanto. No estoy seguro de cuándo planean reanudar la administración, pero por si acaso es cuando estoy fuera de la ciudad este fin de semana, le dejé provisiones a una enfermera mía. Siempre puedo informarle el plan”, escribió.

Al día siguiente, Perry sufrió una sobredosis mortal de ketamina, aunque la Fiscalía sostiene que Plasencia no suministró la droga que le causó la muerte.

Tras el fallecimiento del actor, los investigadores aseguran que Plasencia falsificó notas de tratamiento y una factura para encubrir las ventas ilegales.

Otros acusados vinculados con la muerte de Matthew Perry se han declarado culpables y están a la espera de sentencia, entre ellos un médico autorizado de San Diego, el exasistente de Perry y dos presuntos proveedores de ketamina.

