WSJ: Trump envió a Epstein carta "obscena" para festejar los 50 años del pederasta

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump habría enviado a su entonces amigo Jeffrey Epstein una carta "obscena" para celebrar los 50 años del financiero, quien falleció en agosto de 2019 en un cárcel de Manhattan, Nueva York, un mes después de ser arrestado por tráfico y explotación sexual infantil.

El periódico The Wall Street Journal informó en exclusiva que la carta, con la firma del Presidente de Estados Unidos, fue parte de un álbum compilado por Ghislaine Maxwell, amiga y socia de Epstein en el negocio de explotación sexual, para festejar al financiero en 2003.

De acuerdo con lo publicado por los periodistas Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo, la misiva escrita por Trump, quien negó haberla escrito, “contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece dibujado a mano con un marcador grueso”.

“Un par de pequeños arcos marcan los pechos de la mujer, y la firma del entonces futuro Presidente es un ‘Donald’ garabato debajo de su cintura, imitando el vello púbico”, describieron Safdar y Palazzolo en el WSJ.

“La carta concluye: ‘Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto’”, según los periodistas. Además, el Journal expuso que no estaba claro “cómo se preparó la carta con la firma de Trump”.

Donald J. Trump Truth Social 07.17.25 09:57 PM EST

The Wall Street Journal printed a FAKE letter, supposedly to Epstein. These are not my words, not the way I talk. Also, I don’t draw pictures. I told Rupert Murdoch it was a Scam, that he shouldn’t print this Fake Story. But he…

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 18, 2025