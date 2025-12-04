Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 10:00 pm

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.

Demócratas del Congreso de EU publicaron una serie de fotos y videos inéditos de la isla privada y de la mansión del pedófilo Jeffrey Epstein, donde supuestamente ocurrían fiestas privadas con menores de edad.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Un grupo de legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos (EU) publicó este miércoles una serie de fotografías y videos inéditos de la isla privada y de la mansión del pedófilo Jeffrey Epstein, en un paso más para presionar al Gobierno de Donald Trump a publicar la totalidad de los archivos del pederasta.

Los legisladores opositores de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EU publicó la serie de fotos y videos, algunos de ellos conocidos, pero otros inéditos. "Son una mirada desgarradora detrás de las puertas cerradas de Epstein. Compruébelo usted mismo. No cejaremos en la lucha hasta que acabemos con este encubrimiento y hagamos justicia a los sobrevivientes", señalaron en redes sociales.

El legislador Robert Garcia, demócrata de California, indicó que recibieron estos archivos relacionados con Jeffrey Epstein "de JP Morgan, Deutsche Bank y las Islas Vírgenes de Estados Unidos". "Señor Presidente, publique los archivos, AHORA. Seguiremos publicando documentos y archivos a medida que los recibamos. Los sobrevivientes merecen justicia y la verdad. Necesitamos que el Departamento de Justicia publique todos los archivos, AHORA", insistió.

Los videos muestran los detalles de la lujosa isla y del resort de Epstein: una serie de caminos y cuartos, algunos de los cuales incluso aún tienen artículos de aseo colocados en el baño. Son más de 200 fotografías y videos en total, aunque solamente un par de docenas son inéditas.

Una de las fotos más llamativas es una inédita que muestra un cuarto en el que parece que se instaló un consultorio dental: hay una silla especial de dentista, y el cuarto está adornado con máscaras que simulan los rostros de hombres adultos.

Los exteriores del complejo construido en la isla privada de Epstein.
Los exteriores del complejo construido en la isla privada de Epstein. Foto: Comité de Supervisión

En otras imágenes se pueden identificar un sauna, un teléfono con una lista de números guardados que hacen referencia a "Oficina de Nueva York", "Darren oficina", "Darren celular" y otros nombres, como Rich, Patrick, Mike y Larry, así como conexión con otras zonas de la isla y del resort: la cocina y varias líneas alternas.

Algunos de los cuartos parecen ser más o menos lujosos. Algunos de ellos tienen camas con grandes marcos y estructuras.

Una imagen muestra un escritorio donde hay lápices de colores y cuadernos.
Una imagen muestra un escritorio donde hay lapices de colores y cuadernos. Foto: Comité de Supervisión

En otras imágenes, se aprecian fotos de Epstein con Ghislaine Maxwell, su expareja y también principal cómplice de Epstein en la red de pedofilia. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por conspiración para abusar de menores.

En algunas fotos, aparecen siendo saludados por el Papa Juan Pablo II, imágenes de la isla desde el aire, de la mansión y del complejo. También hay cuadros pintados, sobre todo de mujeres y niñas. Una de las fotos muestra un lapicero lleno de lápices de colores, tijeras y cuadernos.

Las imágenes muestran el interior de varios cuartos, salones, salas y baños.
Las imágenes muestran el interior de varios cuartos, salones, salas y baños. Foto: Comité de Supervisión

Fiestas exclusivas y vuelos privados son parte de los varios momentos que la élite compartió con Epstein durante años, antes de que el financiero multimillonario y agresor sexual de menores se suicidara en 2019, cuando ni siquiera se iniciaba el juicio en su contra luego de que fue acusado de explotar sexualmente a, por lo menos, 80 víctimas, todas menores de edad.

En esta isla privada, Epstein y sus cómplices trasladaban a sus víctimas para cometer los abusos sexuales.

