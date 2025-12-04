Ghislaine Maxwell solicitará su libertad luego de estar 5 años presa por caso Epstein

Después de menos de cinco años de permanecer presa acusada de ser parte de una red de explotación sexual, Ghislaine Maxwell pretende que le concedan su libertad.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 4 de diciembre (LaOpinión).- Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja sentimental de Jeffrey Edward Epstein, líder de una red de explotación sexual y quien se suicidó estando en prisión, solicitará ser puesta en libertad después de purgar cinco años de condena.

La francesa de 63 años fue sentenciada a 20 años de prisión acusada de reclutar a menores de edad para sumarlas a la red de explotación encabezada por el magnate financiero, de quien en la actualidad todo mundo quiere distanciarse por temor a las implicaciones que pueda significarle a su reputación.

Maxwell está presa desde el 2 de julio de 2020 y aunque en un inicio permaneció en una prisión federal en Florida, después fue trasladada a una prisión de mujeres de mínima seguridad ubicada en Bryan, Texas.

Noella Turnage, una enfermera que trabajaba en el campamento penitenciario donde permanece recluida Ghislaine Maxwell, denunció que fue despedida por haberle contado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el trato preferencial que recibe la francesa.

La mujer en cuestión le escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara donde describía que en su nueva prisión la pareja y cómplice de Jeffrey Epstein recibía un trato preferencial, incluidas comidas personalizadas que le entregaban directamente en su celda y hasta el privilegio de jugar con un cachorro de perro en su celda.

Sin embargo, eso parece no resultarle suficiente a la exempresaria y exsocialité de triple ciudadanía, pues ahora pretende recuperar su libertad.

Los abogados que representan a Ghislaine Noelle Marion Maxwell redactaron una carta presentada ante un tribunal federal, donde exponen que planea presentar una petición judicial para impugnar su detención.

No obstante, el hecho de que recientemente el Presidente Donald Trump haya firmado la Ley de Transparencia de Archivos Epstein podría complicar los planes de la delincuente sexual, esto debido a que en menos de un mes se hará publica información hasta hoy no conocida sobre el magnate financiero que podría involucrar a varias personas de alto nivel en las actividades ilícitas que solía practicar.

David Oscar Markus, uno de los abogados que representan a Maxwell, indicó que su solicitud de libertad será a nombre suyo y sin respaldo legal para defenderla.

