FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público este lunes el libro de felicitaciones, dibujos y fotografías dirigidas al Jeffrey Epstein, con motivo de su cumpleaños número 50, el cual contiene una carta obscena, presuntamente, escrita por el Presidente Donald Trump, quien en 2003 mantenía una estrecha amistad con el pederasta.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La relación de amistad que una vez unió a Donald J. Trump con el pederasta Jeffrey Epstein acaba de escribir un nuevo capítulo: por fin se hizo público el libro que contiene la carta obscena que, presuntamente, escribió y mandó el ahora el Presidente de Estados Unidos al depredador sexual como parte de su festejo de cumpleaños en 2003.

Este lunes 8 de septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público el libro Los primeros 50 años, una recopilación de felicitaciones dirigidas a Epstein, organizado por su cómplice, Ghislaine Maxwell, el cual contiene mensajes de diversas personalidades entre ellas, Presidente Trump y el expresidente Bill Clinton que hacen alusión al gusto de Jeffrey por niñas.

El polémico libro de felicitaciones, al que la prensa internacional tuvo acceso, fue un obsequio por el cumpleaños número 50 del financiero millonario, celebrado en 2003, mismo que está integrado por 238 páginas en las que se incluyen fotografías comprometedoras, dibujos sugerentes y mensajes que hacen alusión a la pedofila de Epstein.

The New York Times destaca cómo en las 238 páginas del libro además de fotos, dibujos y collages, hay distintos mensajes que muestran el lado predador de Epstein. Un amigo, por ejemplo, lo comparó con el personaje principal de "El viejo y el mar" de Ernest Hemingway, solo que en lugar de peces, Jeffrey Epstein capturaba mujeres, "rubias, pelirrojas o morenas".

"Otro amigo describió un encuentro sexual degradante que una mujer sufrió en la parte trasera de un coche y que dejó al Sr. Epstein 'muerto de risa'. "'antas chicas, tan poco tiempo', escribió un tercer colaborador del Sr. Epstein", reseña el Times al dar a conocer el contenido del libro.

Y sí, también figura el dibujo obsceno y el mensaje de felicitación que Trump mandó a Epstein en la que se habla de un "secreto maravilloso".

La misiva incluye la silueta dibujada de una mujer desnuda, en cuyo interior hay un texto, el cual supuestamente alude a complicidades de índole sexual entre Trump y Epstein. Además, de que una firma, que dice “Donald”, en la parte que simula ser el pubis de la mujer. La revelación de la carta ocurre después de que en julio pasado, The Wall Street Journal informó sobre la existencia de la carta, lo que derivó en una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por Trump contra el diario.

Desde ese momento, Trump ha negado haber escrito la carta y haber realizado el dibujo, calificando al artículo sobre el tema como “falso, malicioso y difamatorio”.

No obstante, en otras de las páginas se ve a Epstein junto a “un miembro de vieja data del club Mar-a-Lago” y una joven cuya cara aparece borrada. Los tres sostienen un cheque de esos que uno recibe cuando gana un concurso de la tele, supuestamente firmado por Trump. En el texto que lo acompaña, se dice que el entonces magnate inmobiliario se lo extendió a su amigo pederasta para comprar “una mujer totalmente devaluada” por 22 mil 500 dólares.

Trump se ha deslindado de su dibujo dedicado a Epstein. “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”. Afirmaciones que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó públicamente, “Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el Presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, expresó a través de su cuenta de X.

La publicación del dibujo se produjo tras una creciente presión sobre el Presidente Trump, para que se esclarezca el caso de Epstein, en el que también está involucrada su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar sexualmente de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por ayudar al pedófilo, quien se suicidó en su celda, luego de ser arrestado, para enganchar adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

La fotografías del álbum compilatorio muestran imágenes con mensajes comprometedores, por ejemplo, un dibujo con dos escenas: una mientras el pedófilo les da unos globos a un grupo de niñas y otra con las menores dándole masajes a Epstein.

También contiene el mensaje de una persona llamada Leslie, que escribió: "Quería conseguirte lo que quieres", así que "aquí está", dice la nota acompañada de un dibujo de un par de senos. Otro sujeto añadió fotos de cebras y leones teniendo sexo, añadiendo que las imágenes "parecían más apropiadas que cualquier cosa que pudiera expresar con palabras".

"En una carta, una persona que firmaba solo como 'Nick' relataba una noche en Londres que dejó al Sr. Epstein 'muerto de risa'. Esa noche, dijo el colaborador, un 'anciano con una dulce sonrisa' le bajó las bragas a una mujer y puso la mano sobre sus partes íntimas, solo para encontrar la mano de otro hombre ya allí. Otra carta alude a cuando el Sr. Epstein, a mediados de la década de 1970, 'descubrió por primera vez a la hija adolescente de Maxwell'", describe el Times que tuvo acceso al documento.

Asimismo, el libro fue dividido en secciones que Maxwell nombró como: “Negocios”, “Familia”, “Amigos”, y “Novias”. Es precisamente en la parte de “Amigos” en donde están las dedicatorias de Trump y Clinton.

Otros nombres que están incluidos en el apartado “Amigos” son: el exabogado de Epstein, Alan Dershowitz; Jean Luc Brunel –un conocido representante de modelos que proveía “de chicas" a su íntimo amigo Epstein– quien también se suicidó en 2022, mientras esperaba ser juzgado por violación en una prisión de Francia; e incluso Peter Mandelson, quien actualmente se desempeña como embajador del Reino Unido en Estados Unidos.

The New York Times dice que también hay cartas de mujeres —algunas de sus asistentes y novias— que podrían haber sido víctimas del Sr. Epstein. Los nombres de las mujeres están tachados. Una mujer, por ejemplo, describió cómo Epstein transformó su vida, pasando de ser una mujer de 22 años divorciada que trabajaba en el restaurante de un hotel a una persona que viajó por el mundo conociendo a personas poderosas. Entre ellos, mencionó a Trump, Clinton y a “brillantes científicos, abogados y empresarios”.

El álbum también contiene mensajes en formato de poemas, en uno de los cuales se hace mención de la impunidad en la que se mantenía Jeffrey Epstein, “siempre que ha podido, ha evitado la penitenciaría”, señala el mensaje sin firmar.

El tema sexual fue el tema recurrente en el libro de dedicatorias, por lo que no sorprende que en una de las fotografías aparece el pederasta con su cómplice Ghislaine en una piscina, aparentemente desnudos.

La mujer, quien actualmente se encuentra en prisión, cumpliendo una condena de 20 años, por delitos de tráfico sexual y cargos relacionados con conspiración, también incluyó una fotografía de la primera cita que tuvo con Epstein en 1991. Además, de un mensaje de presentación del libro en el que expresa que se trata de una compilación de “lugares, gente y eventos” cuyo propósito es “reunir historias y viejas fotografías” con las cuales el pedófilo refresque su memoria.