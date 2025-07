El carpetazo al caso Epstein genera reclamos y malestar en el movimiento MAGA de EU

Los archivos del caso Epstein y el informe del Departamento de Justicia y el FBI, se han convertido en un foco de disputa dentro del círculo Make America Great Again (MAGA), los más fervientes seguidores del Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Los seguidores del Presidente Donald Trump están enojados y decepcionados. Integrantes del Make America Great Again (MAGA) han lanzado inéditas críticas al magnate y sus promesas no cumplidas, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) y el FBI publicaron un informe que concluyó que Jeffrey Epstein sí cometió suicidio y no existe una lista de personas involucradas en la red de tráfico sexual que presuntamente lideraba.

Los archivos del caso Epstein se han convertido en un foco de disputa dentro del círculo MAGA que se está expandiendo rápidamente como consecuencia del manejo que la administración de Donald Trump hizo de los archivos de la investigación criminal sobre Jeffrey. Algunos de sus aliados más cercanos advierten que la situación podría empeorar si el republicano continúa dividiendo a sus partidarios.

Influyentes personalidades del MAGA, como Alex Jones, Laura Loomer, Steve Bannon y Mike Davis, criticaron duramente a la fiscal general Pam Bondi y a Trump por supuestamente silenciar información sobre el caso Epstein. Incluso algunos de aliados señalan que el Presidente no ha calmado el asunto y que es necesaria la creación de una fiscalía especial para una investigación externa.

Frente a esto, Donald Trump ha salido a defender a sus funcionarios y exhorta a dejar el tema atrás, pero encontrando resistencia dentro de sus seguidores.

Críticas a Trump por archivos Epstein

Entre las críticas más directas al Presidente Donald Trump por el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) y el FBI, está la de Alex Jones, el polémico comentarista de Infowars. En Twitter, ahora X, escribió: “Lo próximo que dirá el Departamento de Justicia es ‘En realidad, Jeffrey Epstein ni siquiera existió’… Esto es exageradamente enfermizo.”

En una entrevista con Al Jazeera, lo calificó el informe como “over the top sickening” (demasiado enfermo), y también Insinuó que se trata de un encubrimiento “deep state” para proteger a figuras vinculadas en la lista de Epstein, aunque sugirió que agencias como la CIA intervinieron en los documentos para arruinar la reputación de Trump.

La postura de Jones representa la facción más conspiranoica del MAGA, exigiendo respuestas y acusando de traición tanto al republicano como a la Fiscal general Pam Bondi.

Por otro lado, el influyente conservador Benny Johnson hizo un llamado a Trump para que solucione lo que llamó "la crisis de los archivos de Epstein", que incluye citar al expresidente Bill Clinton para "interrogarlo".

Laura Loomer, activista de MAGA que tiene influencia en el círculo íntimo de Trump y visita hasta al Vicepresidente JD Vance, dijo que no está convencida de que el Presidente haya calmado las frustraciones de movimiento:

“No creo que una publicación en Truth Social vaya a solucionar este problema. De hecho, ha tenido un efecto similar al de Streisand… Creo que sería prudente que la Casa Blanca desarrollara algún tipo de estrategia para abordar las preocupaciones de las bases, de modo que podamos mitigar cualquier repercusión o daño causado a la administración Trump”, comentó al medio Político.

Steve Bannon advirtió que restar importancia al caso Epstein podría fracturar el movimiento: “Vamos a perder el 10 por ciento del movimiento… Si perdemos el 10 por ciento… vamos a perder 40 escaños en 2026, vamos a perder la presidencia”, escribió. Además de recomendar a Trump a nombrar un fiscal especial que investigue exhaustivamente los archivos.

Otra crítica provino del influyente podcaster Joe Rogan: "Un saludo a todos los que aún no creen en conspiraciones", escribió en su cuenta de X, "su capacidad para mantenerse firmes es inspiradora".

Mientras que Mike Davis, abogado cercano al MAGA y ocasional visitante de la Casa Blanca, declaró que el Departamento de Justicia quiso ser “totalmente transparente, pero no pudo”, debido a restricciones legales como el secreto del gran jurado, la protección de víctimas y la existencia de materiales clasificados.

En una publicación en X, Davis desestimó las teorías extremistas: “Aquí está el problema con el lío Epstein: el FBI no tiene la evidencia que muchos pensaban que tenía. No hay cintas con poderosos violando niños. No hay lista”.

A los señalamientos se sumaron la conservadora Megyn Kelly, Robby Starbuck, quien escribió: "El presidente Trump rara vez pierde el contacto con lo que sucede entre las bases, pero no está al tanto de lo que ocurre en este caso".

Y el teniente general retirado Mike Flynn, quien fue asesor de seguridad nacional de EU en la primera administración de Trump, publicó en X: "Si la administración no aborda la enorme cantidad de preguntas sin respuesta sobre Epstein, especialmente el ABUSO DE NIÑOS POR PARTE DE LAS ÉLITES (está muy claro que ocurrió el abuso), entonces avanzar en tantos otros desafíos monumentales que enfrenta nuestra nación se vuelve mucho más difícil".

Las críticas por el escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein al republicano ya han tenido repercusiones. El índice de aprobación de Donald Trump ha caído en dos encuestas: perdió seis puntos de aprobación en un estudio de Morning Consult y un punto en una encuesta de Napolitan News Service, comparadas con los resultados de un mes atrás.

El último índice de aprobación de líderes mundiales de Morning Consult, basado en datos recopilados entre el 4 y el 10 de julio, muestra que el índice de aprobación de Trump es del 44 por ciento y su índice de desaprobación del 50 por ciento.

Trump defiende informe

En respuesta, Donald Trump respaldó a la fiscal general Pam Bondi y en una extensa publicación en la red Truth Social escribió: “¿Qué pasa con mis ‘chicos’ y, en algunos casos, mis ‘chicas’? Todos van tras la Fiscal Pam Bondi, ¡que está haciendo un trabajo fantástico! Estamos en el mismo equipo, MAGA, y no me gusta lo que está pasando. Tenemos una Administración perfecta, la comidilla del mundo, y los ‘egoístas’ intentan perjudicarla, todo por un tipo que nunca muere: Jeffrey Epstein”.

Además, Trump calificó la atención constante sobre Epstein como una obsesión inútil y que ese enfoque debe pasarse hacia asuntos “más importantes”.

En junio de 2024, fue la más reciente ocasión que Donald Trump se comprometió a publicar los archivos del caso Epstein si era elegido presidente para un segundo mandato. En febrero pasado, la fiscal Bondi alimentó las especulaciones sobre una lista de clientes cuando anunció que publicaría los registros relacionados con el caso.

Pero el lunes pasado, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un informe donde concluyen que Epstein se suicidó en su celda de Nueva York en 2019, mientras esperaba cargos por tráfico sexual. Además de afirmar que no existe la lista de clientes incriminatoria y que no se justificaba la divulgación de más información.

Los seguidores de Trump insisten en que se está ocultando la verdad y que Epstein fue asesinado para evitar que hablara en su juicio sobre otras personas de alto perfil involucradas en sus actividades.

