La Casa Blanca castiga a diario por "conducta falsa" tras publicar carta a Epstein

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- La Casa Blanca excluyó este lunes al periódico The Wall Street Journal (WSJ) del grupo de periodistas que viajarán a los campos de golf que tiene el Presidente Donald Trump en Escocia, luego de que el diario revelara el contenido de una carta "obscena" que el mandatario habría enviado al fallecido Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la decisión se debe a la "conducta falsa y difamatoria de The Journal no será uno de los trece medios a bordo" del Air Force One.

"Como confirmó la corte de apelaciones, The Wall Street Journal o cualquier otro medio de comunicación no tienen garantizado un acceso especial para cubrir al Presidente Trump en el despacho oval, a bordo del Air Force One y en sus espacios de trabajo privados", afirmó.

It was Jeffrey Epstein’s 50th birthday, and Ghislaine Maxwell was preparing a special gift to mark the occasion. She turned to Epstein’s family and friends. One of them was Donald Trump.

Maxwell collected letters from Trump and dozens of Epstein’s other associates for a 2003… pic.twitter.com/RKQKJwWnsz

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 18, 2025