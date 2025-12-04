Administración Trump lanza operativos en Nueva Orleans y Minneapolis contra migrantes

Las autoridades que apoyan la política antimigratoria del Presidente Trump se disponen a desafiar la protección que las ciudades santuario proporcionan a las comunidades de migrantes y amenazan con más detenciones.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 3 de diciembre (LaOpinión).- Al día siguiente de que el Presidente Donald Trump ordenó enviar a elementos de Guardia Nacional a Luisiana, dieron inicio los operativos dirigidos a detener a migrantes carentes de estatus legal.

Bajo el argumento de “atrapar a extranjeros delincuentes que deambulan libremente gracias a las políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pretende que se realicen múltiples operativos en ciudades caracterizadas por tener una amplia concentración de migrantes.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, emitió una declaración donde afirma que, pese a haber sido arrestados por invasión de domicilio, robo a mano armada, robo de automóvil y violación, varios migrantes han sido liberados por las autoridades locales quienes además se niegan a cumplir con las órdenes de detención del Servicio Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Los Angeles, Chicago, Charlotte, you name it… We’re finding and arresting illegal aliens, making these communities safer for the Americans who live there. Happy Thanksgiving from the #GreenMachine! 🦃#DHS #CBP #USBP #BorderPatrol #CharlottesWeb #Charlotte pic.twitter.com/wEGoYjI1uU — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) November 27, 2025

Debido a ello, ahora se actuará con mayor severidad al realizar las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal considerados riesgosos para el resto de la ciudadanía.

“Es una locura que estos monstruos hayan sido liberados en las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos”, expresó McLaughlin.

Se espera que en la operación denominada “Catahoula Crunch” intervengan 250 agentes del DHS quienes se pondrán bajo las órdenes de Gregory Bovino, alto oficial de la Patrulla Fronteriza.

“Estamos encontrando y arrestando a migrantes ilegales, haciendo que estas comunidades sean más seguras para los estadounidenses que viven allí”, escribió hace unos días en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

OPERATION CATAHOULA CRUNCH. DHS law enforcement has been surged to New Orleans, Louisiana, to target the violent criminal illegal alien that sanctuary politicians have allowed to roam free.@POTUS Trump and @Sec_Noem WILL NEVER stop making America safe again.

@TriciaOhio pic.twitter.com/E9IRpAUDIN — Homeland Security (@DHSgov) December 3, 2025

Por su parte, la oficina del Buro Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en Nueva Orleans emitió un comunicado mediante el cual asume el compromiso de apoyar en los operativos de detención de migrantes.

“A medida que el Departamento de Seguridad Nacional comienza a reforzar la aplicación de las leyes de inmigración en el área metropolitana de Nueva Orleans, la Oficina de Campo del FBI en Nueva Orleans y la Policía Estatal de Luisiana anuncian un esfuerzo conjunto para disuadir las agresiones a agentes federales y los intentos de obstruir las acciones de aplicación de la ley”, señaló parte de la misiva.

De acuerdo con información divulgada por la Oficina del Censo, cerca de 6.5 por ciento de la población total en Nueva Orleans son inmigrantes, incluyendo ciudadanos estadounidenses naturalizados.

