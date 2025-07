Migrantes son expuestos a temperaturas extremas y suciedad en el Alligator Alcatraz

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Inhumano. Así es el trato a los recluidos en el Alligator Alcatraz, un centro de detención para migrantes irregulares en Estados Unidos, situación que, aunque el Gobierno de ese país niega, cuenta con infinidad de testimonios recogidos por la prensa que dan cuenta de cómo no hay servicios de higiene ni un sistema para identificar a los detenidos.

El pasado martes 1 de julio, abrió sus puertas el centro de detención, en Everglades, Florida. Rodeado de pitones y caimanes de hasta cuatro metros, con la intención, deliberada, de que esta fauna sirva para hacer desistir a los prisioneros de la idea de escapar de ese sitio, un día después comenzó a recibir migrantes en situación irregular, quienes ya han denunciado las condiciones inhumanas en las que se les mantiene ahí.

Un reportaje del Miami Herald exhibió estas condiciones a las que, a sólo unos días de la inauguración del lugar, son sometidos los primeros migrantes que fueron recluidos en dicho centro, quienes tienen que soportar temperaturas extremas, que van de heladas a calores extremos; inodoros sucios y sin funcionar; nulo acceso, o el más mínimo en algunos casos, a la higiene personal; una comida al día; y el asedio de insectos gigantes.

2 million Floridians are possibly about to lose their healthcare but don’t worry we got money to build a detention center in the middle of the Everglades. #AlligatorAlcatraz pic.twitter.com/PwtGWgxVfj

Testimonios de los familiares de los internos de Alligator Alcatraz, recogidos por el rotativo estadounidense, exhiben apenas un panorama de la cruel realidad que atraviesan ahí los migrantes, quienes al no tener las mínimas condiciones dignas para su estancia, menos les es posible poder comunicarse con un abogado de manera confidencial, incluso algunos reclusos han señalado que los tratan como animales.

Por ello, los migrantes temen al trato y condiciones que les den las autoridades de la Unión Americana. Algunas esposas de internos de Alligator Alcatraz aceptaron hablar con Miami Herald, al que relataron que sus parejas les contaron que los sanitarios estaban sin agua; que no pudieron bañarse en días; que sólo les daban una comida al día; que, al no haber luz solar, el lugar mantenía la luz encendida durante todo el día y que estaba siendo atacados por mosquitos.

Los internos, y los familiares de éstos, que han accedido al centro, también han enfatizado sobre el clima extremo del lugar, con noches casi heladas y días con un calor sofocante, por lo que incluso la situación ya se considera una “crisis humanitaria”, incluso para los trabajadores del centro de detención de migrantes, como señaló Anna Eskamani, representante estatal demócrata por Olrando, para Miami Herald, quien recibió quejas sobre la higiene, la temperatura y el agua en el lugar.

Los testimonios publicados por el Miami Herald, bajo el anonimato por miedo a represalias, coinciden con los recogidos por el medio CNN, el cual divulgó el relato de la esposa de un migrante de origen guatemalteco, quien tras ser detenido no ha podido tener acceso a un abogado. Además, el hombre le ha expresado a su pareja que las condiciones en el lugar son muy malas, ya que no le proporcionan suficiente comida y los mosquitos son un asedio.

En otro relato exhibido por el medio NBC 6, una mujer identificada como Eveling Ortiz denunció que su esposo, un hombre de origen cubano, fue detenido y trasladado a Alligator Alcatraz, en donde, aseguró, las instalaciones sanitarias son pésimas, no le han permitido que acceder a un defensor y, por si esto fuera poco, tampoco había podido bañarse desde su llegada al lugar, que al Presidente Donal Trump le ha parecido “hermoso”, por lo que, incluso, consideró que debe ser el modelo a seguir.

Pero pese a estos testimonios de abusos consignados por medios como el Herald, que han sido calificado como "falsos" por el Gobierno de Estados Unidos, la Administración trumpista ha asegurado que quienes son recluidos en el nuevo centro de detención reciben la atención adecuada, señalando que los migrantes podrán alojarse en el lugar por días, semanas o incluso meses y tendrán acceso a atención médica, aire acondicionado, patio de recreación y apoyo de clérigos.

It’s SHAMEFUL that the fake news media continues to peddle the false narrative of criminal illegal aliens convicted of rape, homicide, and child sex crimes.

ICE has higher detention standards than most U.S. prisons that hold actual U.S. citizens.

All detainees are provided with… https://t.co/thM3NxqjiD

— Homeland Security (@DHSgov) July 8, 2025