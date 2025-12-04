Jueza sentencia a médico que vendió ketamina a Matthew Perry; estará preso 30 meses

La Opinión

04/12/2025 - 8:43 am

Un médico fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender ketamina repetidamente al actor Matthew Perry.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Matthew Perry, Chandler en la serie Friends, muere a los 54 años: reporte

Médico, traficantes y el asistente de Matthew Perry son acusados por muerte del actor

"Estamos desconsolados", dice la familia de Matthew Perry tras la muerte del actor

Una Jueza federal sentenció a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia por vender ketamina a Matthew Perry, quien murió de una sobredosis en octubre de 2023.

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 4 de diciembre (LaOpinión).- Un médico de Santa Mónica fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender repetidamente ketamina al actor Matthew Perry, quien falleció a causa de una sobredosis el 28 de octubre de 2023.

Salvador Plasencia, de 44 años, también conocido como “Dr. P”, fue entregado ayer de inmediato a custodia federal después de que la Jueza de Distrito Sherilyn Peace Garnett le dictara la sentencia de 30 meses.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y, en septiembre, entregó su licencia médica de California.

El “Dr. P” comenzó a suministrarle ketamina a Perry el 30 de septiembre de 2023, tras ser presentado al actor, una persona de alto perfil dispuesta a pagar miles de dólares por la droga, según su acuerdo de culpabilidad.

Sentencian a médico por suministrar ketamina a Matthew Perry.
Salvador Plasencia, conocido como “Dr. P”, fue sentenciado a 30 meses por distribuir ketamina a Matthew Perry. Foto: Facebook Matthew Perry

Según mensajes mencionados por la Fiscalía, Plasencia mostró su interés en lucrar al supuestamente enviar un mensaje de texto a un cómplice: “Me pregunto cuánto pagará este imbécil”.

Los fiscales señalaron que el “Dr. P” vendió frascos de ketamina a Perry y los dejó con el asistente personal del actor, quien no tenía formación médica. Le cobró un total de 57 mil dólares por medicamentos que normalmente cuestan alrededor de $15 dólares por frasco.

De acuerdo con documentos judiciales, Plasencia le administró ketamina a Perry en varias ocasiones en su residencia en Los Ángeles y, una vez, en un estacionamiento de Long Beach, en la parte trasera del auto del actor.

En un momento, incluso le dejó viales adicionales después de que Perry experimentara un aumento peligroso en la presión arterial.

Sentencian a médico por suministrar ketamina a Matthew Perry.
Plasencia admitió haber vendido viales de ketamina al actor de “Friends” por decenas de miles de dólares. Foto: Facebook Matthew Perry

Los fiscales detallaron que Plasencia posteriormente encargó 10 viales más de ketamina a una compañía farmacéutica autorizada, usando su licencia de la DEA. Tras recibir el pedido, envió un mensaje de texto al asistente del actor el 27 de octubre de 2023.

“Sé que mencionaste tomarte un descanso. He estado aprovisionándome mientras tanto. No estoy seguro de cuándo planean reanudar la administración, pero por si acaso es cuando estoy fuera de la ciudad este fin de semana, le dejé provisiones a una enfermera mía. Siempre puedo informarle el plan”, escribió.

Al día siguiente, Perry sufrió una sobredosis mortal de ketamina, aunque la Fiscalía sostiene que Plasencia no suministró la droga que le causó la muerte.

Tras el fallecimiento del actor, los investigadores aseguran que Plasencia falsificó notas de tratamiento y una factura para encubrir las ventas ilegales.

Sentencian a médico por suministrar ketamina a Matthew Perry.
El médico entregó su licencia tras aceptar cuatro cargos de distribución de drogas. Foto: Facebook Matthew Perry

Otros acusados vinculados con la muerte de Matthew Perry se han declarado culpables y están a la espera de sentencia, entre ellos un médico autorizado de San Diego, el exasistente de Perry y dos presuntos proveedores de ketamina.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
1

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
2

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
3

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
4

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

5

Manifiesto contra la mentira

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
6

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

ley
7

Es la ley, estúpido

Foto: Especial
8

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

EU China
9

El gran juego China-EU

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
10

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
11

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
12

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Diputados aprueban Ley de Aguas.
13

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

Nicolás Maduro sostuvo una llamada "cordial" con Donald Trump
14

Maduro confirma que sostuvo una llamada "cordial" con Trump en un "tono de respeto"

Marath Bolaños
15

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un médico fue sentenciado en Los Ángeles, Estados Unidos (EU), a una condena de 2.5 años por vender ketamina repetidamente al actor Matthew Perry.
1

Jueza sentencia a médico que vendió ketamina a Matthew Perry; estará preso 30 meses

Nicolás Maduro sostuvo una llamada "cordial" con Donald Trump
2

Maduro confirma que sostuvo una llamada "cordial" con Trump en un "tono de respeto"

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
3

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
4

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
5

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
6

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
7

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Marath Bolaños
8

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
9

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
10

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
11

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
12

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI