FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

Nora Nancy Gaspar Resendiz

09/09/2025 - 10:04 pm

Artículos relacionados

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público este lunes el libro de felicitaciones, dibujos y fotografías dirigidas al Jeffrey Epstein, con motivo de su cumpleaños número 50, el cual contiene una carta obscena, presuntamente, escrita por el Presidente Donald Trump, quien en 2003 mantenía una estrecha amistad con el pederasta.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La relación de amistad que una vez unió a Donald J. Trump con el pederasta Jeffrey Epstein acaba de escribir un nuevo capítulo: por fin se hizo público el libro que contiene la carta obscena que, presuntamente, escribió y mandó el ahora el Presidente de Estados Unidos al depredador sexual como parte de su festejo de cumpleaños en 2003.

Este lunes 8 de septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público el libro Los primeros 50 años, una recopilación de felicitaciones dirigidas a Epstein, organizado por su cómplice, Ghislaine Maxwell, el cual contiene mensajes de diversas personalidades entre ellas, Presidente Trump y el expresidente Bill Clinton que hacen alusión al gusto de Jeffrey por niñas.

El polémico libro de felicitaciones, al que la prensa internacional tuvo acceso, fue un obsequio por el cumpleaños número 50 del financiero millonario, celebrado en 2003, mismo que está integrado por 238 páginas en las que se incluyen fotografías comprometedoras, dibujos sugerentes y mensajes que hacen alusión a la pedofila de Epstein.

The New York Times destaca cómo en las 238 páginas del libro además de fotos, dibujos y collages, hay distintos mensajes que muestran el lado predador de Epstein. Un amigo, por ejemplo, lo comparó con el personaje principal de "El viejo y el mar" de Ernest Hemingway, solo que en lugar de peces, Jeffrey Epstein capturaba mujeres, "rubias, pelirrojas o morenas".

"Otro amigo describió un encuentro sexual degradante que una mujer sufrió en la parte trasera de un coche y que dejó al Sr. Epstein 'muerto de risa'. "'antas chicas, tan poco tiempo', escribió un tercer colaborador del Sr. Epstein", reseña el Times al dar a conocer el contenido del libro.

Y sí, también figura el dibujo obsceno y el mensaje de felicitación que Trump mandó a Epstein en la que se habla de un "secreto maravilloso".

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
La carta de Donald Trump. Foto: Congreso de Estados Unidos

La misiva incluye la silueta dibujada de una mujer desnuda, en cuyo interior hay un texto, el cual supuestamente alude a complicidades de índole sexual entre Trump y Epstein. Además, de que una firma, que dice “Donald”, en la parte que simula ser el pubis de la mujer. La revelación de la carta ocurre después de que en julio pasado, The Wall Street Journal informó sobre la existencia de la carta, lo que derivó en una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por Trump contra el diario.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos
Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos

Desde ese momento, Trump ha negado haber escrito la carta y haber realizado el dibujo, calificando al artículo sobre el tema como “falso, malicioso y difamatorio”.

No obstante, en otras de las páginas se ve a Epstein junto a “un miembro de vieja data del club Mar-a-Lago” y una joven cuya cara aparece borrada. Los tres sostienen un cheque de esos que uno recibe cuando gana un concurso de la tele, supuestamente firmado por Trump. En el texto que lo acompaña, se dice que el entonces magnate inmobiliario se lo extendió a su amigo pederasta para comprar “una mujer totalmente devaluada” por 22 mil 500 dólares.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Página del libro que ilustra la "venta" de una mujer con un cheque firmado por Donald Trump. Foto: Congreso de Estados Unidos

Trump se ha deslindado de su dibujo dedicado a Epstein. “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”. Afirmaciones que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó públicamente, “Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el Presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, expresó a través de su cuenta de X.

La publicación del dibujo se produjo tras una creciente presión sobre el Presidente Trump, para que se esclarezca el caso de Epstein, en el que también está involucrada su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar sexualmente de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por ayudar al pedófilo, quien se suicidó en su celda, luego de ser arrestado, para enganchar adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

La fotografías del álbum compilatorio muestran imágenes con mensajes comprometedores, por ejemplo, un dibujo con dos escenas: una mientras el pedófilo les da unos globos a un grupo de niñas y otra con las menores dándole masajes a Epstein.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos

También contiene el mensaje de una persona llamada Leslie, que escribió: "Quería conseguirte lo que quieres", así que "aquí está", dice  la nota  acompañada de un dibujo de un par de senos. Otro sujeto añadió fotos de cebras y leones teniendo sexo, añadiendo que las imágenes "parecían más apropiadas que cualquier cosa que pudiera expresar con palabras".

