Trump y Epstein sí eran cercanos. Videos, fotos y elogios exhiben su relación

La amistad de décadas entre Donald Trump y Jeffrey Epstein está hoy bajo la lupa después de que Elon Musk afirmara públicamente que el nombre del Presidente de Estados Unidos aparece en los archivos aún secretos del Departamento de Justicia relacionados con el difunto financiero y delincuente sexual.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Una grabación de 1992 muestra a Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago, bailando, sonriente, pero particularmente hablándole de cerca a Jeffrey Epstein, condenado por prostitución de menores de edad en una red que involucraba a personalidades de la política y el espectáculo. "Mírala, ahí atrás... ", se le escucha decir a Trump mientras señala a una mujer.

La grabación fue realizada por la NBC para el programa de entrevistas de Faith Daniels, "A Closer Look". NBC News la volvió a publicar en 2019, mientras Trump era Presidente y Epstein esperaba el juicio.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025

En 2019, la Fiscalía de Estados Unidos con sede en Manhattan, Nueva York, lo acusó de manera formal llevándolo a ser arrestado el 6 de julio del mismo año por tráfico sexual y conspiración.

"Es hora de lanzar la bomba. Trump está en los archivos de Epstein y esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos", escribió Elon Musk en X, en un post que ya desapareció.

Jeffrey Epstein era un financiero radicado en Nueva York y Florida que estaba a la espera de juicio por un cargo de tráfico sexual y un cargo de conspiración para tráfico sexual en 2019, cuando las autoridades informaron que se suicidó en su celda. La acusación en su caso alegaba que buscó a menores, algunas de tan solo 14 años, desde al menos 2002 hasta 2005 y les pagó cientos de dólares en efectivo por sexo en su casa de Manhattan o en su finca en Palm Beach, Florida.

Trump comenzó a relacionarse con Epstein a finales de los años 80, según ha confesado el propio Presidente. "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo", declaró Trump a la revista New York en 2002, antes de que se hicieran públicas las acusaciones contra Epstein. "Es muy divertido estar con él", dijo entonces.

Las “listas de Epstein” y Trump

La relación entre Trump y Epstein volvió a salir a luz en medio de la ruptura del Presidente estadounidense con otro magnate, en este caso Elon Musk, quien acusó al republicano de ser unos de los nombres que figura en las “listas de Epstein” como se le conoce a los registros de vuelos, agendas de contactos y testimonios relacionados con el caso del financiero. Estos papeles fueron recolectados durante las investigaciones por tráfico sexual y abuso de menores que llevaron al arresto de Epstein en 2019.

El nombre de Trump, de hecho, figura entre los que aparecen en los registros de vuelo del avión privado de Epstein. Trump voló en el jet privado de Epstein varias veces en la década de 1990, principalmente entre Palm Beach, Florida, y la ciudad de Nueva York, según lo que se publicó como prueba en el juicio de Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual por ayudar a Epstein a abusar de menores de edad, reporta Newsweek.

Las personas nombradas en los documentos no están necesariamente acusadas de ningún delito y Trump no ha sido vinculado.

Trump también fue fotografiado con Epstein en un evento en Mar-a-Lago en el año 2000, junto con la futura primera dama Melania Knauss y Maxwell. Tras el arresto de Epstein, Trump, entonces Presidente, se distanció. "No me gustaba", declaró a los periodistas en una conferencia de prensa en julio de 2019. "Tuve una pelea con él hace mucho tiempo".

Trump en cambio dijo sobre Maxwell tras su arresto en 2020. "La verdad es que no lo he seguido mucho. Francamente, solo le deseo lo mejor", expresó. "La he visto en numerosas ocasiones a lo largo de los años, especialmente desde que vivía en Palm Beach, y supongo que ellos vivían allí”.

A eso se suma que el expiloto de Epstein, Lawrence Visoski Jr., testificó en 2021 que Trump, junto con otros hombres poderosos, voló a bordo del avión privado de Epstein en varias ocasiones, señala Newsweek. Visoski testificó que nunca vio evidencia de actividad sexual ni de actos sexuales con menores de edad en los vuelos.

Trump también es mencionado en una declaración de 2016 de Johanna Sjoberg, acusadora de Epstein. Sjoberg recordó haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City. No dijo si se reunió con Trump ni lo acusó de ninguna irregularidad.

La demanda contra Trump y el “rompimiento”

En 2016, una mujer que usaba los seudónimos Katie Johnson y Jane Doe en documentos legales acusó a Trump de violarla en 1994 , cuando tenía 13 años, durante una orgía en la casa de Epstein en Manhattan.

Presentó tres demandas pero todas fueron desestimadas voluntariamente. El tercer caso fue retirado pocos días antes de las elecciones de 2016, su abogada, Lisa Bloom, declaró que la mujer había recibido amenazas de muerte y que “ha decidido que tiene demasiado miedo de presentarse”.

Las circunstancias que rodearon el caso fueron extrañas, como resumió el medio Vox en su momento: “Fue el final de un caso increíblemente extraño que incluía a un demandante anónimo que había rechazado casi todas las solicitudes de entrevistas, dos testigos anónimos que corroboraban el caso y un par de personajes muy sospechosos que habían promocionado agresivamente la historia”.

Trump ha sido acusado previamente de conducta sexual inapropiada por más de 20 mujeres a lo largo de los años. Ninguna de ellas era menor de edad, excepto varias concursantes de Miss Teen USA que afirmaron que las sorprendió mientras se cambiaban.

En mayo de 2023, un jurado federal declaró a Trump civilmente responsable por abusar sexualmente de E. Jean Carroll a mediados de la década de 1990 y por difamarla al negar su acusación.

¿Hubo rompimiento entre Trump y Epstein? Según lo dicho por el republicano, fue alrededor de 2004 que ambos tuvieron un enfrentamiento y no hablaron durante 15 años. Se dice que una disputa por una propiedad en Palm Beach puso fin a la amistad, pero no está claro qué se interpuso entre ambos.

Días después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual en 2019, Trump minimizó su relación al hablar con la prensa en el Despacho Oval. Dijo que simplemente "lo conocía como lo conocía todo el mundo en Palm Beach".

