El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

La administración del Presidente Trump se dispone a incrementar los requisitos para los ciudadanos extranjeros; ahora, deberán compartir su actividad en redes sociales y comunicaciones personales para garantizar su acceso a la Unión Americana.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 10 de diciembre (LaOpinión).- Lo sencillo que antes les resultaba ingresar a Estados Unidos (EU) para algunos extranjeros incluidos en el programa de exención de visas, ahora podría complicarse ante una nueva política analizada por las autoridades, la cual consiste en permitirles acceder al historial en redes sociales para verificar su información en los últimos 5 años y, a partir de ello, corroborar si resulta seguro o no permitirles el acceso.

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) publicada en el Registro Federal plantea que los extranjeros provenientes de docenas de países, a quienes en este momento no se les exige visa, obligatoriamente agreguen sus perfiles en redes sociales como parte de la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

"If you don’t share our values, contribute to our economy, and assimilate into our society, then we don’t want you in our country!" - President Donald J. Trump 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

Otro de los requisitos planteados consiste en incluir números de teléfono utilizados en los últimos cinco años; direcciones de correo electrónico manejados en la última década; así como direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

A la lista de requerimientos también se deben añadir información biométrica, como son datos faciales, dactilares, de ADN y del iris.

Por si esto fuera poco, también se debe proporcionar información sobre familiares, incluidos nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, lugares de nacimiento y lugares de residencia.

Una vez cumplido con todos los requerimientos, al CBP analizará a detalle la solicitud para luego determinar si brindará o no el acceso al territorio estadounidense.

En caso de que el solicitante se aprobado, durante dos años podrá entrar al país en varias ocasiones, pero nunca excediendo más de 90 días de estancia.

85,000 visa revocations since January. President Trump and Secretary Rubio adhere to one simple mandate, and they won't stop anytime soon⤵️ pic.twitter.com/fbNYw9wj71 — Department of State (@StateDept) December 9, 2025

Cabe señalar que la solicitud de una ESTA dejaría de realizarse desde el sitio web del gobierno y ahora se presentaría mediante la aplicación ESTA Mobile.

Desde junio, el Departamento de Estado comenzó a exigirles a los solicitantes de visas para estudiantes tener sus cuentas de redes sociales configuradas como públicas, esto con el objetivo de corroborar el tipo de contenido que suelen publicar y compartir.

Dicha medida también entrará en vigor en breve para los solicitantes de visas de trabajadores altamente calificados H-1B.

