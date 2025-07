PERFIL ¬ Ghislaine Maxwell guarda los secretos de Epstein. Algunos dicen que hablará

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Hija del magnate Robert Maxwell, quien defraudó a los empleados de su empresa, Ghislaine Maxwell, como "socialité", casi toda su vida estuvo rodeada por lujos, hasta que pisó una cárcel en Estados Unidos, por haber sido parte de la red de tráfico sexual que lideró el millonario pedófilo Jeffrey Epstein.

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración, hechos por los que fue condenada a 20 años de cárcel en el marco de la investigación de la trama liderada por Epstein, quien se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba su condena.

Ghislaine es una mujer que por años se desenvolvió como una "socialité", rodeada de lujos. La excómplice de Jeffrey es la hija menor de Robert Maxwell, un magnate, dueño del diario británico Daily Mirror del que saqueó el fondo de pensiones de los empleados y quien falleció en extrañas circunstancias. La mujer nació en diciembre de 1961 y, como consecuencia del accidente que sufrió uno de sus hermanos, fue criada como una niña mimada.

Tras la muerte de su padre, en 1991, y del escándalo financiero que éste desató, Ghislaine no regresó a Reino Unido y se quedó viviendo en Nueva York, Estados Unidos, en donde consolidó su relación con Jeffrey Epstein, con quien sostuvo una relación sentimental, pero cuando su noviazgo terminó, la mujer se mantuvo como empleada del pederasta, encargada de contratar personal, como ella misma afirmó en una declaración jurada.

La mujer afirmó en 2016, que una de las tareas que formaban parte de su trabajo era la de conseguir “masajistas profesionales” para que le dieran ese servicio a Epstein, sin embargo, en ese momento aseguró que ella consideraba que todos los que acudían a la casa del magnate eran “un profesional adulto” y que nunca fue testigo de que un menor masajeara a Jeffrey, según declaraciones publicadas por la agencia noticiosa Associated Press (AP).

Maxwell, quien tiene triple nacionalidad -británica, estadounidense y francesa-, fue detenida en julio de 2020, en Nuevo Hampshire, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, después de que estuvo escondida por meses, tras la detención del pederasta, y luego de que varias víctimas acusaron a la mujer de colabora en la red de tráfico sexual liderada por Epstein. La "socialité" era la encargada de preparar y trasladar a las niñas a las mansiones del pedófilo.

Sólo unos días después de su detención, la mujer fue trasladada a un centro penitenciario en Nueva York, en donde a finales de 2021 se llevó a cabo el juicio en su contra, durante el cual varios de los testimonios confirmaron la participación de la "socialité" en los abusos sexuales que orquestó Jeffrey, tanto en el reclutamiento de las víctimas como en los propios encuentros sexuales. Pero pese a los señalamientos se negó a declarar en su defensa.

Hoy está a la espera de llegar a un acuerdo con las autoridades federales de ese país, según publicó New York Post.

Por ejemplo, una mujer identificada como Annie Farmer acusó a Ghislaine de hacerle tocamientos y de llevarla al rancho de Epstein, en Nuevo México, a los 16 años de edad, con engaños. Además, la víctima reclamó ante la Jueza encargada del caso cuando Ghislaine solicitó su libertad bajo fianza, detalló AP. Farmer apeló para que se le negara ese recurso a la cómplice de Jeffrey, bajo el argumento de que la mujer era una “psicópata”.

En su declaración, recogida por medios internacionales, Farmer detalló que la forma de actuar de Ghislaine era la de ganarse la confianza de las víctimas, mediante invitaciones a diversos eventos recreativos, así como el llevarlas de compras, con lo que se ganaba su amistad, situación que, relató la víctima, la cómplice de Epstein aprovechó para hacerle tocamientos en los pechos.

Y aunque en varias ocasiones Maxwell intentó conseguir su libertad bajo fianza, las autoridades estadounidenses le negaron ese derecho ante el riesgo de fuga "extremo" que existía. Mientras que su defensa legal intentó desacreditar las acusaciones de cuatro víctimas que acusaban a la "socialité", estrategia que no tuvo éxito, ya que Ghislaine fue declarada culpable de colaborar con Jeffrey.

El testimonio, citado por la prensa internacional, de otra víctima identificada como Jane, testigo principal del caso, señaló que Ghislaine se puso en contacto con la menor de aproximadamente 15 años, durante un curso de verano dedicado a actividades artísticas, lo que la celebridad aprovechó para invitar a la menor a diversos espectáculos e incluso de compras, con lo que logró persuadirla para que fuera masajista de Epstein.

La víctima detalló que tras aceptar la propuesta de Maxwell, de darle masajes al financiero, éste abusó de ella en varias ocasiones, hechos en los que, en al menos dos veces, participó Ghislaine, y que tuvieron lugar en la mansión Epstein de Palm Beach, Florida, y en la residencia que el pedófilo tenía en Nuevo México, Estados Unidos, hasta donde la menor de edad acudió varias veces.

