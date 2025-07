Epstein no es el único depredador sexual que acompañó a Donald Trump en el pasado

A Donald Trump, John Casablanca, Jean-Luc Brunel y al pedófilo Jeffrey Epstein los unía el gusto de rodearse por jovencitas, muchas de ellas menores de edad, en torno al mundo de las pasarelas, desde donde seleccionaba a las niñas que se convertirían en sus víctimas, así lo evidencían investigaciones periodísticas.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Jeffrey Epstein no fue el único pederasta con el que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo, por años, una estrecha amistad. Durante su incursión en el ámbito del modelaje, como juez o como patrocinador, formó parte de un selecto círculo integrado por personajes sobre quienes también pesan señalamientos y acusaciones de abuso sexual, como John Casablanca y Jean-Luc Brunel.

Formalmente no existen acusaciones penales contra Trump a raíz de estas relaciones, pero sí testimonios difundidos por la prensa de jóvenes que aseguran que fueron agredidas sexualmente por el también magnate. Lejos de estos casos, Trump se ha enfrentado a la justicia por su comportamiento sexual. En mayo de 2023 fue encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll.

Además de la evidente, y también documentada, relación que unió a estos personajes: Casablanca-Trump, Trump-Epstein, Epstein-Brunel, quienes compartían el gusto de rodearse por jovencitas, muchas de ellas menores de edad, en torno al mundo de las pasarelas.

Trump y John Casablancas

En septiembre de 1991, se realizó el concurso Look of the Year (Look del Año), un certamen que año con año, desde 1983, realizaba la agencia internacional de modelos Elite Model Management, misma que fue fundada y dirigida por John Casablancas, quien también creó el término súper modelos y los estrictos estándares que éstas debían cumplir para pertenecer a ese pequeño círculo de top models.

Casablancas no sólo creó, en París, Francia, en 1972, y dirigió por años a Elite Model Management también fue el organizador del certámen de moda que por mucho tiempo fue el espacio de donde surgieron modelos de la talla de Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell, lo que permitió que la agencia de modelos, muchas de ellas menores de edad, se convirtiera en una de las más importantes a nivel mundial.

Pero no todo lo que brilla es oro, en 2020, una investigación del diario The Guardian reveló que tanto la agencia de modelos como los concursos de belleza que ésta realizaban servían para “para seleccionar a las adolescentes” quienes después serían explotadas sexualmente por una red de pedófilos de la que formaban parte varios de los hombres más poderosos del mundo, incluido el propio Casablancas y el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y para prueba un botón: según señalamientos de las propias exparticipantes y de otras personas que fueron testigos de los hechos, en el certamen Look of the Year de 1991, en el que el premio para la ganadora era un contrato de 150 mil dólares, rememora The Guardian, Trump no solamente fue uno de los principales patrocinadores de dicho evento, también fungió como juez del concurso que tuvo como participantes a adolescentes de 14 años de edad.

UNEARTHED: Donald Trump judges the 1991 Look of the Year modeling competition organized by Elite Model Management, featuring participants as young at 14-years-old. A 2020 Guardian investigation into Elite's Look of the Year competition uncovered allegations from former… pic.twitter.com/tgwoMqjf8Y — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 18, 2025

El reportaje detalló que el lujoso hotel Plaza, propiedad de Trump, sirvió como sede principal y alojamiento de “las jóvenes modelos”, hecho que se repitió en 1992. “En 1992, Trump volvió a ser el anfitrión del concurso”, señaló el rotativo, mismo que recopiló testimonios de varias de las participantes del evento. entre ellos, el de una joven llamada Shawna Lee, quien recordó que durante el evento las presionaban a bailar “para Trump, Casablancas y otros”.

Lee con entonces 14 años de edad cuestionó esa petición: “no entiendo por qué bajar las escaleras y bailar delante de esas dos personas tiene algo que ver con que me convierta en modelo”, dijo la adolescente, pero en respuesta, una mujer de la agencia de modelos le dijo: “No, te ves estupenda, quítate la americana y ve a hacerlo”. Otros relatos coinciden con las afirmaciones de Lee e incluso, en algunos casos, aseguran que hubo amenazas para que accedieran a bailar.

El concurso Look of the Year habitualmente tenía lugar a bordo del barco Spirit of New York, el cual navegaba por el lago Manhattan, mientras se realizaba el evento, en el cual, según las reglas de Elite Model Management, las edad de las participantes oscilaba entre los 14 y 24 años de edad. No obstante, los testimonios de las jóvenes que consignó The Guardian, señalan que en ese entonces ellas tendrían “entre 14 y 19 años” de edad.

Otro relato recogido por el periódico señala que una adolescente, de entonces 15 años de edad, también fue obligada a bailar frente a Trump y Casablancas, entre otros sujetos más, bajo amenazas de que si se negaba, sería expulsada del barco, lo que consideró que era sólo para entretener a los hombres y no como parte de la competencia."Esto no era para ser juzgada ni para formar parte de la competencia; era para entretenerlos", dijo.

Conozca a John Casablancas, fundador de Elite Model Management, violador de niños y traficante. Era el gerente de Ivanka Trump, era un asociado cercano del presidente de los Estados Unidos, Trump, y formó parte de la junta directiva de Trump Realty Brazil. #OpDeathEaters pic.twitter.com/ZVvbf5UmH2 — Jeque Lagarto PRIncipe de Morena y MiRey de PRIeta (@JequeLagarto) August 18, 2019

“Algunas [de las jóvenes concursantes] habían llegado a Nueva York con sus padres o acompañantes; otras estaban solas. Muchas estaban lejos de sus familias por primera vez. Para ellas, había mucho en juego y la presión por impresionar a los jueces era enorme”, destacó The Guardian sobre las adolescentes que aspiraban a convertirse en modelos internacionales.

La depredación sexual que al interior de Elite Model Management se vivía se reflejaba en las relaciones de Casablancas, quien se divorció tres veces, las mismas que se casó con alguna de las modelos que representaba, las cuales siempre fueron mucho más jóvenes que él, hecho que él intentó justificar al asegurar que en el ámbito en el que se desenvolvía era habitual que saliera con mujeres que tenían muchos años menos que él.

“Las historias que hemos escuchado sugieren que Casablancas y algunos de sus colegas utilizaron el concurso para mantener relaciones sexuales con jóvenes modelos vulnerables. Algunas de estas acusaciones constituyen acoso, abuso o explotación sexual de adolescentes; otras se describen con mayor precisión como violación”, añadieron los periodistas Lucy Osborne , Harry Davies y Stephanie Kirchgaessner en su reportaje de The Guardian.

En la misma investigación periodística se cuestionó la estrecha amistad Trum-Casablancas, misma que no se tienen muy claro cómo surgió, al subrayar si es que el actual Presidente de la Unión Americana conocía que el dueño de la agencia de modelos sostenía relaciones sexuales con sus representadas, y cómo es que nació el interés en el republicano, dedicado al negocio inmobiliario, decidó organizar concursos en el que las participantes eran unas adolescentes.

“Patty Owen, estrella de portada de Elle y Cosmopolitan, recuerda haber visto a Trump en fiestas de Elite desde 1982. ‘Siempre estaba en el bar. Ahí era donde se quedaba y donde se reunían todas las nuevas modelos’, dice. ‘Siempre que lo veía, pensaba: ¿Por qué John tiene que invitarlo?’, consignó The Guardian, el cual también recogió el testimonio de la modelo Barbara Pilling, a quien Trump invitó a cenar en 1989, cuando la joven tenía 17 años de edad, hecho que al mandatario estadounidense le pareció “genial”.

El rotativo también publicó que, al menos, cuatro exmodelos de Elite Model Management aseguraron que esa agencia les exigió “asistir a cenas privadas con Trump, Casablancas y, en ocasiones, con otros hombres”, lo que vuelve a poner en evidencia la amistad que por mucho tiempo existió entre Trump y Casablancas, aunque el primero ha intentado negarla en varias ocasiones.

“Nos lo presentaron como nuestro deber [asistir a las cenas con Trump y Casablancas] como modelos en la agencia. No fue una invitación. Fue como: tienes que ir y hacer esto”, dijo la exmodelo australiana Shayna Love sobre la cena a la que tuvo que asistir, junto con otras 10 modelos más. “Yo estaba en un extremo [de la mesa] con John, y Trump en el otro… rodeado de las otras chicas”, detalló la mujer sobre el evento.

