Sexo, glamur y menores: El velo que cubría el nexo Trump-Epstein se rasga a cada hora

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- “Ambos tenían mucho en común. Ambos eran neoyorquinos de barrios periféricos que habían triunfado en Manhattan. Ambos eran enérgicos promotores de sí mismos. Y ambos tenían fama de ser hombres ostentosos y desenvueltos”, cuenta The New York Times este sábado, en una de las más extensas investigaciones sobre la relación entre un pedófilo probado y el actual Presidente de Estados Unidos.

Son los párrafos más inocentes, en realidad. Los periodistas Alan Feuer y Matthew Goldstein dicen que “en el torbellino de dinero y mujeres bronceadas que era su entorno de Palm Beach y Manhattan, Donald J. Trump y Jeffrey Epstein pasaron casi 15 años conviviendo como amigos públicos. Hubo cenas suntuosas con personalidades famosas en la mansión del Sr. Epstein en el Upper East Side y fiestas bulliciosas con animadoras y modelos en el club privado y residencia de Trump en Mar-a-Lago”.

Y hubo viajes de ida y vuelta, de Florida a Nueva York, en uno de los jets privados de Epstein.

Fiestas exclusivas y vuelos privados son parte de los varios momentos que compartieron, durante, al menos, 15 años de amistad. Trump y Epstein, el financiero multimillonario y agresor sexual de menores, se suicidó en 2019 antes de que, siquiera, se iniciara el juicio en su contra luego de que fue acusado de explotar sexualmente a, por lo menos, 80 víctimas, todas menores de edad.

This is NOT normal. Every American needs to see this. pic.twitter.com/EFgtrw5P05

🚨MAJOR BREAKING: A 1994 video is going VIRAL of Donald Trump making disturbing remarks about his 1-year-old daughter’s breasts.

The New York Times dice que una de las jóvenes que posteriormente declaró que Epstein la acosó y abusó de ella fue reclutada mientras trabajaba como asistente de spa en Mar-a-Lago. Y otra acusadora recordó haber sido observada por Trump durante un breve encuentro en la oficina de Epstein, y afirmó que este le había dicho en ese momento que “ella no es para ti”.

Y “otra mujer afirmó que Trump la manoseó cuando Epstein la llevó a la Torre Trump en Manhattan para reunirse con él”.

El jueves, The Wall Street Journal informó que Trump le entregó a Epstein una nota para el cumpleaños número 50 en 2003, que incluía un dibujo de una mujer desnuda y una críptica referencia a un “secreto” que ambos compartían. Trump negó haber escrito el mensaje y el viernes presentó una demanda por difamación impugnando la historia. Según el medio, la carta fue recopilada por Ghislaine Maxwell —exasistente y cómplice condenada de Epstein— como parte de un álbum de felicitaciones para el cumpleaños. La misiva escrita por Trump, quien negó haberla escrito, “contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece dibujado a mano con un marcador grueso”.

Pese a los intentos de Trump por olvidar el tema Epstein, éste se ha vuelto en su contra. Hace unas semanas, el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que confirmó que Epstein se suicidó durante su breve reclusión, en circunstancias irregulares, y que no hay pruebas de que existiera una "lista de clientes" implicados en una red trata de menores, pese a las evidencias periodísticas. Esto ha llevado a la base electoral de Trump y a sus seguidores a forzarlo a aclarar el caso.

Donald Trump ha dicho antes que terminó su amistad con Epstein antes de que el administrador de fondos de inversión se declarara culpable de un delito sexual que involucraba a una menor en un tribunal estatal de Florida en 2008.

La presión por el caso Epstein ha llevado a Trump a anunciar este jueves que pidió a la Fiscal General Pam Bondi hacer públicos los testimonios del Gran Jurado relacionados con el caso del financiero y responsabilizó al Partido Demócrata de estar detrás de lo que llamó "una estafa".

La decisión de Trump ocurre luego de que influyentes personalidades republicanas como Tucker Carlson, Steven Bannon y ahora el presidente del Congreso, Mike Jonhson, tomaran distancia del Presidente por demorar y limitar la publicación del expediente de Jeffrey Epstein. La propia Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, había informado sobre una supuesta lista de personalidades y millonarios que habrían sido grabados por Epstein abusando sexualmente de menores de edad.

Aunado al intento de ocultar información para deslindar responsabilidades en uno de los casos más grandes de tráfico sexual y del que sólo una persona ha sido sentenciada, se encuentra la evidencia de la amistad que ambos personajes sostuvieron durante 15 años, como el mismo Trump confirmó, aunque la misma habría culminado a inicios de los 2000, sin embargo, durante el tiempo que se mantuvieron juntos, el republicano no sólo se deshizo en halagos hacia Jeffrey, también voló, varias veces, en el jet privado de este.

En 2002, Trump confirmó en una entrevista que tenía 15 años de conocer a Jeffrey Epstein, lo que significa que el ahora Presidente de Estados Unidos conoció al depredador sexual, al menos, desde 1987. "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso dicen que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas son jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social", sostuvo a la revista New York.

En 1991, aunque sin la compañía de Epstein, Trump fue juez del concurso de modelos Look of the Year, que tuvo como participantes a jóvenes de 14 años de edad. Según una investigación de The Guardian, en 2020, el certamen, que organizó la Elite Model Management, habría sido utilizado para seleccionar a las adolescentes con las que tendrían relaciones sexuales, según señalamientos de las propias exparticipantes y de otras personas que fueron testigos de los hechos.

UNEARTHED: Donald Trump judges the 1991 Look of the Year modeling competition organized by Elite Model Management, featuring participants as young at 14-years-old.

A 2020 Guardian investigation into Elite's Look of the Year competition uncovered allegations from former… pic.twitter.com/tgwoMqjf8Y

— MeidasTouch (@MeidasTouch) July 18, 2025