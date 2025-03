Trump cosecha rechazo popular en Canadá, México, Europa y hasta en su propio país

-Con gráficas de Omar Vargas

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– Donald Trump no es el líder más popular alrededor del mundo, pero tampoco en Estados Unidos, y ciertamente el sentimiento de simpatía hacia Estados Unidos no ha mejorado desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, pero particularmente a raíz de las medidas proteccionistas y amenazas con las que ha dirigido a la potencia norteamericana en estos 50 días de su segundo mandato.

En Canadá, por ejemplo, una encuesta nacional realizada por Nanos Research para The Globe and Mail, reveló que el 90 por ciento de los canadienses afirmó que su opinión sobre Estados Unidos había empeorado en el último año. Y al pedirles que describieran sus sentimientos, las dos respuestas principales, con diferencia, fueron pesimismo e ira. En contraparte, más de la mitad de los canadienses afirmaron que su percepción de su país había mejorado o ligeramente mejorado en comparación con hace 12 meses.

Nik Nanos, jefe de datos de Nanos Research, indicó que incluso si ambos países retoman relaciones cordiales, el sentimiento negativo que sienten los canadienses será difícil de revertir. "Es como si tu mejor amigo te dijera que ya no quiere ser tu amigo. Quizás puedas superarlo, pero no puedes retractarte de lo que se ha dicho. Y creo que para muchos canadienses, lo que ha salido de Estados Unidos no se puede retractar".