“Trump ahora niega ser amigo de Casablancas. Los representantes del presidente declararon a The Guardian que él lo niega rotundamente. Trump, según ellos, apenas lo conocía, pasaba muy poco tiempo con él y sabía muy poco de él”, señaló la investigación periodística sobre el asunto que ahora Trump trata de olvidar, pese a todas la evidencias que muestran la cercanía del mandatario estadounidense y quien fue el dueño de Elite Model Management.

Jean-Luc Brunel y Jeffrey Epstein

Jean-Luc Brunel, al estilo Casablancas, fue un conocido representante de modelos, creador de las agencias de modelos Karins Models y MC2, las cuales habrían servido para proveer “de chicas" a su íntimo amigo Jeffrey Epstein, el financiero multimillonario y agresor sexual de menores, quien en 2019 se suicidó en su celda antes de que, siquiera, se iniciara el juicio en su contra luego de que fue acusado de explotar sexualmente decenas de niñas.

Jean-Luc Brunel fue un dandi conocido en el ámbito de los negocios, que se hizo conocido por su gusto por las fiestas y los autos de lujo, pero que tras el arrestó de Epstein, intentó darse a la fuga debido a que también estaba involucrado en el caso del financiero, cuando enfrentó varias acusaciones y revivió otras, por lo que desapareció hasta de las redes sociales.

Las primeras acusaciones contra Brunel se remontan a 1988, según comprobó el medio digital Mediapart, cuando un reportaje que difundió el canal CBS incluyó a dos modelos estadounidenses en París, quienes afirmaron haber sido drogadas. En el programa, una recordó haberse despertado en la cama de Brunel y estar segura de haber sido violada. La otra, que logró escapar, vio su carrera truncada tras la agresión. Brunel negó los hechos.

A estas dos acusaciones se suman la de la neozelandesa Zoë Brock, quien en 1991, llegó a París, Francia, con 17 años de edad. Según lo que relató durante una entrevista para el diario Libération, para que su madre no se preocupara, la agencia Karins Models le propuso alojarla en el apartamento de su director, Jean-Luc Brunel, quien aunque estuvo ausente durante las primeras semanas, no perdió tiempo a su vuelta.

DO YOU KNOW...

... that Jean-Luc Brunel, a well-known associate and 'frequent companion' of Jeffrey Epstein, was found dead in his Paris prison cell as well? Jean-Luc Brunel, the 76-year-old French modeling agent and close associate of the late sex offender Jeffrey Epstein, was… pic.twitter.com/cTyRVsi697 — Anna - Never give up. No matter what is going on! (@Sanikri) July 21, 2025

La mujer recordó: "Apenas volvió, me invitó a su habitación y me dijo: ‘Sabes, Zoë, un día tendremos que tener sexo. Luego sacó un plato con cocaína". Aunque aterrorizada, la joven aceptó la droga, y se quedó una semana más en el apartamento. "Hacía todo lo posible para evitarlo. Cuando entendió que no iba a ceder, me mudaron a un apartamento chiquito, cerca de Pigalle, con otras cinco modelos". Después de unos meses sin trabajo, volvió a Australia.

Ese mismo año, Brunel llevó a París a la holandesa Thysia Huisman, de entonces 18 años. "Apenas lo conocí, tuve una mala intuición. Era demasiado seductor, insistía demasiado. Pero era una oportunidad increíble e, ingenuamente, pensé que podía protegerme", contó la mujer. Una noche, "me dio un vaso, lo tomé y rápidamente todo se volvió borroso, me sentí mareada". Después, recordó, "me llevó a su habitación y desgarró mi ropa", y luego más nada.

En el libro Model, publicado en 1995, el periodista estadounidense Michael Gross incluyó una entrevista con Jérôme Bonnouvrier, exfundador de la agencia DNA Models, quien afirmó en ese entonces: "Jean-Luc es considerado como un peligro. Le gustan las drogas y la violación silenciosa". Después de sus años en París, Jean-Luc Brunel se instaló en Estados Unidos y dejó Karin Models a principios de los años 2000.

