La ultraderecha de España propone expulsar a migrantes para preservar “identidad"

Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido de ultraderecha Vox, propuso deportar a los migrantes, argumentando que estos sectores de la población amenazan con “desaparecer” la nación española.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Al más puro estilo trumpista, la ultraderecha de España propuso expulsar de ese país a millones de migrantes, entre ellos a quienes nacieron en ese país, aunque de padres originarios de otra nación. La iniciativa, que ha sido calificada de xenófoba, surgió de las filas del partido Vox, liderado por Santiago Abascal, bajo la justificación de preservar su “identidad española”.

Fue Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales del partido de ultraderecha, quien, el lunes 7 de julio, durante una rueda de prensa, propuso deportar a los migrantes, particularmente los que llegan del noroeste de África, como Marruecos, Argelia y Túnez, argumentando que estos sectores de la población amenazan con “desaparecer” la nación española.

De Meer sostuvo que España se encuentra “en un momento de no retorno” debido a la “transformación sin precedentes” que ahí se está gestando, ya que, ahondó, actualmente los migrantes que residen en territorio español, gracias a que, aseguró, son alentados por el “bipartidismo”, se cuentan por “millones y millones”, en comparación, refirió, a los años 90s, cuando sólo había máximo 2 por ciento de extranjeros viviendo en ese país.

Las declaraciones de la también Diputada tuvieron lugar al abordar el caso de un refugiado originario de la República de Mali, quien es acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer de 21 años, hechos por los que el partido ultraderechista anunció que presentaría una serie de iniciativas y que sirvieron para sostener la idea ultranacionalista de que la llegada de extranjeros está amenazando la identidad española.

Asimismo, citó estudios demográficos, específicamente del Observatorio Demográfico CEU, en donde se señala que para 2044, la población de origen extranjero será mayoría en España, por lo que la portavoz, incluso, se atrevió a pronosticar el límite de tiempo que hay en esa nación para combatir la migración, por ejemplo, en la ciudad de Vitoria, dijo, tienen hasta el 2039 para revertir esta situación y en Almería hasta el 2040.

“Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo, por lo tanto, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, dijo De Meer y afirmó que la reemigración es un “deber” para “sobrevivir como pueblo”.

“Todos estos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos han protagonizado escenas de inseguridad, tendrán que volver a sus países”, dijo. “Nosotros apostamos por este proceso de reemigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo (...) para nosotros no hay opción, es un deber”, enfatizó.

Tras estas polémicas declaraciones, De Meer publicó un video en su cuenta de X, en el que se retractó de su propuesta: “Yo no he dicho que había que expulsar ocho millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho”, señaló en referencia, otra vez, al migrante de Mali, quien vivía en un refugio en Alcalá de Henares, en Madrid, para justificar sus declaraciones ultranacionalistas.

Además, acusó que quienes migran a España lo hacen con ayuda del Gobierno, al que señaló de colaborar con las mafias y establecer estrategias de regularización de migrantes, quienes, sostuvo, llegan a España a “vivir de los demás, a odiarlos y a imponer su religión”. Por ello, advirtió, están dispuestos a “expulsar los que haga falta para que ni una familia más tenga que llorar una violación como la de Alcalá”, aludiendo, otra vez, el caso del migrante.

“Yo no sé cuántos hay que expulsar, yo no sé si son uno, si son mil si son cien, si son un millón, lo sabe el Gobierno, pero habrá que expulsar a quienes han venido aquí a vivir de los demás, a delinquir, a odiarnos, a imponer su religión”, dijo De Meer. “Yo no sé cuántos son, lo sabe el Gobierno, el Gobierno es quien los ha traído, lo sabe el Gobierno que, además, ha colaborado con las mafias para traerlo, lo sabe el Gobierno que los quiere regularizar”, agregó.

¡MENTIRA! Yo no he dicho que había que expulsar 8 millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho. pic.twitter.com/g5xV3TJqS8 — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) July 8, 2025

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también negó que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes y subrayó que Vox no ha dicho el número de los que deberían ser expulsados, "simplemente porque no lo sabemos".

Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. VOX no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos. Son todos los que hayan venido a delinquir. Todos los que pretendan imponer una religión extraña. Todos los que maltraten o… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 8, 2025

Datos de la Estadística Continua de Población, de julio de 2024, del Instituto Nacional de Estadística, señalan que en España residen nueve millones de extranjeros, los que representa el 18.5 por ciento del total de personas, 48.79 millones, que viven en España. Sin embargo, según una encuesta monográfica sobre inmigración que realizó el Instituto 40dB para el diario El País, más de la mitad de la población de esa nación considera que hay mucha población migrante.

Las cifras publicadas por el diario español en octubre de 2024, evidenciaron que al responder a la pregunta ¿Qué le parece el número de personas de otros países que viven en España actualmente? El 57.2 por ciento de los encuestados consideró que los migrantes ya son “demasiados” en ese país; el 25.5 por ciento opinó que son el número “adecuado”; y el 4.1 por ciento señaló que ese 18.5 por ciento de migrantes son “pocos”.

Además, el 74.8 por ciento de la población asoció a la migración con algún concepto negativo, por ejemplo, inseguridad, criminalidad, desempleo. En tanto, el 74.5 por ciento de hombres entre 18 y 27 años, consideró que el Gobierno español otorga demasiadas ayudas a los migrantes, mientras que el 56.3 por ciento de las mujeres en ese mismo rango de edad, piensa igual.

En cuanto al aumento de la delincuencia, el 64 por ciento de hombres entre 28 y 43 años de edad, cree que dicha situación ha incrementado a causa de los migrantes. El 56 por ciento de las mujeres en ese mismo rango de edad opinó lo mismo. Otros sectores que consideran que la migración eleva la delincuencia son el 61 por ciento de hombres entre 28 y 43, mismo porcentaje en hombres de 44 a 59 años. Mientras que en mujeres que coinciden con esta creencia están las que van de los 28 a los 43 años de edad.

Las intenciones antimigrantes de Vox coinciden con la política contra migrantes que desde antes de su llegada al Gobierno de Estados Unidos anunció Donald Trump y que al asumir la Presidencia de ese país comenzó a implementar. Tan sólo durante 2025, un millón de migrantes irregulares fueron sacados de la Unión Americana pese a que muchos contaban con permisos u órdenes judiciales que les permiten permanecer libremente en ahí.

Durante la primera mitad de este año, se han hecho visibles distintos casos en los que la Administración de Trump, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes en Estados Unidos, incluso, a ciudadanos estadounidenses, niños, activistas, migrantes regulares y refugiados.

A esta situación se suma que en lo que va de este 2025, ya son cinco las personas que mueren en Estados Unidos mientras se encuentran bajo la custodia del ICE, lo que ha despertado la preocupación de organizaciones y activistas, quienes refieren que bajo la Administración del Gobernador Ron DeSantis, emergido del ala republicana, en ese estado se ha desatado una de las más grandes persecuciones contra migrantes.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.