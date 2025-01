Los Ángeles enfrenta uno de los peores desastres de EU. Nadie se salva. Ni Hollywood

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Los Ángeles vive una de las peores catástrofes naturales en las últimas décadas. Una serie de incendios que han arrasado con todo a su paso. Desde los hogares de familias californianas que llevan generaciones viviendo en el lugar hasta las lujosas mansiones de personalidades de Hollywood. Las imágenes de la devastación son apocalípticas, las de una zona de guerra que se propaga a cada instante que transcurre.

El avance de las llamas se ha cobrado la vida de 10 personas. The New York Times ha identificado a tres de ellas: Victor Shaw, un hombre de 66 años, que se quedó para intentar salvar la casa que le heredaron sus padres..“La casa tenía mucho significado para él”, dijo Willie Jackson, uno de sus vecinos al Times. Rodney Nickerson, de 82 años, también murió. Procedía de una familia californiana multigeneracional. Erliene Kelley, farmacéutica y residente del barrio desde hacía mucho tiempo, es la otra víctima identificada.

Más de 10 mil estructuras han resultado dañadas o destruidas y más de 150 mil residentes están bajo órdenes de evacuación; sin embargo, la pesadilla aún no termina y los expertos dicen que Los Ángeles aún no está fuera de peligro y que estos incendios tienen el potencial de ser el desastre forestal más costoso en la historia de Estados Unidos. Así se lo dijo, por ejemplo, a LA Times el científico climático de la UCLA Daniel Swain: “Esto tiene el potencial de ser, al menos colectivamente, el desastre de incendios forestales más costoso en la historia de Estados Unidos”.

Según los analistas, se espera que los incendios forestales de Los Ángeles cuesten a California hasta 150 mil millones de dólares en daños y pérdidas económicas. En cuanto a las causas, The Associated Press reportaba que los investigadores aún analizan qué originó las llamas.

Se sabe que fue en la montañosa y lujosa Pacific Palisades, hogar de estrellas de Hollywood , donde se originó el incendio azotado por el viento detrás de una casa en Piedra Morada Drive, que se encuentra sobre un arroyo densamente arbolado.

El jueves por la mañana, el actor y escritor Steve Guttenberg recorrió en coche su barrio de Pacific Palisades para observar los escombros. “Parece Berlín, o parte de la Segunda Guerra Mundial”, dijo. “Todo está quemado. Es terrible”.

Las llamas de hecho han alcanzado las exclusivas mansiones de estrellas de Hollywood: Jamie Lee Curtis, Paris Hilton, Anna Faris, Mel Gibson, Eugene Levy, Melissa Rivers, James Woods, Anthony Hopkins y Billy Crystal, entre los mencionados por el momento. Éste último escribió en un mensaje a la prensa:

Hasta ahora no ha habido ninguna indicación oficial de incendio provocado en ninguno de los incendios, y las líneas de servicios públicos tampoco se han identificado como causa. Mientras las investigaciones avanzan, en redes, como suele pasar, se han desatado todo tipo de versiones y teorías que hablan sobre algo provocado, sobre lo cual no hay evidencia hasta el momento.

La tarde noche del viernes, un grupo de bomberos mexicanos entró a la Zona Cero para sumarse a las más de 10 mil personas que se encuentran luchando contra el Eaton Fire, el incendio forestal activo en el terreno.

Las autoridades de Los Ángeles declararon el viernes el toque de queda, con lo cual se prohíbe a cualquier persona sin autorización entrar en las zonas bajo órdenes de evacuación obligatoria debido a los incendios de Palisades y Eaton.

El toque de queda estará en vigor todas las noches desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. de la mañana siguiente. Cualquier persona arrestada por violar el toque de queda podría enfrentar un cargo de delito menor que conlleva una multa de hasta mil dólares y pasar un tiempo detenido.

La medida se adoptó luego de que se diera a conocer la detención de 20 personas por presunto saqueo en las zonas de los incendios, un acto que las autoridades calificaron como "absolutamente inaceptable".

"No puedes estar en estas áreas afectadas", dijo el alguacil Robert Luna, durante una sesión informativa el viernes por la mañana. "No estamos haciendo esto para incomodar a nadie. Estamos haciendo esto para proteger las estructuras, las casas que la gente ha abandonado porque les ordenamos que se fueran".

The New York Times cuestiona este día cómo California, el estado mejor equipado para hacer frente a los incendios forestales, “parece incapaz de evitar que las llamas consuman partes enteras de la segunda ciudad más grande del país”.

Expone que el código de construcción de California para incendios forestales es uno de los más protectores del país. Sus departamentos de bomberos locales están respaldados por CalFire, la agencia estatal de bomberos con un presupuesto de 4 mil millones de dólares y algunos de los bomberos mejor capacitados del mundo.

“Y California tiene requisitos estatales obligatorios de que los propietarios de viviendas en áreas de riesgo creen un ‘espacio defendible’ alrededor de su propiedad, reglas que otros estados occidentales querrían aplicar pero no pueden porque enfadaría a los votantes conservadores”, ahonda el artículo.

En ese sentido, Joshua Saks, director del programa de adaptación del Centro Climático de Georgetown en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, dijo al Times que “el cambio climático y los eventos climáticos nos están haciendo chocar contra ese límite”. Y puntualiza: “El riesgo siempre aumentará y en algún momento superará lo que has hecho”.

Expertos en el tema han señalado que los fuertes vientos que azotan la región de Santa Ana y una intensa sequía invernal, posiblemente relacionada con el cambio climático, son los factores que han contribuido a agravar el problema de los incendios forestales. Y es que a pesar de que de diciembre a febrero es una época de lluvias constantes en los Ángeles, este mes de enero de 2025 las precipitaciones están escaseando.

Aunque desde hace años, California atraviesa por una sequía constante, desde el 2024 este fenómeno se ha intensificado, ya que fue en mayo pasado cuando se registró una última lluvia considerable en los Ángeles, de una décima de pulgada, lo que significa que en esa región no se han presentado precipitaciones durante los últimos ocho meses.

A major Santa Ana wind event will begin tomorrow and last through Thurs. Extreme fire weather conditions possible Wed for inland Orange County, Inland Empire, Santa Ana Mountains, and foothills of the San Bernardino Mountains. It is strongly advised to avoid outdoor burning! pic.twitter.com/TZx8L10JXa

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 6, 2025