"Me hicieron cosas despreciables y no querría seguir hablando de ellas", dijo la víctima durante el juicio, en donde reiteró que conoció a Epstein y Maxwell en un campamento de verano, su padre acaba de fallecer y la situación en casa no era buena. "Mi familia tenía problemas de dinero" y Epstein pagó algunas facturas, mientras que la acusada actuó como "una hermana mayor" al tiempo que "traficaba" con ella.

Otra víctima identificada como Carolyn relató que cuando tenía 14 años de edad, Epstein abusó de ella, agresión que se repitió más de 100 veces, hecho que la orilló a consumir drogas. El juicio también contó con el testimonio de Kate, quien confirmó el modus operandi de Ghislaine, al señalar que ésta se ganaba la confianza de las víctimas, para después convencerlas de ser masajista del pederasta, quien finalmente abusaba de ellas.

Maxwell, de 63 años de edad, fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración, delitos por los que fue sentenciada a 20 años de cárcel, condena que fue ratificada en septiembre de 2024, por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.

Este 22 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una reunión con Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice en la red de pedofilia liderada por el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, para recabar más información sobre el caso luego de las críticas que ha recibido el Presidente Trump por intentar dar carpetazo a esa investigación.

Las pláticas se extendieron durante el jueves y viernes pasados. La defensa de Maxwell ha destacado la predisposición de ella a responder todas y cada una de las preguntas que se le formuló y ha agradecido al Gobierno de Estados Unidos por tratar de "descubrir la verdad."

"Este Departamento de Justicia no elude las verdades incómodas ni la responsabilidad de buscar justicia a dondequiera que los hechos lleven", indicó el Fiscal General adjunto, Todd Blanche, en un comunicado, donde agregó que los funcionarios del Departamento de Justicia escucharán a Maxwell para conocer si tiene información pertinente sobre el caso Epstein.

En paralelo, la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes citó a Ghislaine Maxwell a comparecer en el Congreso estadounidense, hecho que tiene lugar en medio de las presiones que está recibiendo la Administración que encabeza el Presidente Donald Trump para que su Gobierno haga públicos los documentos sobre la investigación sobre la red de pedofilia que lideró por Epstein.

Justice demands courage. For the first time, the Department of Justice is reaching out to Ghislaine Maxwell to ask: what do you know?

La Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ("Make America Great Again", "Hacer a EU grande otra vez", en español) por falta de transparencia, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" –conocida como la "lista Epstein"– que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario y en la red de tráfico de menores.

El propio Trump, uno de los señalados de estar incluido en esa lista, solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. De hecho, el líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el magnate está "asustado" por los documentos alrededor del caso.

Este 23 de julio, New York Post, citando fuentes cercanas al caso, dio a conocer que Maxwell, quien cumple su condena en una prisión de Florida, se encuentra en conversaciones con las autoridades federales para llegar a un acuerdo, lo que abre la posibilidad para que la excómplice de Epstein pueda reducir su sentencia si proporciona información clave sobre su vida y la del magnate acusado de abuso sexual, quien murió bajo custodia en 2019.

Maxwell, que ha mantenido un perfil bajo desde su condena, se enfrenta a una oportunidad crucial de reducir su sentencia a cambio de revelar detalles secretos sobre la red de tráfico sexual que operó Epstein. Alan Dershowitz, abogado y examigo cercano de Epstein, ha afirmado que Maxwell posee información valiosa no sólo sobre los perpetradores de los abusos, sino también sobre las víctimas que fueron explotadas dentro de este círculo.

La reunión de Maxwell con Todd Blanche, Fiscal General adjunto, podría ser el momento en que finalmente decida cooperar con las autoridades federales. Maxwell, quien estuvo vinculada con Epstein durante más de dos décadas, podría usar esta oportunidad para negociar una reducción de su condena. Los fiscales están interesados en obtener detalles cruciales sobre la red de tráfico que involucra a figuras poderosas de la élite mundial.

Maxwell ha sido descrita como la “Rosetta stone” del caso Epstein debido a su papel en reclutar y facilitar el acceso de jóvenes a Epstein, que las abusaba sexualmente. A lo largo de los años, ha sido vista como la pieza clave para esclarecer las operaciones de su exjefe, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por abuso y tráfico de menores.

La relación Maxwell-Epstein tiene más de 20 años, durante los cuales la pareja estuvo profundamente involucrada en la organización de encuentros sexuales con mujeres jóvenes, en ocasiones reclutadas por Maxwell, actividades que afectaron a miles de víctimas e involucran a figuras de alto perfil, incluidos miembros de la familia real británica, como el príncipe Andrés, acusado de abusos sexuales por Virginia Giuffre, una de las víctimas.

Epstein, quien fue arrestado en 2019, había sido un hombre poderoso, con una red de contactos que incluía a políticos, celebridades y empresarios. Su muerte en prisión dejó muchas preguntas sin respuesta y disparó teorías de conspiración sobre las figuras que podrían haber estado involucradas en su red de abusos sexuales.

