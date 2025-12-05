FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

Obed Rosas

04/12/2025 - 8:02 pm

Las fotografías y videos de la residencia de Epstein, quien se suicidó en 2019, revelaron áreas interiores y exteriores con una decoración sencilla, además de recorridos por la propiedad y vistas aéreas. Entre los detalles más destacados se encontró una habitación adaptada como consultorio dental con equipo y paredes adornadas con diez máscaras de rostros masculinos, lo que The New York Times vinculó a la última novia de Epstein, Karyna Shuliak, quien era dentista. Otra imagen mostraba una sala con una pizarra donde se leían palabras como "verdad", "música", "engaño" y "poder", junto a otras como "fin", "phy", "intelectual" y "político", algunas censuradas.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– “Es hora de que el presidente Trump publique todos los archivos (Epstein), ahora”, demandó este miércoles el representante demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, al recibir fotos y videos inéditos de la isla de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses, los cuales fueron difundidos ayer mismo, imágenes de la Isla Little St. James, también conocida como la “Isla del pedófilo”, en donde Jeffrey Epstein abusó sexualmente y traficó con mujeres jóvenes y niñas de hasta 11 años.

Las fotografías y videos de la residencia del pedófilo convicto Epstein, quien se suicidó en 2019, revelan áreas interiores y exteriores de su escondite con una decoración sencilla, así como recorridos por la propiedad y vistas aéreas captadas por drones.

Mapa de la Isla Little St. James, también conocida como la “Isla del pedófilo”. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Una vista aérea de la Isla. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
El exterior de la propiedad donde se cometieron abusos. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Dos lanchas sobre remolques localizadas al exterior en la Isla de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Una de las habitaciones de la Isla de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Entre los detalles más destacados de las imágenes se encuentran una habitación adaptada como consultorio dental con una silla y equipo. Sus paredes están adornadas con al menos diez máscaras de rostros masculinos. The New York Times indica que esto se relaciona con la última novia del Sr. Epstein, Karyna Shuliak, quien era dentista y compartía un consultorio en St. Thomas con una empresa fantasma del Sr. Epstein.

Una habitación adaptada como consultorio dental con una silla y equipo. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Las paredes del consultorio están adornadas con al menos diez máscaras de rostros masculinos. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Otras de las máscaras colocadas en el consultorio. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Otra foto muestra una sala con cuatro sillones y un pizarrón. En la pizarra se habían escrito varias palabras. Aunque parte del texto fue censurado por algunos demócratas, se aprecian palabras como "verdad", "música", "engaño" y "poder", junto a las cuales figuran "fin", "phy", "intelectual" y "político".

El pizarrón localizado en una sala con cuatro sillones. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Una vista abierta del salón donde estaba el pizarrón. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La difusión por parte de los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso de estas imágenes y videos inéditos ha ofrecido una "mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein", según la definición en un mensaje en X de los demócratas. Este material, tomado en 2020, después de la muerte del millonario pederasta, se hizo público mientras Washington esperaba la publicación, obligatoria por ley, de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia. El Representante demócrata Robert García explicó que la publicación de estas fotos y videos busca garantizar la transparencia pública en la investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los crímenes "horribles" de Epstein.

Uno de los baños de la Isla de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Otros de los baños de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La publicación de las imágenes se da dos semanas después de que Trump cediera a la presión de demócratas y republicanos y firmara una orden para que el Departamento de Justicia publique todos sus archivos sobre Epstein en un plazo de 30 días. The New York Times explica que la legislación contiene “excepciones importantes” como “una disposición que protege al departamento de publicar archivos vinculados a investigaciones en curso, lo que podría significar que muchos documentos permanecerían confidenciales”.

El sistema de videovigilancia de la Isla de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

El Times explica que el material que los demócratas publicaron el miércoles proviene de un esfuerzo de investigación separado por parte del Comité de Supervisión liderado por los republicanos, que inició una investigación sobre Epstein. Esa investigación, añade el medio estadounidense, condujo a la publicación en septiembre de un dibujo sexualmente sugerente y una nota que Trump dedicó a Epstein como parte de un libro creado para el 50.º cumpleaños del pederasta.

