EU paga la caza de migrantes y las amenazas de Trump: faltan manos, empresas cierran

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Narran Rebecca Davis O’Brien y Miriam Jordan desde Nueva Jersey y California que las vías del tren que atraviesan el centro de Freehold, Nueva Jersey, solían estar alineadas por docenas de hombres que esperaban trabajo. Cada mañana, los jornaleros, casi todos de América Latina e indocumentados, eran recogidos por contratistas locales en camionetas para trabajos de pintura, jardinería y remoción de escombros.

“En las últimas semanas, las vías han estado desoladas”, dicen las periodistas de The New York Times. “Debido al Presidente [Donald Trump], tenemos miedo”, comenta en el reportaje Mario, de 55 años. Lleva dos décadas en Estados Unidos y aceptó ser entrevistado con la condición de que sólo se usara su primer nombre, porque es indocumentado. “Sus dos hijos también están en los Estados Unidos ilegalmente; uno trabaja en pavimentación, el otro en la construcción de viviendas”.

De acuerdo con ellas, la escena se ha estado desarrollando en las calles de Freehold, en las granjas del Valle Central de California, en los hogares de ancianos de Arizona, en las plantas avícolas de Georgia y en los restaurantes de Chicago. Trump ha anunciado planes para una “deportación masiva”, y las primeras semanas de su segundo mandato han traído operaciones de control de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos, lo que ha generado un ritmo diario de arrestos que, aunque hasta ahora relativamente limitados, se notan rápidamente en los chats grupales entre inmigrantes, cuentan Davis y Jordan en el reportaje.

“El miedo se ha apoderado de los trabajadores indocumentados de Estados Unidos. Muchos se quedan en casa. El impacto se está sintiendo no sólo en los hogares y comunidades de inmigrantes, sino también en las industrias que dependen de los inmigrantes como fuente de mano de obra voluntaria y barata, incluida la construcción residencial, la agricultura, el cuidado de personas mayores y la hospitalidad. Los consumidores estadounidenses pronto sentirán el dolor. Se estima que el 20 por ciento de la fuerza laboral estadounidense es de origen extranjero y millones de trabajadores inmigrantes carecen de estatus migratorio legal”, agregan.

“Cientos de miles más han sido protegidos de la deportación y tienen permisos de trabajo bajo un programa llamado estatus de protección temporal, ofrecido a ciudadanos de países en crisis, que ha permitido que gigantes corporativos como Amazon y grandes constructoras comerciales los contraten. Pero Trump ya ha anunciado que eliminará gradualmente el programa, comenzando con los beneficiarios venezolanos y haitianos”, dicen en el reportaje del Times.

Los refugiados de todo el mundo, que se han establecido en Estados Unidos después de huir de la persecución, “han proporcionado una fuente constante de mano de obra poco calificada para plantas avícolas, almacenes y manufacturas. Pero esa fuente podría agotarse desde que Trump cerró el programa de refugiados de Estados Unidos”, sostienen las periodistas. “El mes pasado, un Juez federal lo restableció temporalmente mientras está pendiente una demanda, pero el programa sigue paralizado y no llegan refugiados. Los líderes de las industrias más expuestas advierten que el impacto será generalizado y tendrá consecuencias de gran alcance para los consumidores y los empleadores”.

Más al norte, en Canadá, Jacob Kirky escribe: “Se suponía que la gigantesca fábrica de acero Republic Steel, que domina el paisaje de Lorain, Ohio, sería el punto cero del renacimiento industrial que Trump prometió durante su primer mandato. En su momento de apogeo en la década de 1970, la fábrica, que en su momento fue el corazón de una próspera ciudad manufacturera, empleaba a 12 mil personas, pero en 2016, tras años de declive, dejó de operar. Sin embargo, después de que Trump impusiera aranceles al acero extranjero a principios de 2018, incluidos los envíos desde Canadá, Republic dijo que encendería su horno de arco eléctrico para satisfacer la creciente demanda de metal estadounidense”.

Trump se atribuyó rápidamente el mérito, dice Kirky en The Globe and Mail. “Gracias a nuestros aranceles, las fábricas inactivas en todo nuestro país están volviendo a la vida. Republic Steel está recuperando mil puestos de trabajo en Ohio”, se jactó más tarde ese año, repitiendo la afirmación con regularidad hasta que dejó el cargo. La reactivación nunca se produjo. El miércoles, las ruinas oxidadas de la fábrica evocaban un páramo apocalíptico: los drones que la ciudad envió el año pasado sobre el lugar revelaron techos derrumbados y vegetación descuidada”.

“Ahora Trump está de vuelta, con aranceles aún más altos y visiones renovadas de restaurar la industria manufacturera estadounidense a sus glorias pasadas. Sin embargo, durante un viaje por carretera por el Cinturón del Óxido esta semana a través de Michigan y Ohio, estados clave que votaron por Trump en noviembre pasado, se palpaba un estado de ánimo de ambivalencia y paranoia en los primeros días de la guerra comercial. Es fácil ver por qué: las promesas anteriores de Trump de un regreso de la industria manufacturera en gran medida no se cumplieron. Y la torpe implementación de sus aranceles esta vez ha obligado a muchas empresas a suspender las inversiones y los planes de expansión hasta que tengan certeza sobre los costos”, afirma el periodista en el diario The Globe and Mail.