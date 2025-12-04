EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 1:15 am

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.

El gobierno de EU informó que esta medida aplica para ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que "proporcionaban servicios de viaje" para "extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente".

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) informó el miércoles que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular, por lo que la administración del Presidente Donald Trump anunció medidas para impedir que los señalados ingresen al territorio estadounidense.

Por medio de un comunicado difundido en la página oficial del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de este país detalló que la medida aplica para ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas de lo anterior, "proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a EU".

En este sentido, las autoridades explicaron que las personas señaladas organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores de edad, quienes partieron desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar irregularmente a Estados Unidos.

"Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración. El Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras", puntualizó el Departamento de Estado.

El gobierno estadounidense argumentó que las sanciones se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe la entrada a quienes, al ingresar o realizar actividades propuestas, podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

Apenas el martes, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que, tras una reunión con el Presidente Donald Trump, recomendó una prohibición total de viajes a todos los países que, según ella, envían migrantes peligrosos a Estados Unidos.

“Acabo de reunirme con el Presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos“, dijo Noem.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos”, concluye el mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional.