Las tomas interiores del primer lote también detallaron varias estancias de la mansión. Se incluyeron instantáneas de dos dormitorios diferentes, un baño, otra habitación utilizada como almacén o depósito, y un salón-biblioteca. Adicionalmente, se difundió un primer plano de un teléfono donde los nombres de las teclas de marcación rápida habían sido tachados.

El teléfono con varios números con marcado rápido, algunos baneados por las autoridades. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Los videos incluyen grabaciones tomadas en el exterior de la mansión y planos aéreos capturados por drones. Se difundió un video de un paseo por el jardín que culmina en una piscina, y otro que se recreaba en el mar, capturando palmeras ondeando al viento, con el ruido del viento dominando la grabación. Otros videos son de recorridos por varios dormitorios de la casa, incluyendo uno donde se observa a una persona con el rostro cubierto guiando un paseo por un cuarto en suite.

Además de los recorridos por la propiedad, el material contenía "fotos de fotos". En una de estas imágenes, se puede ver a Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell, su cómplice y la persona encargada de conseguir a las víctimas, en una recepción con el papa Juan Pablo II.

Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell, su cómplice y la persona encargada de conseguir a las víctimas, en una recepción con el papa Juan Pablo II. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La Isla Little St. James funcionó como el lugar de residencia de Jeffrey Epstein y fue el epicentro de un esquema de tráfico sexual que duró décadas. El Gobierno de las Islas Vírgenes denunció en diciembre de 2022 que Epstein y sus co-acusados conspiraron para llevar a cabo una extensa empresa criminal, utilizando propiedades y compañías en las Islas Vírgenes para ejecutar y ocultar su plan.

En esta isla privada, docenas de mujeres y niñas jóvenes fueron traficadas, violadas, agredidas sexualmente y mantenidas cautivas. El abuso y el tráfico de mujeres y niñas en su isla continuaron tan recientemente como 2018. Las víctimas eran atraídas con engaños, fraude y coerción, a menudo con promesas de ayuda financiera para la escuela, la atención médica u otras necesidades.

Una de las decoraciones de la isla de Epstein. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La Fiscal General de las Islas Vírgenes Denise N. George, señaló en diciembre de 2022 que Epstein utilizó su residencia en Little St. James como una forma de poder ocultar y expandir su actividad criminal. En julio de 2018, se alega que investigadores del Departamento de Justicia del territorio fueron impedidos de ingresar a Little St. James, ya que Epstein afirmó que el muelle de la isla era su "puerta principal" para bloquear la visita.

Seis maniquíes articulados de dibujo hallados en la Isla. Estos modelos suelen usarse por artistas para estudiar y practicar proporciones humanas, posturas y movimiento. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

En 2022, el Fiscal General de las Islas Vírgenes de EU anunció un acuerdo con el patrimonio de Jeffrey Epstein, sus co-ejecutores y diez entidades creadas por Epstein. Este acuerdo resolvió una acción de aplicación de la ley presentada en 2020 bajo las leyes contra empresas criminales, el tráfico sexual, la explotación infantil y el fraude.

Uno de los cuadros hallados en la Isla. Foto: Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Como parte de la resolución, el patrimonio acordó vender ambas islas.. Esto ocurrió en mayo de 2023 cuando un inversionista estadounidense compró las dos islas caribeñas. Stephen Deckoff, de SD Investments LLC, compró Great St. James y Little St. James, parte de las Islas Vírgenes Estadounidenses, por 60 millones de dólares y planea construir allí un resort de lujo, reveló un portavoz a Associated Press. Las islas estaban en venta por un total de 110 millones. La firma de inversiones indicó en una nota de prensa que parte de las ganancias de la venta irán al gobierno de las Islas Vírgenes como parte de un acuerdo con la herencia de Epstein.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

