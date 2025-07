El Presidente de EU, forzado por sus seguidores, publica parte del expediente Epstein.

Trump enfrenta críticas, tanto de sus opositores como de sus aliados, porque su Gobierno no ha hecho públicos los archivos sobre el caso de tráfico sexual de menores del multimillonario Jeffrey Epstein.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves a la Fiscal General Pam Bondi hacer públicos los testimonios del Gran Jurado relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, y responsabilizó al Partido Demócrata de estar detrás de lo que llamó "una estafa".

"Basándome en la ridícula cantidad de publicidad que se le ha dado a Jeffrey Epstein, le he pedido a la Fiscal General Pam Bondi que presente cualquier testimonio pertinente del Gran Jurado, sujeto a la aprobación del tribunal. ¡Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debería terminar ahora mismo!", escribió Trump.

La decisión de Trump ocurre luego de que influyentes personalidades republicanas como Tucker Carlson, Steven Bannon y ahora el presidente del Congreso, Mike Jonhson, tomaran distancia del Presidente por demorar y limitar la publicación del expediente de Jeffrey Epstein. La propia Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos había informado sobre una supuesta lisa de personalidades y millonarios, que habrían sido grabados por Epstein, abusando sexualmente de menores de edad.

“Esta sería la primera vez que Donald Trump tiene que defenderse de sus propios simpatizantes, a los que les prometió la publicación del expediente en campaña y no parece saber cómo navegar la situación. En su más reciente comentario, Trump afirmó que no entiende cuál es el interés y la fascinación con el tema”, recuerda Radio Francia Internacional.

"No entiendo por qué el caso de Jeffrey Epstein sería de interés para alguien. Es material bastante aburrido. Es sórdido" había dicho Trump en días previos.

El pasado 7 de julio, un informe publicado por el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Jeffrey Epstein cometió suicidio durante su reclusión en una cárcel estadounidense, además de que aseguró que no hay pruebas de que exista una "lista de clientes" presuntamente implicados en una red de explotación sexual de menores.

Pero los crímenes y la muerte de Epstein han alimentado durante mucho tiempo las teorías conspirativas entre algunos de los partidarios más fervientes del Presidente Donald Trump.

El interés alcanzó un punto álgido la semana pasada, dijo hoy The New York Times, después de que la Administración Trump diera marcha atrás abruptamente en su promesa de revelar detalles previamente desconocidos sobre la investigación de Epstein. En un memorando sin firmar, el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) afirmaron que su investigación no halló evidencia de que Epstein mantuviera una “lista de clientes” ni chantajeara a personalidades, y confirmaron que se suicidó.

“Casi todas las figuras influyentes de la derecha que se han pronunciado sobre el caso parecen coincidir en que es necesario divulgar más información. Sus demandas suelen ir acompañadas de acusaciones por la mala gestión del caso, dirigidas a una amplia gama de figuras a las que consideran responsables”, afirmó el diario.

El Times revisó las posiciones de los cercanos a Trump, y encontró que una mayoría pide transparentar el caso. Esto es una ruptura profunda dentro de MAGA (o “Make America Great Again”), su movimiento.

La mayoría de los principales partidarios de Trump se resisten a cuestionar sus acciones, por lo que es notable que varios de ellos lo hayan criticado directamente en relación con el caso Epstein. En su mayoría, agrega The New York Times, lo han hecho con delicadeza y respeto, tratando sus preocupaciones como llamados al Presidente en lugar de críticas. Por ejemplo, Wayne Allyn Root, presentador conservador de radio y televisión, publicó una petición para que simplemente se publiquen los archivos, precedida de elogios exagerados.

De igual manera, Michael T. Flynn, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional durante un periodo en el primer Gobierno de Trump y mantiene una estrecha relación con él, instó al Presidente en una publicación en X a “anticiparse” al interés público en el caso, pero también le aseguró que “queremos apoyar cada paso de su lucha para salvar a Estados Unidos”.

Otros fueron menos mesurados. Alex Jones, el teórico de la conspiración y presentador de radio, preguntó en X: “¿Por qué [Trump] está tomando las peores decisiones de su mandato en los últimos 9 años?”. La actriz Roseanne Barr, una de las más fieles partidarias de Trump, le recomendó al Presidente que “leyera la situación”, lo que está pasando.

Entre quienes criticaron personalmente a Trump están Elon Musk y David Freiheit, un influencer que usa el nombre de usuario Viva Frei, así como Glenn Beck y los comentaristas de derecha Mike Cernovich y Chad Prather, quienes también pidieron mayor transparencia del Departamento de Justicia.

Algunas figuras influyentes culparon tanto a Trump como a su Administración, así como a otros externos. Tucker Carlson, por ejemplo, ha criticado la gestión del caso por parte de Bondi y ha rechazado los esfuerzos de Trump por silenciar las preguntas. En una aparición pública durante el fin de semana, también insinuó firmemente que Epstein participaba en espionaje en nombre del Gobierno israelí.

El propio Trump también ha estado promoviendo teorías infundadas sobre los archivos de Epstein, incluyendo afirmar que fueron una creación fraudulenta del expresidente Barack Obama, Hillary Clinton y otras figuras liberales. Otros que promueven teorías sobre entidades externas a la Administración incluyen a Stephen K. Bannon, el asesor de Trump convertido en influyente presentador de podcasts; Marjorie Taylor Greene; Tim Burchett; Roseanne Barr; Jack Posobiec; y Dinesh D'Souza.

Ayer, en un mensaje en su red Truth Social, el mandatario calificó la controversia como “el fraude de Jeffrey Epstein”, acusando nuevamente que fue una creación de los demócratas, para luego señalar que sus “antiguos partidarios se han tragado esta ‘tontería’ a pies juntillas”. Durante campaña, Trump dijo que revelaría información del caso.

Pese a sus esfuerzos para convencer a sus seguidores y miembros del movimiento MAGA (Make America Great Again) de desistir en la publicación de los archivos, la presión de los trumpistas parece haber enloquecido al republicano que hoy anunció la publicación de los archivos.

-Con información de La Opinión.