La revista Time nombra a Donald Trump como "Persona del Año" por segunda vez

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La revista Time eligió al Presidente electo Donald Trump como "Persona del Año" este 2024. Es la segunda vez que la publicación otorga dicho título al magnate republicano, la primera vez ocurrió tras su primera victoria en las urnas sobre Hillary Clinton, en 2016.

Según Time, el republicano aseguró una de las primarias presidenciales más rápidas de la historia y señaló que, a la par, pasó seis semanas durante la elección general en un Tribunal de Nueva York, al ser el primer expresidente condenado por un delito, un hecho que hizo poco para disminuir su apoyo.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

"La bala de un asesino pasó a menos de una pulgada de su cráneo en un mitin en Butler, Pensilvania, en julio. En los cuatro meses siguientes, venció no a uno, sino a dos oponentes demócratas, arrasó en los siete estados clave y se convirtió en el primer republicano en ganar el voto popular en 20 años. Ha realineado la política estadounidense, remodelando al GOP [Grand Old Party, otro nombre del Partido Republicano] y dejando a los demócratas lidiando con lo que salió mal", destacó el medio.

Sam Jacobs, editor jefe de Time, explicó que esta vez no fue difícil escoger quién fue "el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos 12 meses".

La Presidenta Claudia Sheinbaum era una de las contendientes más fuertes en la lista de nominaciones para "Persona del Año" por parte de la revista, pues alcanzó los reflectores al rededor del mundo, luego de convertirse en la primera mujer en ser Jefa del Poder Ejecutivo Federal en la historia de México.

Photographer Platon shares the story behind Donald Trump's 2024 Person of the Year cover https://t.co/6sZh2iC477

— TIME (@TIME) December 12, 2024