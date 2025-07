Los alborotadores lunáticos de la izquierda querrán más y más, dice Presidente de EU

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump dijo este sábado que aun cuando los tribunales publiquen las transcripciones del Gran Jurado en los casos de Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, "nada será lo suficientemente bueno para los alborotadores y los lunáticos de la izquierda radical".

“Le he pedido al Departamento de Justicia que publique todos los testimonios del Gran Jurado con respecto a Jeffrey Epstein, sujetos únicamente a la aprobación del Tribunal”, dijo Trump en la red social que es de su propiedad.

“Dicho esto, e incluso si la Corte diera su aprobación plena e inquebrantable, nada sería suficiente para los alborotadores y lunáticos de la izquierda radical que hacen la solicitud”, planteó el Presidente de Estados Unidos, quien está envuelto en la peor crisis de su segundo periodo de Gobierno, a sólo un día de cumplir seis meses de haber tomado posesión del cargo.

I have asked the Justice Department to release all Grand Jury testimony with respect to Jeffrey Epstein, subject only to Court Approval. With that being said, and even if the Court gave its full and unwavering approval, nothing will be good enough for the troublemakers and…