Un cuarto, adornado con máscaras de hombres adultos, muestra una silla de dentista.
Un cuarto, adornado con máscaras de hombres adultos, muestra una silla de dentista. Foto: Comité de Supervisión

En el año 2000, Virginia Giuffre, una menor de 16 años de edad, quien trabajaba en la finca Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, como asistente de vestuario en el resort de ese lugar, fue reclutada con engaños por Ghislaine Maxwell, para que sirviera como masajista particular de Epstein, quien abusó de la menor y un año después la presentó con el príncipe Andrés de Inglaterra, que tuvo el mismo comportamiento con la joven.

Bill Clinton, Presidente de EU entre 1993 y el año 2001, sí aparece en listas de vuelo en el jet privado de Epstein, pero no se ha confirmado si efectivamente voló 28 veces a la isla del pederasta, llamada Little Saint James, ubicada en las Islas Vírgenes, un territorio estadounidense.

Un teléfono con una lista de nombres y el contacto con la "Oficina de Nueva York".
Un teléfono con una lista de nombres y el contacto con la "Oficina de Nueva York". Foto: Comité de Supervisión

Estas revelaciones se dan luego de que en septiembre el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EU hiciera público el libro Los primeros 50 años, una recopilación de felicitaciones dirigidas a Epstein, organizado por su cómplice, Ghislaine Maxwell, el cual contiene mensajes de diversas personalidades entre ellas, Presidente Trump y el expresidente Bill Clinton que hacen alusión al gusto de Jeffrey por niñas.

El polémico libro de felicitaciones, al que la prensa internacional tuvo acceso, fue un obsequio por el cumpleaños número 50 del financiero millonario, celebrado en 2003, mismo que está integrado por 238 páginas en las que se incluyen fotografías comprometedoras, dibujos sugerentes y mensajes que hacen alusión a la pedofila de Epstein.

Una de las habitaciones, que muestra una cama con una estructura, como casi todas las del complejo.
Una de las habitaciones, que muestra una cama con una estructura, como casi todas las del complejo. Foto: Comité de Supervisión

The New York Times destaca cómo en las 238 páginas del libro además de fotos, dibujos y collages, hay distintos mensajes que muestran el lado predador de Epstein. Un amigo, por ejemplo, lo comparó con el personaje principal de "El viejo y el mar" de Ernest Hemingway, solo que en lugar de peces, Jeffrey Epstein capturaba mujeres, "rubias, pelirrojas o morenas".

"Otro amigo describió un encuentro sexual degradante que una mujer sufrió en la parte trasera de un coche y que dejó al Sr. Epstein 'muerto de risa'. "'Tantas chicas, tan poco tiempo', escribió un tercer colaborador del Sr. Epstein", reseña el Times al dar a conocer el contenido del libro.

Y sí, también figura el dibujo obsceno y el mensaje de felicitación que Trump mandó a Epstein en la que se habla de un "secreto maravilloso".

La misiva incluye la silueta dibujada de una mujer desnuda, en cuyo interior hay un texto, el cual supuestamente alude a complicidades de índole sexual entre Trump y Epstein. Además, de que una firma, que dice “Donald”, en la parte que simula ser el pubis de la mujer.

Hace un par de semanas, la Cámara de Representantes estadounidense y, horas después, el Senado, aprobaron de manera abrumadora, con votos demócratas y republicanos, una iniciativa de ley que exige al gobierno de Donald Trump la publicación inmediata de los archivos completos relacionados con Jeffrey Epstein. Ahora, lo único que falta es la orden del Presidente y amigo de Epstein para publicar los documentos.

La ley obliga al gobierno federal a desclasificar y publicar en un plazo de 30 días todos los registros no revelados hasta la fecha, incluyendo testimonios, correos electrónicos y evidencias de la investigación federal. La falta de transparencia de Trump ha mermado su aprobación incluso entre su base más dura, luego de que en campaña prometiera "total transparencia" en este caso.