Virginia Roberts Giuffre, quien en el año 2000 fue cooptada por Epstein, a través de su cómplice Ghislaine Maxwell, cuando tenía 16 años de edad y trabajaba en la finca Mar-a-Lago de Donald Trump, en Palm Beach, Florida, afirmó en 2015 que Jean-Luc Brunel era "uno de los principales proveedores de chicas" de Epstein. Al parecer, el fundador de Karins Models tenía contactos con los que conseguía papeles falsos para las menores que llevaba a Estados Unido.

"Él [Jean-Luc Brunel] dirigía una agencia de modelos y tenía un arreglo con las autoridades estadounidenses para obtener pasaportes y otros documentos de viaje para chicas jóvenes, que tenían entre 12 y 14 años. Luego las llevaba a Estados Unidos con fines sexuales y las entregaba a sus amigos, incluido Epstein", dijo Virginia. "Yo pienso que Jean-Luc Brunel las traía de Europa del Este", añade Roberts Giuffre, y les "ofrecía un trabajo como modelo", sostuvo la víctima.

Según Giuffre, "el único vínculo de amistad parecía ser que Brunel podía conseguir decenas de chicas menores de edad y alimentar así el gran apetito de Epstein y Maxwell. Jeffrey Epstein me dijo que había tenido sexo con más de mil chicas de Brunel", detalló la mujer, declaraciones que coinciden con las de Maritza Vásquez, excontadora de MC2, quien en 2010, declaró que Epstein y Brunel conseguían visas para llevar a niñas a Estados Unidos a través de la agencia.

Según lo dicho por Vásquez, las menores de edad eran alojadas "en diferentes apartamentos pertenecientes a Epstein". Una investigación de Business Insider reveló que muchas de las adolescentes estaban alojadas en un edificio de Manhattan, en Nueva York, el cual contaba con varios apartamentos que eran propiedad del hermano de Jeffrey, el psicoterapeuta estadounidense Mark Epstein.

Los lazos profesionales y personales entre Brunel y Epstein están bien documentados. En 2015, Gawker publicó la agenda de direcciones del millonario, en la que figuraban Jean-Luc Brunel y su agencia parisina Karins Models con una docena de números de teléfono. Y cuando Brunel creó la agencia MC2 en Florida, en 2005, Jeffrey Epstein le concedió una "carta de crédito", según un documento legal publicado por Vice.

RECALL when Epstein received 3 twelve year olds from France via Jean Luc Brunel on his birthday? How did Epstein respond when interrogated? Release The Epstein Flies Release The Trump Epstein Pedo Files #TrumpEpsteinPedoFiles pic.twitter.com/WKuBpUi6Lg — Sumit (@SumitHansd) July 19, 2025

Asimismo, cuando Epstein fue declarado culpable de solicitar a prostitutas menores de edad y cumplió, en 2008, una condena de 13 meses de prisión en Florida, Estados Unidos, Brunel lo visitó en la cárcel 67 veces, según los registros consultados por The Guardian. Sin embargo, la relación se deterioró. En 2015, Brunel intentó presentar una denuncia contra Epstein en Florida, alegando que la mala publicidad por su relación con el pederasta le había hecho perder contratos.

La denuncia fue rechazada en 2019 en apelación por una razón técnica y años más tarde, en febrero de 2022, luego de que Brunel fue detenido por los delitos de violación contra menores y acoso sexual en Francia, tras despatarse el caso Epstein, el exagente de modelos fue hallado muerto en su celda, y así como sucedió años antes con el financiero pedófilo, tampoco enfrentó el respectivo juicio por las acusaciones que se le imputaban.

Donald Trump y Jeffrey Epstein

La amistad entre el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el pedófilo Jeffrey Epstein está más que documentada, incluso, el mandatario, a inicio de los años 2000, se expresó muy positivamente sobre el financiero, a quien calificó como “un tipo estupendo”, lo que quedó consignado en una entrevista para la revista New York, pese a que ahora Trump está intentando que sus palabras queden en el olvido.

Y como ese episodio otros tantos más fueron registrados por la prensa. Por ejemplo, la fiesta que en 1992, Trump celebró en su finca de Mar-a-Lago, Florida, en la que uno de los invitados fue Jeffrey, a quien, incluso, en un cierto momento le habla al oído. "Mírala, ahí atrás... ", se le escucha decir a Trump mientras señala a una mujer, situación que fue captado por las cámaras de la cadena noticiosa NBC.