"En una carta, una persona que firmaba solo como 'Nick' relataba una noche en Londres que dejó al Sr. Epstein 'muerto de risa'. Esa noche, dijo el colaborador, un 'anciano con una dulce sonrisa' le bajó las bragas a una mujer y puso la mano sobre sus partes íntimas, solo para encontrar la mano de otro hombre ya allí. Otra carta alude a cuando el Sr. Epstein, a mediados de la década de 1970, 'descubrió por primera vez a la hija adolescente de Maxwell'", describe el Times que tuvo acceso al documento.

Asimismo, el libro fue dividido en secciones que Maxwell nombró como: “Negocios”, “Familia”, “Amigos”, y “Novias”. Es precisamente en la parte de “Amigos” en donde están las dedicatorias de Trump y Clinton.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
La felicitación de Bill Clinton. Foto: Congreso de Estados Unidos
Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos

Otros nombres que están incluidos en el apartado “Amigos” son: el exabogado de Epstein, Alan Dershowitz; Jean Luc Brunel –un conocido representante de modelos que proveía “de chicas" a su íntimo amigo Epstein– quien también se suicidó en 2022, mientras esperaba ser juzgado por violación en una prisión de Francia; e incluso Peter Mandelson, quien actualmente se desempeña como embajador del Reino Unido en Estados Unidos.

The New York Times dice que también hay cartas de mujeres —algunas de sus asistentes y novias— que podrían haber sido víctimas del Sr. Epstein. Los nombres de las mujeres están tachados. Una mujer, por ejemplo, describió cómo Epstein transformó su vida, pasando de ser una mujer de 22 años divorciada que trabajaba en el restaurante de un hotel a una persona que viajó por el mundo conociendo a personas poderosas. Entre ellos, mencionó a Trump, Clinton y a “brillantes científicos, abogados y empresarios”.

El álbum también contiene mensajes en formato de poemas, en uno de los cuales se hace mención de la impunidad en la que se mantenía Jeffrey Epstein, “siempre que ha podido, ha evitado la penitenciaría”, señala el mensaje sin firmar.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos

El tema sexual fue el tema recurrente en el libro de dedicatorias, por lo que no sorprende que en una de las fotografías aparece el pederasta con su cómplice Ghislaine en una piscina, aparentemente desnudos.

Libro de felicitaciones de Jeffrey Epstein
Foto: Congreso de Estados Unidos

La mujer, quien actualmente se encuentra en prisión, cumpliendo una condena de 20 años, por delitos de tráfico sexual y cargos relacionados con conspiración, también incluyó una fotografía de la primera cita que tuvo con Epstein en 1991. Además, de un mensaje de presentación del libro en el que expresa que se trata de una compilación de “lugares, gente y eventos” cuyo propósito es “reunir historias y viejas fotografías” con las cuales el pedófilo refresque su memoria.

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VERSUS Norma Piña
1

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
2

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

3

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

Semar despliega operativo para vacaciones.
4

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

El IMSS informó el día de hoy que la recién nacida abandonada sobre la vía pública en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se encuentra en estado grave.
5

La bebé abandonada en calles de la GAM se encuentra grave, reporta el IMSS Bienestar

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
6

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
7

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Los 12 jóvenes reclutados por el crimen en Amozoc, Puebla, cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos trabajando como guardias de seguridad.
8

Los 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc fueron reclutados con "falsa oferta de empleo"

Los altos índices de pobreza en la población indígena requieren mejorar las políticas públicas.
9

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

La Secretaría de Hacienda confirmó este martes que la recaudación de los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco irá directamente al sector salud.
10

México sacará 41 mil millones con los impuestos al veneno público: refrescos y tabaco

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.
11

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
12

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
13

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

TEPJF revoca sanción contra el PVEM
14

#PuntosYComas ¬ El Verde, ¿es un aliado de Morena o el partido de la traición?

Una usurpadora en el Poder Judicial.
15

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
1

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Libro de felicitaciones
2

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.
3

64 mil palestinos han muerto en Gaza, 399 de ellos por hambre, incluidos 140 niños

Profeco y Alliance Laundry Systems LLC alertan por 556 secadoras de ropa comerciales con riesgo de incendio.
4

Profeco alerta sobre secadoras Huebsch, Speed Queen y Unimac por riesgo de incendio

TEPJF revoca sanción contra el PVEM
5

#PuntosYComas ¬ El Verde, ¿es un aliado de Morena o el partido de la traición?

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
6

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

Semar despliega operativo para vacaciones.
7

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

Colectivos de buscadoras en Zacatecas.
8

El Senado integra a 13 familiares, activistas y especialistas a Consejo de Búsqueda

9

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

VERSUS Norma Piña
10

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
11

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia
12

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia