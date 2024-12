Trump confirma que usará a militares para las deportaciones masivas de migrantes

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Donald Trump, el Presidente electo de Estados Unidos, reafirmó su intención de llevar a cabo deportaciones masivas durante su nuevo mandato, tarea para la cual ha declarado que planea utilizar al ejército estadounidense hasta donde se lo permita la Ley.

Tales declaraciones fueron emitidas por el magnate en una entrevista publicada este jueves por la revista Time, misma que decidió nombrar a Trump como "La Persona del Año".

En dicha entrevista, el republicano fue cuestionado sobre la Ley Posse Comitatus que prohíbe a las fuerzas armadas ejercer atribuciones de fuerzas del orden público, como la policía, sin previa autorización del Congreso. Ante ello, respondió que dicha Ley no imposibilitaba usar al ejército si se trataba de una invasión, lo cual considera que hacen las y los migrantes.

