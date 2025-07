María tenía 16 años cuando Trump rondaba sobre ella. NYT revela episodio estremecedor

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Una exempleada de pedófilo Jeffrey Epstein parece ser la clave. Afirma que advirtió al FBI sobre Donald J. Trump, hoy Presidente de Estados Unidos (EU). Detalló un encuentro en 1995 mientras se preparaba para trabajar para Epstein, quien un día le llamó inesperadamente a sus oficinas en un edificio de lujo en Manhattan, y ella llegó en pantalones cortos.

Luego llegó Trump, vestido con traje, y comenzó a rondar sobre ella. María Farmer mencionó que recordaba haber sentido miedo cuando Trump la miró fijamente. Entonces, Epstein entró en la habitación y le dijo a Trump: “No, no. Ella no es para ti”.

Los periodistas dicen este domingo que en el verano de 1996, María Farmer acudió a la policía para quejarse de Jeffrey Epstein. En ese momento, relató, había sido agredida sexualmente por Epstein y su pareja de muchos años, Ghislaine Maxwell. “Farmer, que entonces tenía veintitantos años, también se enteró de un encuentro preocupante que su hermana menor, entonces adolescente, había sufrido en el rancho de Epstein en Nuevo México. Y describió haber recibido amenazas de Epstein”.

Epstein victim Maria Farmer: Ivana Trump was [Ghislaine's] best friend. Donald was always hanging out with Epstein, and Ivana was always hanging out with Ghislaine. We'd ride in the car [with Ghislaine and Ivana]...I remember one occasion where Ghislaine’s like, “I have to get… pic.twitter.com/v4x03DFb4T

