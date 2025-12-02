Noem propone a Trump prohibir viajes de "invasores" a EU tras tiroteo en Washington

02/12/2025 - 5:06 am

Kristi Noem

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes", escribió Kristi Noem en redes sociales.

Los Ángeles, 1 de diciembre (La Opinión).- La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que, tras una reunión con el Presidente Donald Trump, recomendó una prohibición total de viajes a todos los países que, según ella, envían inmigrantes peligrosos a Estados Unidos.

“Acabo de reunirme con el Presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos“, dijo Noem.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos”, concluye el mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional.

Los comentarios de Noem llegan después de que un inmigrante afgano disparara la semana pasada en Washington a dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales ha fallecido.

Noem criticó el proceso, afirmando que Lakanwal no fue investigado adecuadamente y culpando a la administración Biden por lo que ella describió como una evaluación inadecuada de afganos y otros ciudadanos extranjeros durante el mandato del Presidente Joe Biden.

Noem dijo que los investigadores creen que el acusado, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, ya vivía en el estado de Washington cuando adoptó opiniones extremistas.

“Creemos que se radicalizó desde que llegó a este país”, declaró a NBC News . “Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y estado, y seguiremos hablando con quienes interactuaron con él, sus familiares”.

A raíz del ataque, el propio Trump anunció que las solicitudes de asilo quedan congeladas hasta que se endurezcan los estándares para revisar cada petición y que ha paralizado todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses.

También ha amenazado con bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que ha calificado como “países del Tercer Mundo”, aunque sin especificar de cuáles serían estos estados.

