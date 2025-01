EU necesita reconstruir Los Ángeles y al mismo tiempo, criminaliza la mano de obra

Por Ricardo Roura y Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 30 de enero (La Opinión).- El Gobernador Gavin Newsom anunció este martes una iniciativa para acelerar los esfuerzos de recuperación tras los devastadores incendios que dejaron sin hogar a miles de personas en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Bajo el nombre de LA Rises, la iniciativa filantrópica público-privada tiene el propósito de recuperar la región devastada por los destructivos incendios Eaton y Palisades, con la ayuda del presidente de los Dodgers, Mark Walter; de la leyenda de Los Ángeles Lakers, Earvin “Magic” Johnson y del presidente de LA28, Casey Wasserman.

El Gobernador dijo que, con el liderazgo de Walter, Johnson y Wasserman, con su profundo compromiso con Los Ángeles, aprovecharán la creatividad, experiencia y recursos del sector privado, y junto con los esfuerzos locales, estatales y federales, se logrará una recuperación que beneficiará a los angelinos.

De acuerdo con Earvin “Magic” Johnson, es un momento para tomar medidas audaces que aceleren la recuperación de Los Ángeles.

Johnson mencionó que no se trata únicamente de una recuperación, sino de una restauración de comunidades y, al mismo tiempo, hacerlas más resistentes y mejores que antes.

El presidente de los Dodgers, la Fundación de la Familia Mark Walter y la Fundación LA Dodgers se comprometieron hasta 100 millones de dólares, con la posibilidad de obtener más fondos a través de donaciones.

La iniciativa LA Rises pretende unir los esfuerzos del estado de California con los del condado y la ciudad de Los Ángeles.