Durante el juicio de Ghislaine Maxwell, expareja sentimental de Jeffrey, con quien colaboró para perpetrar el abuso sexual contra decenas de menores de edad, se dieron a conocer los registros de vuelo de los aviones privados Epstein, en los cuales el nombre de Trump aparece siete veces en cuatro años, de 1993 a 1997. Todos los vuelos siguieron la misma ruta: Palm Beach, Florida, –en donde se encontraba la mansión de Epstein– a Nueva York.

1993 fue el año que más veces viajó Trump en los aviones de Jeffrey, sobre todo en el denominado “Lolita Express”, con cuatro ocasiones en total; en 1994, viajó en una ocasión, en junio, cuando la aeronave registró una escala Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington; en 1995 viajó una vez; y en 1997 hizo un viaje, año en que también, Trump y Epstein asistieron juntos al evento de los “Ángeles” de Victoria's Secret que se realizó en Nueva York.

En 2003, Trump habría enviado a Jeffrey una carta "obscena" para felicitarlo por sus 50 años, sólo un mes después del arrestó de éste por tráfico y explotación sexual infantil, informó The Wall Street Journal. “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, habrían sido las palabras de Trump en la misiva, según consignaron los periodistas Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo, que forma parte de un álbum compilado por Maxwell, para festejar al financiero.

Y aunque formalmente no existen acusaciones penales contra el mandatario de la Unión Americana, sí hay testimonios difundidos por la prensa de jóvenes que aseguran que fueron agredidas sexualmente por el también magnate. The New York Times recogió varios relatos de presuntas víctimas, por ejemplo, el de una mujer que “afirmó que Trump la manoseó cuando Epstein la llevó a la Torre Trump en Manhattan para reunirse con él”.

Jean-Luc Brunel [1946-2022] ancien mannequin et agent de. Accusé d'avoir fourni de jeunes filles à Jeffrey EPSTEIN, il est incarcéré et retrouvé mort par suicide, pendu dans sa cellule. ▶️ ll n’a cessé de clamer son innocence. Il a multiplié ses efforts pour en faire la preuve. pic.twitter.com/JH55q8AWRH — Benoit Martin ⚜ (@benoitm_mtl) May 14, 2025

Un reportaje de 2016 del periódico The Guardian, firmado por los periodistas Amber Jamieson, Simon Jeffery y Nicole Puglise, consignó, al menos, una decena de acusaciones de “mala conducta sexual” por parte de Trump luego de que este fue cuestionado por ese tipo de comportamiento durante un debate presidencial mientras era candidato a encabezar el Gobierno de Estados Unidos por primera vez.

La polémica por estos señalamientos inició después de que se difundió un video, captado en 2005, en el que Trump alardeaba de poder manosear y besar mujeres sin permiso por el sólo hecho de que “era famoso”. La investigación periodística de The Guardian reune nombres como Jessica Leeds, Jill Harth, Kristin Anderson, Lisa Boyne, Cathy Heller, Temple Taggart, al menos cuatro exconcursantes anónimas de Miss Teen Estados Unidos e incluso, el testimonio de Ivana Trump, esposa del mandatario.

Además de estas situaciones, está la evidente, y también documentada, relación que unió a estos personajes: Casablanca-Trump, Trump-Epstein, Epstein-Brunel, quienes compartían el gusto de rodearse por jovencitas, muchas de ellas menores de edad, en torno al mundo de las pasarelas. No obstante, sólo dos de estos personajes enfrentaron acusaciones penales en vida, Epstein y Brunel, ambos fallecieron, coincidentemente, en sus respectivas celdas luego de que fueron aprehendidos.

Contra Casablanca existen señalamientos pero nada de manera formal, como en el caso de Trump. Sin embargo, el primero murió en 2013, de cáncer, y el segundo logró llegar a la Presidencia de una de las naciones más poderosas del mundo desde donde ha intentado cerrar el caso del financiero pederasta sin éxito, ya que, sin importar el partido, están presionando al Departamento de Justicia para que haga públicos los archivo al respecto.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.