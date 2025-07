Trump critica a sus seguidores por insistir en el "fraude" de los archivos de Epstein

Por Jesús García

Los Ángeles, 16 de julio (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump enfrenta críticas porque su Gobierno no ha hecho públicos los archivos sobre el caso de tráfico sexual de menores del multimillonario Jeffrey Epstein, al grado que ahora el mandatario arrenete contra los miembros de su propio movimiento MAGA.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario calificó la controversia como “el fraude de Jeffrey Epstein”, acusando nuevamente que fue una creación de los demócratas, para luego señalar que sus “antiguos partidarios se han tragado esta ‘tontería’ a pies juntillas”. Durante campaña, Trump dijo que revelaría información del caso.

La publicación de Trump en su red social se produjo mientras el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, intenta forzar una votación sobre la publicación de los archivos del Departamento de Justicia, que a su vez analiza publicar información adicional a un escueto memorando de dos cuartillas.

Your reminder that Katie Johnson sued Trump for ‘allegedly’ raping her when she was 13 at Jeffrey Epstein’s NY home, but was forced to drop the case after receiving multiple death threats. pic.twitter.com/bQFBtQIxro

— anyone_want_chips (@anyonewantchips) July 16, 2025