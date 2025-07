GRÁFICOS ¬ Seis meses. La imagen de Trump se hunde, y arrastra con él la de su país

Donald Trump cumple seis meses de su segundo mandato. En este tiempo ha impuesto aranceles, ha lanzado amenazas a socios y aliados, también ha perseguido a migrantes como también lo ha hecho con sus críticos, ya sea periodistas, políticos u otras personalidades. Al inicio de este segundo gobierno, sus niveles de popularidad estaban por arriba del 50 por ciento, una cifra que se ha ido desplomando a lo largo de estos meses. Las medidas del trumpismo también han hecho daño a la imagen de EU en el mundo. Todo esto se desprende a lo largo de diferentes mediciones que se han hecho en los últimos días.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La popularidad de Donald Trump se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde que asumió la Presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, arrojan los diferentes ponderados de encuestas los cuales aún no muestran el impacto que ha tenido en los últimos días el descontento entre su base a raíz del incumplimiento de su promesa de transparentar los archivos del caso del magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Edward Epstein, un viejo amigo de Trump.

Trump inició su mandato con una aceptación del 50.5 por ciento de acuerdo con la encuesta de encuestas de RealClearPolitics. El ponderado de The New York Times indica a su vez que al arranque de su segundo Gobierno tenía una aprobación del 52 por ciento. En lo que coinciden ambos ponderados es que el 11 de marzo pasado fue la fecha en la cual la popularidad se vino en picada. Actualmente el respaldo que tiene entre los estadounidenses es de 45.7 por ciento contra un 51.2 por ciento de desaprobación, de acuerdo con la primera medición; y una aceptación del 44 por ciento contra un rechazo del 52 por ciento en la medición del Times.

La encuesta de The Economist/ YouGov apunta a su vez que Trump pasó casi todo su primer mandato con una puntuación negativa y ahora su segunda administración parece estar siguiendo una trayectoria similar. “Su índice de aprobación tardó menos de dos meses en caer por debajo de cero, antes de desplomarse en respuesta a su ruinoso anuncio arancelario en abril. Las protestas por la inmigración parecen haber revertido una recuperación incipiente. Se ha mantenido estable con una aprobación neta por debajo de -10 durante varias semanas”.

“Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que 'los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y la clase media prosperará como nunca' durante su segundo mandato. Hasta el momento, se han mostrado decepcionados. Las calificaciones sobre su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído a una fuerte desvalorización tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”, apunta The Economist.

Junto al lastre que ha hecho de él, Trump ha arrastrado consigo la imagen que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Los mexicanos y los canadienses, los dos socios regionales de Estados Unidos, ven a este país como su principal aliado, pero también como amenaza número uno. En ambos países se considera que además de representar un riesgo para la seguridad nacional, también lo es para la economía, indica una encuesta publicada por el Pew Research Center, un think tank con sede en Washington.

El Pew expone que la mayoría de los habitantes de Canadá y México considera a EU con mayor frecuencia como su principal amenaza, al igual que aproximadamente una cuarta parte de los adultos o más en Argentina, Brasil, Indonesia y Sudáfrica. En Kenia y España, Estados Unidos ocupa el primer lugar ante la pregunta de si esta nación es vista como una amenaza. En otros 10 países, incluidos muchos europeos, Estados Unidos es la segunda respuesta más común o está empatado en segundo lugar.

Otra medición del Pew Research Center indica que con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los mexicanos tienen una opinión mucho más negativa de Estados Unidos que durante el último año de la presidencia de Joe Biden.

Aproximadamente siete de cada diez mexicanos (69 por ciento) tienen una opinión desfavorable de Estados Unidos, mientras que el 29 por ciento la tiene favorable. El año pasado, las opiniones fueron prácticamente opuestas: el 61 por ciento de los mexicanos tenía una opinión favorable de Estados Unidos y el 33 por ciento, una desfavorable.

Esta caída de 32 puntos porcentuales en la opinión favorable de Estados Unidos es la más pronunciada de los 24 países encuestados este año.

En cuanto al presidente estadounidense, la gran mayoría de los adultos mexicanos (91 por ciento) afirma tener poca o ninguna confianza en que Trump haga lo correcto en asuntos internacionales. En comparación, una mayoría aún menor de mexicanos (60 por ciento) expresó poca o ninguna confianza en Biden en 2024.

La misma medición arrojó que alrededor de dos tercios de los mexicanos (68 por ciento) afirman que el gobierno estadounidense está haciendo un mal trabajo en migración, incluyendo un 26 por ciento que lo considera muy malo. El año pasado, el 52 por ciento de los mexicanos afirmó que Estados Unidos estaba haciendo un mal trabajo al gestionar la gran cantidad de personas que solicitan asilo en la frontera, incluyendo un 13 por ciento que lo consideró muy malo.

En Estados Unidos el rechazo es similar.

Solo alrededor de una cuarta parte de los adultos estadounidenses afirman que las políticas del presidente Donald Trump les han beneficiado desde que asumió el cargo, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Incluso ha bajado ligeramente su postura desde principios de este año en materia de inmigración, que había sido un punto fuerte para él en su segundo mandato.

Si bien la mayoría de los estadounidenses considera a Trump al menos "en cierta medida" capaz de lograr resultados tras la aprobación de su extenso proyecto de ley presupuestaria, menos creen que comprenda los problemas que enfrentan personas como ellos.

